Byla to pitomost, řekl Berkovec o svém kádrování. Volba šéfa výboru bude za dva týdny

Zda předseda volebního výboru Stanislav Berkovec z ANO setrvá na svém postu, bude jasno za dva týdny. Rozhodl o tom volební výbor, který vyhlásil na 23. června volbu nového předsedy. Podpořil ji i sám Berkovec, který se také omluvil za seznam, v němž hodnotil kandidáty do Rady České televize podle jejich vztahu k ANO a řediteli televize. Odvoláním radního Zdeňka Šarapatky se výbor nezabýval.

"Jsem překvapený, že na programu dnešní schůze není bod o volbě nového předsedy," prohlásil na úvod úterního jednání volebního výboru předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Zároveň připomněl nedávná slova šéfa volebního výboru Stanislava Berkovce, který na plénu prohlásil, že při nejbližší příležitosti dá svou funkci k dispozici.

Berkovec tak reagoval na kritiku, která se na něj snesla poté, co některým poslancům zaslal své hodnocení kandidátů do Rady České televize včetně jejich vztahu k současnému řediteli České televize Petru Dvořákovi či k hnutí ANO.

Berkovec připomněl, že nabídl svou funkci na poslaneckém klubu hnutí ANO, kde pro jeho odvolání bylo v tajné volbě podle Berkovce jen devět ze 78 jeho spolustraníků.

"My jsme vás zvolili. Poté, co jste udělal faul a hodnotil členy podle toho, jaký mají vztah k vašemu hnutí, si myslím, že nemáte reprezentovat volební výbor. Jelikož z titulu své funkce za nás mluvíte, považuji za vhodné, abyste si ověřil, že máte podporu ve volebním výboru," prohlásil Stanjura.

Stanjura nakonec navrhl, aby volební výbor za dva týdny uskutečnil novou volbu předsedy výboru. Na ní by se mělo ukázat, zda má Berkovec nadále důvěru ostatních poslanců. Stanjurův návrh podpořil jak Berkovec, tak další poslanci ANO. Nikdo z přítomných nebyl proti, zdržela se pouze poslankyně ANO Marcela Melková a Miloslav Rozner z SPD.

Kandidát aktivně pracuje proti ANO, psal Berkovec

Berkovec před členy volebního výboru uznal, že rozesílání doporučení, koho volit, byla chyba. "Kvůli tomu, že bylo tolik kandidátů, se na mě několik mých kolegů z klubu obrátilo, jestli bych jim neporadil jako někdo, kdo se více než 30 let pohybuje v mediálním prostředí. Já jim hodnocení, které vycházelo z mých vlastních informací a z veřejných zdrojů, v dobré víře poslal. Samozřejmě to byla pitomost," prohlásil Berkovec.

"Omlouvám se za to volebnímu výboru. V žádném případě jsem to nedělal proto, abych někoho kádroval nebo někomu radil, koho volit. Pochopitelně jsem zohledňoval, kdo je sympatizantem našeho hnutí, ale to od nás naši voliči očekávají. Byla to ale hrubá chyba, omlouvám se za ni," dodal Berkovec.

Jeho doporučení určená poslancům ANO kritizovala opozice, generální ředitel České televize Petr Dvořák i někteří kandidáti. Jeden z nich, Michal Klíma, uvedl, že mu to metodikou a formulacemi připomíná dobu, kdy si na něj v roce 1979 založila Státní bezpečnost svazek a sledovala jeho názory a kontakty.

"Tento kandidát dlouhodobě a velice aktivně pracuje proti ANO. Není žádný důvod domnívat se, že v Radě ČT tomu bude jinak. V Radě ČT bude zastupovat výhradně zájmy Petra Dvořáka a Milionu chvilek," napsal o Klímovi Berkovec v hodnocení.

Zda to bude stát Berkovce post šéfa volebního výboru, se rozhodne 23. června, nakdy je naplánované zasedání výboru. Samotná volba bude však - jak je zvykem - neveřejná. Pokud si členové výboru vyberou nového šéfa, jejich rozhodnutí bude muset stvrdit ještě celá Poslanecká sněmovna.

Šarapatku poslanci neřešili

Na programu úterního jednání bylo také případné odvolání člena Rady České televize Zdeňka Šarapatky, což navrhovala poslankyně ANO Barbora Kořanová, které se nelíbí Šarapatkovo vystupování na veřejnosti. Opozice však svými hlasy zajistila, že se tento bod vůbec neprojednával.

"Řešit tady osobní spory mi přijde hloupé," řekl poslanec Petr Gazdík (STAN), který připomněl vyjádření poslankyně Kořanové, jež svou snahu vysvětlovala tím, že se jí nelíbí osobní útoky na její adresu. Kořanová však zdůraznila, že nejde o osobní pomstu, a vyzvala, aby Šarapatkovo chování posoudili i ostatní členové volebního výboru.

Vysvětlit své počínání byl připravený i sám Šarapatka, který na jednání dorazil. Nakonec se však ke slovu nedostal. Šéf poslanců ODS Stanjura nejprve vyzval, aby se hlasovalo o vyřazení tohoto bodu z programu. Hlasování skončilo remízou, bod tedy nebyl vyřazen.

Stanjura nicméně následně požadoval, aby se program neschvaloval jako celek, nýbrž každý bod zvlášť. Řešit Šarapatkovo jednání chtělo jenom sedm poslanců ANO a SPD, dva piráti se zdrželi, pět opozičních politiků bylo proti. Aby se bod projednával, bylo zapotřebí osm hlasů. Hlasování se přitom neúčastnili poslanci ANO Patrik Nacher a Martin Kolovratník, Petr Dolínek z ČSSD a komunistka Miloslava Vostrá.

Kořanová však následně uvedla, že zváží, jestli bude usilovat o to, aby se odvoláním Šarapatky zabývala celá sněmovna, která jediná může člena Rady ČT z funkce odvolat. Volební výbor jí mohl pouze doporučit, zdali tak má učinit. To však Stanjurovi a Gazdíkovi připadalo nemístné. "Náš výbor by se neměl změnit v něco jako revoluční tribunál," přidal se k nim poslanec ODS Pavel Blažek.

Kořanová ale připomínala, že volební výbor podobným způsobem již postupoval, když se zabýval výroky člena Rady Českého rozhlasu Vítězslava Jandáka. Ten v médiích mimo jiné vzkázal publicistovi Jiřímu Černému "až ho potkám, tak mu ji fláknu".

Jandákovo odvolání požadovala ODS. Výbor však návrh nepodpořil, pro byli jen poslanci za ODS, STAN a Piráty. Zástupci ANO a SPD se zdrželi, ČSSD byla proti.

Odvolání některého ze členů jedné z mediálních rad se dostalo na program opět v úterý na popud Kořanové, které se nelíbilo, že Šarapatka po úmrtí předsedy Senátu Jaroslava Kubery napsal na svůj Twitter, že "smrt je popleta", přičemž příspěvek doplnil fotografií prezidenta Miloše Zemana se zesnulým Kuberou. Podle Kořanové tímto chováním závažným způsobem narušil důstojnost funkce člena rady, což ze zákona může být důvodem k jeho odvolání.