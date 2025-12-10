Domácí

Fialovo finále. Parodoval Trumpa, zpražil novináře, nakonec přiznal i chyby

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 2 hodinami
Poslední setkání premiéra Petra Fialy (ODS) s novináři po jednání vlády se ve středu odpoledne odehrávalo přece jen v uvolněnější atmosféře než ta předcházející. Bylo to patrné i na samotném končícím předsedovi vlády, který občas odpovídal s úsměvem a zjevnou ironií. Třeba, když napodoboval prezidenta USA Donalda Trumpa, který je známý tím, jak často a nekriticky chválí sebe i svou administrativu.
Končící předseda vlády Petr Fiala na posledním setkání s novináři po jednání vlády uvedl, že měl během vládnutí možná více jezdit za lidmi. Když vyrazil, setkal se většinou s pozitivními reakcemi. | Video: Radek Bartoníček

"Proč byste ode mě chtěli nějakou sebekritiku? Moderní úspěšný politik žádnou sebekritiku neříká, podívejte se do Spojených států. Naše vláda byla nejlepší. Absolutně úspěšná, nejlepší v historii, všechno jsme udělali dobře, je to fantastické," začal dosluhující šéf vlády Petr Fiala odpověď na otázku Aktuálně.cz, zda by přiznal nějaké chyby při svém čtyřletém vládnutí. Zatímco tuto část odpovědi říkal s humorem, následně změnil výraz ve tváři a bylo zřejmé, že mluví vážně.

Související

Petr Fiala vede ODS déle než její zakladatel Václav Klaus

Premiér Petr Fiala ODS

"A teď vážně. Kritiky je všude dost. Já jsem se nikdy nebránil tomu přiznat, že se nám něco nepovedlo. Ano, nepovedla se nám digitalizace stavebního řízení. Nepovedly se nám některé věci, které jsme chtěli dělat rychleji, třeba v oblasti školství," pokračoval Fiala. Načež připomněl, že na postu ministra školství se vystřídali tři zástupci koaličního hnutí STAN.

Zároveň si postěžoval na média, že členové jeho vlády stále četli, co se údajně nepodařilo. "Proto je třeba veřejnosti připomenout, co se nám podařilo. Tak se na nás nezlobte, když to říkáme," uvedl končící premiér, který v prvních šesti minutách tiskové konference mluvil o tom, co se právě vládě podařilo. Pro zajímavost, ze všeho nejdříve začal tím, že Česko má v porovnání s dalšími zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) šestou nejrychleji rostoucí ekonomiku.

Související

Politická šikana: Turkova zrušená schůzka? Víme, kdo tahá za kratší konec provazu

Politická šikana
34:49

Kromě chyb v digitalizaci a pomalých reformách ve školství se zmínil ještě o jedné věci. Otevřeně přiznal, že možná mohl více jezdit za lidmi po České republice, byť zároveň řekl, že se musel věnovat spoustě dalších povinností.  "Vy jste chtěli, abych řekl něco, co bych mohl dělat jinak. Tak jsem musel něco vymyslet a toto vím, že novináři říkají, tak jsem vám to řekl," podotkl.

Nakonec se vyjádřil i ke svým budoucím plánům, když potvrdil, že se chce věnovat práci poslance a zároveň i vzdělávání mladých lidí. Zatím však nebyl příliš konkrétní. Každopádně v pondělí ho čeká poslední den ve funkci, kdy ji předá Andreji Babišovi (ANO). Oba politici se na Úřadu vlády potkají stejně jako před čtyřmi lety. Jen si vymění role. Tehdy končil Babiš a Fialovi nechal dopis na rozloučenou. Fiala ovšem nyní prozradil, že na Babiše nebude čekat dopis, ale něco jiného - 80 stránek čtení o tom, co se podle Petra Fialy jeho vládě podařilo.

 
Mohlo by vás zajímat

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Soud smetl žalobu Parkanové o 8,5 milionu za nedůvodné stíhání. Na odůvodnění se čeká

Soud smetl žalobu Parkanové o 8,5 milionu za nedůvodné stíhání. Na odůvodnění se čeká
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Fiala politika ODS premiér

Právě se děje

před 18 minutami
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

ŽIVĚ
Jednání o míru na Ukrajině se blíží finále, spojenci řeší poslední kroky dohody

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami
Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

Němců na vánočních trzích ubylo, říkají prodejci. Může za to zákeřná nemoc?

"Turistů máme víc než před rokem, ale Němce jsem tady letos tolik neviděl," říká prodejce trdelníků na Staroměstském náměstí.
před 52 minutami
Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Infantino je pod velkým tlakem. Cena pro Trumpa zpochybnila neutralitu FIFA

Prezidentu FIFA Giannimu Infantinovi hrozí etické vyšetřování poté, co ocenil Donalda Trumpa mírovou cenou a veřejně mu vyjádřil podporu.
před 1 hodinou
Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Soud v USA dal zelenou zveřejnění utajovaných dokumentů v kauze Jeffreyho Epsteina

Americké ministerstvo spravedlnosti může odtajnit spisy v případu sexuálního obchodování s lidmi ze strany odsouzeného zesnulého Jeffreyho Epsteina.
před 1 hodinou
Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podzemní voda dál mizí k Turówu. Česko žádá Polsko o nové těžební plány

Podle polského hydrogeologického modelu, který vývoj podzemních vod v okolí dolu předpovídá, totiž hladiny mohou v budoucnu klesat.
před 1 hodinou
Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Plzeň je nebezpečná, varuje slavný kouč Benítez

Rafael Benítez očekává v souboji Panathinaikosu Atény s Plzní těžký a fyzicky náročný boj.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

ŽIVĚ
"Bude to na novém kabinetu." Fialova vláda na posledním zasedání rozpočet neřešila

Aktuální dění na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy