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Domácí

Bývalý pražský lídr ANO Prokop bude vysvětlovat majetek finančnímu úřadu

ČTK

Ondřej Prokop, který byl lídrem ANO pro komunální volby a konec v politice ohlásil po nejasnostech v jeho majetkových přiznáních a pořizování bytů, bude muset okolnosti kolem majetku vysvětlovat finančnímu úřadu. Podnět dalo ministerstvo spravedlnosti, napsal v úterý server Seznam Zprávy (SZ).

Ondřej Prokop, ANO, Volby 2022, komunální volby 2022, Senátní a komunální volby 2022, Praha
Ondřej Prokop, archivní foto.Foto: HN – Libor Fojtík
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Prokop podle serveru v majetkovém přiznání neuvedl tři pražské byty. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připraven zaplatit pokutu. Na byty si podle svých slov vydělal podnikáním a investicemi. Koncem června ale kvůli tlaku médií a jeho okolí rezignoval na kandidaturu v podzimních komunálních volbách a oznámil, že skončí ve všech politických funkcích.

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Majetková přiznání pak začal prověřovat Odbor střetu zájmů a boje proti korupci ministerstva spravedlnosti. Podle serveru jeho experti nyní nesrovnalosti potvrdili a předali je dalším institucím k prověřování.

„Kontrola obsahu oznámení Ondřeje Prokopa již byla dokončena. Na základě zjištěných skutečností došlo dne 8. července 2026 k postoupení věci příslušnému přestupkovému orgánu v místě trvalého bydliště veřejného funkcionáře,“ uvedla pro Seznam Zprávy Markéta Poslušná z tiskového odboru ministerstva.

Podezření proti Prokopovi stojí podle serveru na tom, že v majetkových přiznáních neuvedl tři byty, z nichž dva stavěl developer, jemuž jako politik pomáhal. Seznam Zprávy také později napsaly, že tehdejšímu lídrovi ANO kromě majetku o miliony nesedí ani vykázané příjmy.

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„Současně ministerstvo spravedlnosti na základě výsledků kontroly podalo podnět příslušnému finančnímu úřadu,“ dodala mluvčí. Finanční úřad má například pravomoc Prokopa vyzvat k prokázání původu jeho majetku.

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