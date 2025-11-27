Být úspěšný na sociálních sítích nestačí. Kuba je jihočeský fenomén, míní experti

Jihočeský hejtman Martin Kuba dokázal v posledních krajských volbách něco, co by mu mohli dnes už jeho bývalí kolegové z ODS závidět: svůj hlas mu dalo více než 47 procent voličů, v absolutních číslech ho volil každý druhý volič Jihočeského kraje. Po přepočtu hlasů na mandáty obdržel v jihočeském krajském zastupitelstvu 34 křesel z pětapadesáti.
Nic podobného, snad s výjimkou hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha z KDU-ČSL, se nikomu v krajských volbách na podzim 2024 nepodařilo. Kuba navíc nekandidoval v rámci koalice Spolu, nýbrž pouze za ODS. Ani to ale není přísně vzato pravda - značku své strany totiž upozadil, jak to jen bylo možné. Proto je nesporně jeho odchod z ODS pro stranu ztrátou.
Obzvlášť v momentě, kdy se chystá založit konkurenční hnutí. Zprvu jistě směrem ke komunálním volbám, které se uskuteční příští rok na podzim. Kuba ale nevylučuje možnost, že bude mít později také ambice promluvit do celostátní politiky.
"Pro ODS je odchod Martina Kuby pochopitelně nepříjemná ztráta regionálně velmi úspěšného politika, navíc zjevně zesílená ambicí vytvořit straně politickou konkurenci," říká pro deník Aktuálně.cz politolog Lubomír Kopeček.
Odchod Kuby podle něj lze brát zjevně jako reakci na očekávání, že s Martinem Kupkou v čele nečeká ODS žádná radikální proměna, ale jen mírná evoluce.
Nové hnutí může uspět v komunálních volbách
"Sněmovní volby jsou v tuto chvíli hodně vzdálená perspektiva, ale pochopitelně nová Kubova strana může být pro ODS problém v komunálních volbách v jižních Čechách příští rok," dodává politolog s tím, že to samé platí pro senátní volby, které se ve třetině obvodů uskuteční také za rok na podzim.
Pokud jde o volby celostátní, Kopeček upozorňuje, že by pro úspěch v prvořadých sněmovních volbách Martin Kuba potřeboval získat spojence či základní zázemí i v dalších regionech mimo jižní Čechy.
"A je otázka, jestli se mu to podaří, či zda má vůbec takovou ambici. K vybudování dlouhodobě úspěšného celostátního politického projektu nestačí být jen úspěšný na sociálních sítích a mít zázemí v jednom regionu Česka," míní politolog.
Jeho kolega, politolog Aleš Michal, pak připomíná, že Kuba dlouho působil jako silný kritik Petra Fialy. "Avšak takový, který nikdy do boje sám nešel. Kritiku sice formuloval možná pro mnohé jasně a srozumitelně, podporu uvnitř ODS však neměl. Na kongresu si tedy nemohl příliš pomýšlet na to ODS změnit - strana by ho nezvolila," míní Michal směrem ke kongresu, který ODS chystá na leden příštího roku.
"V komunálních nebo krajských volbách jeho strana určitě v jižních Čechách úspěch mít může. Mimo hranice kraje o tom ale pochybuji. Snažil by se obsadit již obsazený prostor a nejsem si jistý, jestli by se mu vše povedlo dohnat šikovným marketingem, kterého je jistě schopen," dodává Michal ve shodě s Kopečkem.
Mezi Kubou a ODS to "drhlo" dlouho
Také politolog Otto Eibl si všímá, že nesoulad mezi Kubou a zbytkem většiny občanských demokratů je patrný už dlouho. "Snad ještě déle se spekulovalo o tom, že z ODS odejde," připomíná Eibl.
To zdůrazňuje i politolog Ladislav Cabada. I on připomíná, že se Kuba od ODS vzdaloval dlouhodobě - a všímá si také jeho postoje ke koalici Spolu. "Jeho nynější krok je tedy vlastně pochopitelný. Současně je myslím dobré poznamenat, že Kuba byl velkým kritikem aliance Spolu," míní s tím, že však cílí na stejné voliče.
Jinak řečeno: Cabada má za to, že vznikající hnutí Martina Kuby bude svým způsobem pokus o pokračování hnutí Spolu - jen bude vedené Martinem Kubou. "Současně budou mít určitě ambice oslovit nespokojené voliče Motoristů a hnutí ANO, kteří mohou přibývat," dodává Cababa s odkazem na to, že půjde příští čtyři roky o vládní strany, což vždycky znamená také nárůst nespokojených voličů, kteří se poohlížejí jinde.
Zásadní podle něj ale bude, jak hnutí Martina Kuby postaví svůj program. "Z jeho prvních sdělení plyne, že by to měl být subjekt, který prosazuje malý a efektivní stát a sází na osobní odpovědnost lidí. Bude to tedy asi subjekt pravicový. Nicméně současně naznačil, že ideologie není důležitá, což ukazuje na snahu stavět ideově nevyhraněné hnutí," míní Cabada.
"Je potřeba být opatrný v očekávání dobrých výsledků na republikové úrovni," mírní optimismus Eibl. "Být oblíbený a úspěšný v kraji ještě neznamená, že bude úspěšný i mimo domov." Také Eibl je tedy v tomto ohledu skeptický a připomíná, že kritiků ODS je nyní na politickém trhu dostatek, stejně jako "představitelů autentické pravice", uzavírá Eibl se zjevným odkazem na stranu Motoristé sobě.