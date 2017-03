Bylo to přes čáru. Komunisté se distancují od protestu na Hradčanech, ruská média akci chválí

před 27 minutami

Ruská média v posledních dnech informují o protestu na podporu obyvatel Donbasu, který se konal v neděli na Hradčanském náměstí. Podle ruských novinářů na demonstraci požadující větší tlak evropských zemí na Kyjev "zaútočili Ukrajinci", kteří s vlajkami v ruce vykřikovali provokativní hesla. Podle policie ale akce proběhla v poklidu. Na demonstraci měl přijít i místopředseda KSČM Josef Skála, který si ale stejně jako právník Čestmír Kubát účast rozmyslel. Oba podotkli, že ani nebylo jasné, kdo demonstraci organizoval.

Praha - Desítky protestujících, Češi, kteří už nevěří lživým médiím, a útočící Ukrajinci. Tak ruská média informují o nedělní demonstraci Stop genocidě obyvatel Donbasu, která se uskutečnila na Hradčanském náměstí. Jenže se ukazuje, že zprávy z ruských médií jsou přinejmenším přemrštěné. Od akce se navíc distancovali někteří avizovaní řečníci, například místopředseda KSČM Josef Skála. Ten přiznal, že se mu ani nepodařilo zjistit organizátora akce.

"Nehledě na informační blokádu v evropském tisku se mnozí obyvatelé země dozvídají o vyostření situace na Donbasu ze sociálních sítích," uvedl zprávu o konání akce web Dni.ru. Ten pak cituje organizátory, podle nichž přišlo nejméně padesát lidí, i když záběry z místa ukazují podstatně nižší počet demonstrantů. A upozorňuje, že se podobná akce konala i v dalších evropských státech.

Účastníci podle webu "žádali od vedení země a EU vytvořit tlak na Petra Porošenka, aby co nejrychleji ukončil krveprolití na Donbasu". Na zveřejněných videích jsou mimo jiné lidé s vlajkami neuznaných republik na východě Ukrajiny.

"Ukrajinci v Praze napadli shromáždění na podporu Donbasu," hlásá pak v titulku ruský server Vzgljad.

Podle policie však situace nebyla zdaleka tak dramatická. "Šlo o několikačlennou skupinku názorových odpůrců, která se pokusila o slovní projev," vysvětlila policejní mluvčí Andrea Zoulová s tím, že dozorující policisté v souvislosti se shromážděním žádné protiprávní jednání řešit nemuseli.

A neodpovídá ani seznam řečníků, který zveřejnil konspirační web New World Order Oposition. Nevystoupil avizovaný místopředseda KSČM Josef Skála ani právník Čestmír Kubát, někdejší komunistický kandidát do Evropského parlamentu. Oba přitom účast předběžně přislíbili.

Jako svlékání cibule

"Bylo to kvůli věcem, které mě neuspokojily a byly takzvaně přes čáru," vysvětlil svou neúčast pro Aktuálně.cz Skála. "V dobré víře jsem přislíbil svou účast a najednou jsem začal zjišťovat, že tam kdosi bude předčítat nějaký čtyřstránkový papír plný všelijakých výzev a myšlenek, které jsou prostě mimo mísu," doplnil. "Řekl jsem: nezlobte se, ale takové věci se prostě účastnit nemohu," dodal.

Skála sám neví, kdo byl organizátorem akce, neuvádí to ani pozvánka. "Obrazně to bylo jako svlékání cibule, jednu vrstvu za druhou. Zpočátku jsem viděl jména v mailu, najednou jsem zjistil, že je tam ještě jiná paní, která si to tam zablokovala," podivuje se Skála s tím, že jména si nepamatuje. "A jsou tam další subjekty, o jejichž povaze nemám úplné informace," uzavřel. Podle ruských médií jde o organizaci Česko-slovenský sněm.

Právník Kubát na akci nepřišel ze stejných důvodů jako Skála. "Setkání jsem se neúčastnil, protože jsem později zjistil jeho zaměření, které mi příliš nevyhovovalo. Dostal jsem k nahlédnutí program a tam se měla schvalovat nějaká rezoluce, kterou jsem neměl," vysvětlil Kubát. Vadilo mu také, že byl na programu uveden jako "mezinárodní právník", s čímž nesouhlasil.

autoři: Barbora Němcová, Michael Švec