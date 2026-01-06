Bývalý odvolaný děkan teologické fakulty Brož neuspěl u Ústavního soudu. Podá stížnost

Ústavní soud loni odmítl stížnost bývalého děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Jaroslava Brože proti rozhodnutí ministerstva školství, na jehož základě převzala řízení fakulty rektorka Milena Králíčková. Ústavní soud stížnost obdržel v říjnu, ještě loni ji odmítl. V úterý zveřejnil usnesení ve své databázi. Brož podá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.
Neuspěl ani bývalý proděkan Aleš Prázný, který měl Brože zastupovat, avšak Králíčková ho z pozice odvolala. Brož a Prázný tvrdili, že rozhodnutí ministerstva porušilo jejich právo na rovný přístup k veřejným funkcím. Ústavní soudci ale stížnost považovali za nepřípustnou.
„Podmínkou přípustnosti jejich ústavní stížnosti bylo, že se pokusili vyčerpat prostředky ochrany před správním orgánem a správními soudy. O tom však nic v jimi podané ústavní stížnosti nesvědčí,“ stojí v usnesení.
Podle Brože se soud ve svém rozhodnutí se stížností řádně nevypořádal. „Uvedl, že ochranu našich práv mají zajistit správní soudy, ale už nevysvětlil, jak se na ně máme obrátit, když jsme nebyli účastníky správního řízení. Rozhodnutí nám nebylo doručeno, neměli jsme možnost se s ním seznámit, a proto ani podat správní žalobu se zákonnými náležitostmi. Jinými slovy - soud nám říká, že se máme bránit, ale neříká jak - a fakticky to ani není možné.“ sdělil Brož.
Podobně se vyjádřil Prázný. „Ústavní soud správně uvádí, že má zasahovat až jako krajní prostředek. V našem případě ale zcela chybí vysvětlení, jaká jiná možnost ochrany našich práv vůbec existovala. Soud pomíjí fakt, že po subjektu, který nebyl účastníkem řízení a nemá k dispozici ani rozhodnutí, nelze spravedlivě požadovat splnění zákonných náležitostí správní žaloby,“ doplnil Prázný. Rozhodnutí považuje za nepřesvědčivé a nedostatečně odůvodněné.
Podle Králíčkové je rozhodnutí Ústavního soudu dalším krokem ke stabilizaci situace. „Fakulta se nyní soustředí na dokončení zimního semestru a přípravu na další pokračování akademického roku,“ informovala rektorka.
Spory o vedení fakulty se táhnou téměř rok. Brože, který Katolickou teologickou fakultu vedl od roku 2024, odvolala rektorka Králíčková na návrh akademického senátu z funkce loni v únoru. Městský soud v Praze předběžným opatřením děkana do funkce vrátil do doby, než o žalobě rozhodne.
Rektorka však Brože odvolala v létě podruhé, opět na návrh akademického senátu. Brož se znovu bránil žalobou, té už soud odkladný účinek nepřiznal. Vydal ale návazná usnesení, kterými nařídil, aby rektorka do pravomocného rozhodnutí soudu nepověřovala výkonem funkce třetí osobu a aby akademický senát nevolil děkana.
V prosinci městský soud Brožovu žalobu zamítl. Rozsudek je pravomocný, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Brož poté v prohlášení uvedl, že jeho odvolání z funkce bylo účelové a že kasační stížnost podá.
Ministerstvo školství koncem loňského září rozhodlo o uvalení nucené správy na fakultu, kterou od té doby vede rektorka univerzity. Králíčkové ale letos končí funkční období, od února ji v pozici rektora nahradí analytický chemik Jiří Zima. Ministerstvo školství odpovědělo, že vzalo rozhodnutí Ústavního soudu na vědomí. Pokud bude funkce děkana obsazena, ministerstvo přijaté opatření zruší.
