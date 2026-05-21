Bývalá šéfka zlínské hygieny přiznala sražení motorkáře, stíhání zastaveno

ČTK

V případu nehody, kterou podle policie zavinila bývalá ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková, státní zástupce souhlasil s podmíněným zastavením trestního stíhání. Uzavření dohody serveru Seznam Zprávy (SZ) potvrdila zlínská okresní státní zástupkyně Ilona Chudárková.

Sedláčková se podle informací serveru k zavinění nehody přiznala a zaplatila škodu. Rok přitom popírala, že nehodu zavinila, a uváděla, že si srážky s motorkářem nevšimla, dodal server.

Státní zástupkyně neupřesnila, jak dlouho bude Sedláčková v podmínce, tedy jak dlouho nesmí nic spáchat, jinak její kauza poputuje před soud, a není ani jasné, jak vysokou škodu zaplatila, napsaly SZ.

Nehoda se stala loni v březnu na Zlínsku, Sedláčková podle policie srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela. Z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti ji obvinili letos v lednu, hrozil jí trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti. Sedláčková tehdy sdělila, že si kontaktu vozidla s motocyklem nebyla vědoma. Několik dní po obvinění oznámila, že k 31. lednu rezignuje.

Vyvození osobní odpovědnosti po Sedláčkové požadoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Dříve Sedláčkovou opakovaně vyzvali k rezignaci předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) i hlavní hygienička.

Jméno Sedláčkové se také objevilo v kauze bývalé poslankyně Margity Balaštíkové (dříve ANO, nyní pozastavené členství v hnutí). Balaštíková se podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy zřejmě snažila využít svých kontaktů na zlínské hygieniky, aby poškodila firmu bývalého manžela. Balaštíková nahrávky označila za podvrh.

