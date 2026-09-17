„Byla to má nejtěžší cesta.“ Lipavský o vlaku z Ukrajiny, Macinkovi i „vtípcích“ na sítích

Cesta z Kyjeva mohla dopadnout úplně jinak. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) se vracel nočním vlakem, který podle Ukrajinců měl být v hledáčku ruských dronů. Lipavský ve Spotlightu také popisuje, proč si podle něj jeho nástupce Petr Macinka (Motoristé) zbytečně oslabuje pozici. A řeč přišla i na vstup do ODS, účet za EXPO i jeho neobvyklé příspěvky na sociálních sítích.
Stačilo pár kilometrů a cesta z Kyjeva mohla skončit úplně jinak. Jan Lipavský cestoval v noci speciálním vlakem s účastníky mezinárodní konference. Až zpětně se dozvěděl, že ukrajinské železnice měly vážné podezření, že by právě tento vlak mohl být cílem dronového útoku. „Myslím si, že Rusové asi věděli, co chtějí udělat,“ říká Lipavský.
Na Ukrajině strávil čtyři dny. Atmosféru na místě podle něj určovaly především neustálé dronové útoky a poplachy, které přicházejí několikrát denně. „Pro mě to byla asi nejnáročnější a řekněme nejtěžší cesta z hlediska bezpečnosti,“ popsal ve Spotlightu.
Sám večer nastoupil do vlaku v Kyjevě, který Ukrajinci schválně urychlili. O útoku na stejné trati se dozvěděl až hodinu či dvě poté, co nasedl v Polsku do autobusu.
„Nešlo jen o politiky, byli tam i akademici a novináři. Ten vlak byl plný lidí, kteří mají ve svých zemích nějaké slovo nebo významné postavení,“ říká poslanec za ODS. Podle něj šlo o signál do Kyjeva.
Z cesty přitom také vznikl tweet, ve kterém si Lipavský utahoval z šéfa SPD Tomia Okamury a psal o toaletním papíru ve vlaku. „Takový vtípek,“ vysvětluje. Příspěvek přitom napsal už během jízdy, zveřejnil ho ale až ve chvíli, kdy byl bezpečně v Polsku. Tvrdí, že tím dodržel ukrajinská bezpečnostní pravidla.
Ve Spotlightu přišla řeč také na ruské diplomaty v Česku, pro jejichž pohyb chce Lipavský dlouhodobě přísnější podmínky. Kritizuje současný systém jejich příjezdů a upozorňuje na rozdíl mezi podmínkami pro ruské diplomaty v Česku a české diplomaty v Rusku.
„Když český diplomat jede do Moskvy, musí se Rusů ptát vždycky. Když sem jedou Rusové s diplomatickým pasem, tak se ptát nemusí. Proč to trpíme?“ ptá se bývalý ministr.
Zeman mě trestal tím, co teď dělá Macinka
Výrazná část rozhovoru patří současnému ministrovi zahraničí Petru Macinkovi. Lipavský uznává, že jeho nástupce podle něj dokáže Českou republiku v zahraničí obstojně zastupovat, jeho řízení Černínského paláce ale považuje za nedostatečné.
„Dal bych mu kuli,“ odpověděl na dotaz, jakou by dal Macinkovi známku za jeho ministrování. Už dříve ho označil za „batole s plamenometem“ a na svém hodnocení prý ani nyní nic nemění.
Tématem byl i Macinkův spor s prezidentem Petrem Pavlem. Jeho přístup Lipavský označuje za „svatou válku s Hradem“. Podle něj si ministr zavírá dveře a připravuje se o důležité příležitosti a možnosti – což podle něj dokazují i nedávná slova premiéra Andreje Babiše (ANO).
Lipavský přitom vzpomíná na vlastní zkušenost s Milošem Zemanem. Ten ho podle jeho slov na Hrad za trest nepouštěl – po jednom z tweetů ho tehdejší mluvčí Jiří Ovčáček dokonce vyškrtl ze seznamu pozvaných.
Dnes je situace podle Lipavského opačná. Prezident Pavel Macinku na Hrad zve, ministr ale schůzku odmítá. Bývalý šéf diplomacie proto nabízí i vlastní pohled na to, jak důležitá je mezi prezidentem a ministrem zahraničí komunikace a co může znamenat, když nefunguje.
A pak je tu New York. Českou delegaci na blížící se Valné shromáždění OSN povede prezident, účastnit se má také Macinka. Lipavský se dostává až k poněkud netradičnímu scénáři: co když politici budou muset usednou v sále vedle sebe, protože chtějí oba vidět projev Donalda Trumpa?
„Je tam asi šest židliček pro Českou republiku,“ popisuje Lipavský situaci kolem zahájení Valného shromáždění. A přemýšlí, zda si Macinka odsedne.
Průšvih s EXPO: nese odpovědnost?
Kauza českého pavilonu na EXPO v Ósace patřila k nejviditelnějším problémům, které se kolem projektu objevily. Pavilon se během příprav opakovaně prodražoval.
Aktuálně.cz se tomuto tématu intenzivně věnovalo, stejně jako otázkám kolem jeho řízení a financování. Lipavský byl jako tehdejší ministr zahraničí přímo u kontroly projektu.
Ve Spotlightu vysvětluje, proč dle svých slov nechal kolem projektu provést audit, jak komunikoval s komisařem Ondřejem Soškou a proč ho nakonec z funkce neodvolal, ačkoliv měl vážná varování o jeho „velmi špatném managementu“.
Lipavský připouští, že právě za toto rozhodnutí je připraven nést odpovědnost. Zároveň vysvětluje, proč se tehdy rozhodl jinak a proč podle něj nebylo jisté, že by odvolání komisaře v dané chvíli pomohlo.
Řeč přišla i na dluhy po výstavě, poslední navýšení rozpočtu i na to, jestli Lipavský už vypovídal u policie.
Proč vstoupí do ODS?
Lipavský už není členem Pirátů a do Poslanecké sněmovny se dostal na kandidátce Spolu. Jeho další politická zastávka je podle něj jasná: ODS. Na otázku, zda do strany vstoupí, odpovídá bez váhání: „Ano, určitě.“ Kdy přesně to bude, zatím neví. O vstupu ale podle svých slov už nepochybuje.
Proč právě ODS? Lipavský se označuje za středopravicového a v mnoha ohledech liberálního politika. Ve Spotlightu vysvětluje, kam patří na české politické scéně, co očekává od ODS a jak se dívá na její současnou podobu.
Řeč přijde také na to, co podle něj dnes české pravici chybí a proč se za její přirozenou volbu nepovažuje ani ANO, ani SPD či Motoristé. A samozřejmě na otázku, co jeho plánovaný vstup do ODS znamená pro jeho další působení v politice.
„Taková instantní instáčová doba“
Když politik sportuje nebo někam jde na jídlo, může z toho být příspěvek na sociální sítě. U Lipavského se podobné momenty docela chytají. Ve Spotlightu proto vysvětluje, proč se takto na sítích prezentuje.
Řeč přijde na jeho fotky z metra, od kadeřníka, z cest i na internetové memy. A také na trochu bizarnější fenomény sociálních sítí – třeba legendární „bábu pod kořenem“, která kandiduje za ODS. Proč se politici uchýlili k tomu, že ukazují i svůj bežný život? A není to jen póza či trapnost?
S Lipavským jsme se bavili i o tom, jak se z politiků stávají vlastní média a kde se podle něj láme hranice mezi komunikací a politickým PR.
Je to ještě politika, nebo už hlavně boj o pozornost? I na to ve Spotlightu přijde řeč – stejně jako na to, proč může mít obyčejná fotka z metra větší dosah než rozhovor v televizi.
Celý rozhovor s Janem Lipavským si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–7:30 – Jak probíhala Lipavského cesta na Ukrajinu a proč ji označuje za jednu z nejnáročnějších? Co se dělo během cesty vlakem a jak do toho zapadá jeho tweet o toaletním papíru? A proč otevírá otázku pohybu ruských diplomatů v Česku?
7:30–20:00 – Jak Lipavský hodnotí současné fungování ministerstva zahraničí pod Petrem Macinkou? Proč svého nástupce označuje za „batole s plamenometem“ a co mu vytýká v souvislosti s Hradem? A jak si představuje společné fungování Pavla a Macinky na blížícím se Valném shromáždění OSN?
20:00–29:00 – Co říká na ostudu a problémy kolem osamělého českého pavilonu na EXPO v Ósace? Proč v době připravování projektu neodvolal komisaře Ondřeje Sošku a za co je dnes připraven nést odpovědnost?
29:00–konec – Proč chce Lipavský vstoupit do ODS? Jak se sám politicky definuje a co podle něj ODS potřebuje? Nesklouzla opozice spíše k sebeprezentaci na sítích místo reálné politiky? A proč sdílí na sítích fotografie z metra nebo od kadeřníka?