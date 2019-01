Vondra se vrací do politiky, za ODS kandiduje v eurovolbách. Jedničkou je Zahradil

Za Občanskou demokratickou stranu bude kandidovat do evropských voleb Alexandr Vondra, který v minulosti seděl za tuto stranu ve vládě jako ministr zahraničních věcí a ministr obrany. Kandidátku, na které je Vondra na šestnáctém místě, schválili v pondělí navečer členové výkonné rady.

Je to už šest let, co Alexandr Vondra křtil svou knihu, ve které se snažil rekapitulovat svůj dosavadní život. V té době se zdálo, že kapitolu věnovanou politice už zřejmě uzavřel a chystá se na další výzvy. Dnes je vše jinak, Vondra se rozhodl kandidovat za ODS do evropských voleb. Pokud uspěje a obsadí jedno z 21 křesel pro Česko, přibudou mu do případné druhé knížky o politice další kapitoly.

"Chci pomoci ODS a vůbec mi nevadí, že je to až z šestnáctého místa. Nebylo mým cílem vstoupit na jeviště z prvního místa, to opravdu nebyla má ambice," sdělil Aktuálně.cz v pondělí večer po jednání výkonné rady ODS Vondra.



V knize z roku 2013 chtěl podle svých slov zachytit svůj život i život svých přátel z dob disentu. "V loňském roce odešlo hodně mých přátel z disentu, včetně Václava Havla, Ivana Jirouse, řečeného Magora a dalších. Pamětníci mizí a mně se zdálo důležité některé události dát na papír," uvedl v té době. Alexandr Vondra je jedním z posledních disidentů z okruhu Václava Havla, který se pohybuje v politice. Zvláštností je také to, že má na sobě triko ODS, což je strana, od které si Havel i někteří další disidenti udržovali kritický odstup.

Vondra podepsal Chartu 77 v roce 1987 a po pádu totalitního režimu, kdy byl Václav Havel zvolen prezidentem, mu dělal dva roky poradce pro zahraniční politiku. Tomuto zaměření zůstal věrný i nadále, pět let pracoval jako první náměstek ministra zahraničí a následně čtyři roky působil jako velvyslanec v USA. Českou politiku naplno zažil ve chvílích, kdy u moci byli premiéři za ODS, nejdříve Mirek Topolánek a potom Petr Nečas.

Alexandr Vondra je po šesti letech opět v politice - byť zatím “jen” jako kandidát ODS do europarlamentu na 16. místě... V rozhovoru pro @Aktualnecz a @Hospodarky tvrdí, ze takové místo mu prý rozhodně nevadí a je za něj velmi rád. Více v článku na webu... pic.twitter.com/8M7iMUVosg — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 21, 2019

Na první místa kandidátky dala ODS velmi známé tváře, Jan Zahradil i Evžen Tošenovský sedí v Evropském parlamentu i nyní a patří mezi nejzkušenější politiky této pravicové strany. Trojkou je poslankyně a expertka ODS na zemědělství a rozvoj venkova Veronika Vrecionová, čtyřkou je analytik legislativy Evropské unie Ondřej Krutílek, pětkou šéfka Hospodářské komory v Plzni a radní kraje Radka Trylčová a šestkou podnikatelka a advokátka Eva Decroix.

"Voliči budou mít možnost volit výborný tým, který jsme dnes schválili. Je to vyvážený tým, ve kterém je celá řada zkušených politiků, ale také řada nových tváří. Pozvali jsme i nestraníky, kteří jsou odborníky a zvýší kompetenci," oznámil předseda ODS Petr Fiala. Pokud jde o detailní program, avizoval, že strana uspořádá v polovině března programovou konferenci, na které program doladí.

Předseda Fiala věří Zahradilovi

Lídrem kandidátky ODS je Jan Zahradil, o čemž rozhodla výkonná rada strany už loni 10. prosince. "Je to nejzkušenější český zástupce v evropských institucích," chválil Fiala Zahradila. "Naše kandidátka a její lídr budou nejlepší rozumná volba pro všechny, kteří chtějí EU zachovat, a doslova zachránit, a kteří právě proto vědí, že v unii bychom měli udělat rozumné změny," dodal.

Podle něj bude debata o podobě EU vyžadovat "nejen politickou spolehlivost a oddanost hodnotám a nejen názorovou a programovou transparentnost, ale i osobní kompetentnost". To v očích Fialy Zahradil reprezentuje.

Lídr ODS počítá s velkým právním úklidem v evropské legislativě, posílením ochrany vnějších hranic, chce také víc pravomocí pro národní parlamenty nebo další liberalizaci mezinárodního obchodu mezi Evropou a zbytkem světa. Co myslí velkým právním úklidem?

"Je potřeba přezkoumat celou unijní legislativu a zjistit, co nefunguje, co je zastaralé nebo jaké předpisy příliš zatěžují občany a podnikatele. Zásadní revizi potřebuje také evropský rozpočet, z nějž odtékají obrovské částky na projekty nebo agentury, které nemají žádný efekt," avizuje.

Jan Zahradil byl dnes definitivně potvrzený jako lídr ODS do eurovoleb... Proto se ho @Hospodarky a @Aktualnecz zeptaly: jakou tedy chcete vlastně konkrétně Evropu, co chcete změnit, co vám vadí? pic.twitter.com/Fqi3a0rlhq — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 21, 2019

Zahradil je mimo jiné kandidátem evropských konzervativců na předsedu Evropské komise v Bruselu. "Po květnových eurovolbách může evropská politika vypadat podstatně jinak. Lidovecko-socialistická koalice ztratí většinu a je dost možné, že to budeme my, kdo bude mít rozhodující slovo," míní Zahradil.

