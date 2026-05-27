Byla mu velká zima a měl málo jídla. Ruský duchovní si postěžoval na pobyt v cele

"Neustále jsem se musel pohybovat, abych nezmrzl. Situaci navíc zhoršoval nedostatek jídla," postěžoval si nakrátko zadržený metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion na špatné podmínky v policejní cele. Česko přitom zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli, což byl den Ilarionova zadržení, padly na téměř dvou třetinách stanic v Česku teplotní rekordy.

Metropolité Kornilij (Titov) a Ilarion (Alfejev) na archivním snímku.Foto: Wikimedia Commons
V Česku nakrátko zadržený metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion si stěžuje na špatné podmínky v policejní cele. Na Telegramu zmiňuje zimu i nedostatek jídla. Duchovní byl zadržen v neděli v souvislosti s převozem zakázaných látek, úterní zpráva na Telegramu uvádí, že byl propuštěn, aniž by proti němu české úřady vznesly obvinění. ČTK zjišťuje vyjádření ministerstva vnitra, policie a Vězeňské služby ČR.

"Byla velká zima. Neustále jsem se musel pohybovat, abych nezmrzl. Situaci navíc zhoršoval nedostatek jídla. Nebyly žádné zvuky, nebyly tam knihy, papír ani pero," uvádí na Telegramu. Podle něj v cele také chyběly polštáře a spát šlo vždy jen krátkou dobu.

Česko zažívá nezvykle teplý závěr května. V neděli, což byl den Ilarionova zadržení, padly na téměř dvou třetinách stanic v Česku teplotní rekordy. Bylo i více než 32 stupňů.

Jedním z míst, kde byl někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve zadržován, byla podle prohlášení policejní služebna v Unhošti ve Středočeském kraji. Příspěvek rovněž uvádí, že duchovní se k situaci detailněji vyjádří později.

Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová dříve ČTK potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Předchozí prohlášení Iliariona připouští, že látka nalezená v automobilu patřila mezi zakázané. Ilarion nicméně odmítl jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou těchto látek.

V souvislosti se zadržením Ilariona si v úterý ruské ministerstvo zahraničních věcí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě Jana Ondřejku. V "důrazném protestu" označilo krok českých úřadů za neopodstatněný a požadovalo Ilarionovo okamžité propuštění.

French Open Tennis

Svět se baví, jak vzteklého Rusa v Paříži zpražila manželka. Jsi šílený, vyslechl si

Daniil Medveděv se vyrovnává s dalším selháním, na Roland Garros vypadl hned v prvním kole po pětisetové bitvě s australským outsiderem. Bilance hvězdného Rusa na grandslamových turnajích v posledních dvou sezonách děsí, čemuž odpovídá i rostoucí frustrace. S tou se musela v Paříži vypořádat až jeho žena, její pohotový zásah pobavil celý svět tenisu.

Xiaomi YU7 GT je nejrychlejším SUV na Severní smyčce Nürburgringu.

A není to jen nafouklá bublina? Opěvovaný automobilový zázrak prodělává jmění

Bublina kolem čínských automobilek často vypadá, že dosahují téměř nekonečného růstu a i přes vysoce konkurenční domácí prostředí na tom královsky vydělávají. Příklad Xiaomi nicméně ukazuje, že v tomto případě je opak pravdou. Ačkoliv je výrobce chytrých telefonů mezi automobily velice úspěšný, na každém autě zatím prodělává jmění.

