Bylo lépe za Babiše, či za Fialy? Index demokracie má pro Česko překvapivý výsledek

Tomáš Garrigue Masaryk by měl radost. Nástupci státu, který před více než sto lety založil, se podařilo vrátit mezi elitní skupinu úplných demokracií. V čerstvě vydaném Indexu demokracie získalo Česko nejvíce bodů mezi zeměmi bývalého východního bloku. Předčilo dokonce i tradiční evropské demokracie, jako je Řecko, Francie, Itálie nebo Belgie.
Index demokracie každoročně sestavuje britská organizace Economist Intelligence Unit (EIU), analytická divize vydavatele týdeníku The Economist. Výsledné hodnocení je založené na 60 indikátorech z pěti oblastí sahajících od pluralismu přes občanské svobody až po politickou kulturu.
Nejvyšší dosažitelné skóre je deset, přičemž ocenění „úplná demokracie“ náleží pouze s více než osmi body. V roce 2025 se tuto hranici podařilo překonat pouze 26 státům a jen dva z nich – Česko a Estonsko – mají komunistickou minulost.
Česko se do klubu úplných demokracií vrátilo až v roce 2024 v období vlády Petra Fialy (ODS). Předtím se celou dekádu pohybovalo pod osmi body, přičemž nejnižší skóre mělo v roce 2020, když byl premiérem Andrej Babiš a prezidentem Miloš Zeman. I tak se tehdy mohli Češi těšit větší míře demokracie, než jaká byla vloni podle IEA v ostatních státech Visegrádu.
Mezi unijními státy je demokracie nejvíc ohrožená v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku. Naopak nejblíže ideálu mají severské státy v čele s Norskem. To nyní stejně jako v předchozích letech docílilo skóre 9,81. Na prvním místě žebříčku se drží téměř po celou dobu existence Indexu demokracie.
Celkový obrázek kazí USA
Opačným směrem než v Česku se ubírá vývoj v největší světové demokracii. Spojené státy vloni zaznamenaly největší pokles a odnesly si známku 7,65. „Je úpadek demokracie skutečně u konce?“ ptá se Constance Hunterová, hlavní ekonomka IEA.
Poukazuje přitom na to, že v řadě zemí se po letech úpadku nebo stagnace situace zlepšila, takže celosvětový index poprvé od roku 2015 zamířil vzhůru. Vadou na kráse je však vývoj právě ve Spojených státech. „Odstraňte USA a obrázek vypadá významně jinak,“ poukazuje analytička.
Demokracie slábne také na válkou zmítané Ukrajině, jejíž skóre se v posledních letech snížilo z 5,90 na aktuální 4,79 bodu. To už podle IEA značí hybridní režim. A o vládě lidu se už vůbec nedá mluvit v Rusku ani v Číně. Jestliže před 20 lety si Rusové odnesli nadějné skóre 5,02 bodu, nyní mají pouze 2,03 bodu. V podobně autoritářském, nesvobodném režimu žijí také Číňané.
