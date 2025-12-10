Fialovo finále. Parodoval Trumpa, zpražil novináře, nakonec přiznal i chyby

"Proč byste ode mě chtěli nějakou sebekritiku? Moderní úspěšný politik žádnou sebekritiku neříká, podívejte se do Spojených států. Naše vláda byla nejlepší. Absolutně úspěšná, nejlepší v historii, všechno jsme udělali dobře, je to fantastické," začal dosluhující šéf vlády Petr Fiala odpověď na otázku Aktuálně.cz, zda by přiznal nějaké chyby při svém čtyřletém vládnutí. Zatímco tuto část odpovědi říkal s humorem, následně změnil výraz ve tváři a bylo zřejmé, že mluví vážně.
"A teď vážně. Kritiky je všude dost. Já jsem se nikdy nebránil tomu přiznat, že se nám něco nepovedlo. Ano, nepovedla se nám digitalizace stavebního řízení. Nepovedly se nám některé věci, které jsme chtěli dělat rychleji, třeba v oblasti školství," pokračoval Fiala. Načež připomněl, že na postu ministra školství se vystřídali tři zástupci koaličního hnutí STAN.
Zároveň si postěžoval na média, že členové jeho vlády stále četli, co se údajně nepodařilo. "Proto je třeba veřejnosti připomenout, co se nám podařilo. Tak se na nás nezlobte, když to říkáme," uvedl končící premiér, který v prvních šesti minutách tiskové konference mluvil o tom, co se právě vládě podařilo. Pro zajímavost, ze všeho nejdříve začal tím, že Česko má v porovnání s dalšími zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) šestou nejrychleji rostoucí ekonomiku.
Kromě chyb v digitalizaci a pomalých reformách ve školství se zmínil ještě o jedné věci. Otevřeně přiznal, že možná mohl více jezdit za lidmi po České republice, byť zároveň řekl, že se musel věnovat spoustě dalších povinností. "Vy jste chtěli, abych řekl něco, co bych mohl dělat jinak. Tak jsem musel něco vymyslet a toto vím, že novináři říkají, tak jsem vám to řekl," podotkl.
Nakonec se vyjádřil i ke svým budoucím plánům, když potvrdil, že se chce věnovat práci poslance a zároveň i vzdělávání mladých lidí. Zatím však nebyl příliš konkrétní. Každopádně v pondělí ho čeká poslední den ve funkci, kdy ji předá Andreji Babišovi (ANO). Oba politici se na Úřadu vlády potkají stejně jako před čtyřmi lety. Jen si vymění role. Tehdy končil Babiš a Fialovi nechal dopis na rozloučenou. Fiala ovšem nyní prozradil, že na Babiše nebude čekat dopis, ale něco jiného - 80 stránek čtení o tom, co se podle Petra Fialy jeho vládě podařilo.