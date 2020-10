Jdu do politiky, potvrdil Minář. S novým hnutím a opozicí chce vyhrát sněmovní volby

JDU DO TOHO!



Protože je to třeba. Protože se mnou půjdou stovky a tisíce dalších. Protože chci.



Je možné to změnit – to je hlavní vzkaz těchto voleb. Tak to změňme.



Podrobnosti zde: https://t.co/ujjwQgJ8x3 pic.twitter.com/V8s91LNkXR