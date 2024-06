Bývalý předseda Hamáček opouští Sociální demokracii, stranu prý takřka nepoznává

Bývalý šéf strany, předseda sněmovny a vicepremiér Jan Hamáček ke konci června opustí Sociální demokracii (SOCDEM). Oznámil to v dopisu straníkům, kde kritizoval nynější vedení za nedostatek sebereflexe po víkendových volbách do Evropského parlamentu, napsal portál iDNES.cz. Šéf SOCDEM Michal Šmarda napsal, že mu to je líto, podobně jako u dalších předsedů, kteří v minulosti stranu opustili.

Sociální demokraté doufali v eurovolbách alespoň v jeden mandát, získali však jen 1,86 procenta hlasů. I rok po změně značky z ČSSD na SOCDEM tak prodloužili sérii volebních neúspěchů. Hamáček v dopisu, ze kterého cituje iDNES.cz, hovoří o "absolutní absenci sebereflexe současného vedení SOCDEM po debaklu ve volbách". Související ČSSD chystá změny. Šmarda není vidět ani slyšet, tvrdí adept na šéfa strany Vadí mu také, že nynější vedení jako své hlavní téma po tři roky udržuje údajné chyby, které měl udělat Hamáček s ministry jako předseda tehdejší ČSSD v menšinové vládě s ANO. Hamáček byl ministrem vnitra ve vládě Andreje Babiše (ANO), v době epidemie covidu-19 zastával také funkci šéfa Ústředního krizového štábu. Hamáček v dopisu také zmínil, že z aktivní politiky odešel hned po volbách v roce 2021. "Nijak jsem se nezříkal zodpovědnosti a s pokorou přijal plnou odpovědnost za výsledek voleb, kdy se ČSSD těsně nedostala do Poslanecké sněmovny," uvedl. Stranu nyní podle dopisu takřka nepoznává. "Nejsem schopen se s ní ztotožnit, a proto je pouze a jen správné odejít," uvedl Hamáček, který nyní působí mimo jiné jako viceprezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Členem sociální demokracie byl Hamáček od roku 2001, tři roky před tím jako dvacetiletý vstoupil Mladých sociálních demokratů, kterým mezi roky 2002 a 2006 předsedal. V listopadu 2013 se ve 35 letech stal nejmladším předsedou sněmovny. Od března 2015 do února 2018 byl místopředsedou ČSSD. V únoru 2018 se stal předsedou ČSSD, sjezdy ho potvrdily ve funkci v letech 2019 a 2021. Strana pod jeho vedením od února 2018 nezvrátila sestup preferencí a ve volbách ztrácela. Funkce se vzdal poté, co se v roce 2021 ČSSD poprvé za dobu samostatného Česka nedostala do sněmovny. Video: Jan Hamáček oznamuje, že rezignuje na předsedu ČSSD (9.10. 2021) 0:42 Jan Hamáček oznamuje, že rezignuje na předsedu ČSSD. | Video: Facebook/ČSSD