Bývalá primátorka Chomutova koupila podíl za 300 milionů, původ peněz nevysvětlila

Bývalý pražský primátor Tomáš Hudeček se částečně vrací do správy hlavního města. V Institutu plánování a rozvoje (IPR) bude mít na starosti vznik a řízení sekce rozvoje města. Sekce bude řešit propojení strategického a územního plánování Prahy. Hudeček zvítězil ve výběrovém řízení. ČTK to dnes sdělil mluvčí IPR Marek Vácha. IPR je městskou příspěvkovou organizací a má na starosti územní plánování. Vznikl za Hudečkovy vlády transformací z tehdejšího Útvaru rozvoje města (URM).

"Ve velkých městech západní Evropy je již běžné, že strategické a územní plánování vzniká zároveň. Jedno bez druhého totiž v praxi dobře nefunguje. Cílem je usilovat o mnohovrstevnaté město, které myslí na funkčnost, estetiku a zejména na jeho obyvatele," uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.

V současném systému městského plánování nejdříve vzniká strategický plán a na jeho základě pak plán územní. To je podle vedení IPR dlouhodobě nefunkční. IPR se tomu už v minulosti snažil předejít, když pořizoval nový Metropolitní a Strategický plán souběžně. "Nicméně ne ve všech částech působí oba dokumenty harmonicky," uvedl ředitel.

V praxi to bude znamenat, že nově by mělo být o konkrétním území rozhodováno nejen z hlediska územního plánu, tedy, kde budou domy a kde silnice. V potaz bude nově bráno na zřetel také to, kolik bude například potřeba škol, jaká bude kulturní náplň nebo počet sportovišť.

Geograf a docent městského stavitelství a inženýrství Hudeček je nyní primárně vysokoškolským pedagogem. Přednáší mimo jiné na Univerzitě Karlově, VŠCHT nebo VŠE. Pražským primátorem byl v letech 2013 až 2014.