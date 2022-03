Byl jsem naivní, s Ruskem se domluvit nejde, přiznává šéf hradní diplomacie Jindrák

Za naivní označil ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák to, že věřil v domluvu s Ruskem. Dnes by měl velký problém se současnou ruskou reprezentací jednat. Řekl to dnes v Partii Terezy Tománkové na Prima CNN News. Zopakoval, že prezident Miloš Zeman se z útoku Ruska na Ukrajinu cítí podvedený a zklamaný.

Český prezident, který byl v minulosti kritiky obviňován z příliš proruského postoje, ruskou invazi na Ukrajinu ostře odsoudil v televizním projevu. Přiznal, že se se v postoji k ruskému vedení mýlil. Někteří politici, například předsedové parlamentních komor Miloš Vystrčil (ODS) a Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), se kvůli předchozím Zemanovým postojům nezúčastní pondělního předávání státních vyznamenání na Pražském hradě. Zdůvodnili to tím, že si pamatují prezidentova proputinovská vyjádření. Související Šéfové parlamentu nedorazí na předávání vyznamenání. Zemanovi vytýkají postoj k Rusku Kvůli vazbám na Rusko čelil opakovaně kritice i Zemanův ekonomický poradce Martin Nejedlý, který je označován za jednoho z klíčových mužů Zemanova okolí. V minulosti se například účastnil Zemanova jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle hradní kanceláře není v pozici poradce placen. Chybu v hodnocení ruského vedení dnes přiznal i ředitel hradní diplomacie Jindrák. "Já jsem byl naivní, já to říkám zcela na rovinu," uvedl. Poukázal na to, že žil 18 let na Západě, a domníval se proto, že s každým je možná dohoda. "Byl jsem dobré vůle, že jsme schopni se domluvit. Ale já řeknu na rovinu, já už dneska bych měl velký problém si s nějakým ruským diplomatem z této reprezentace sednout a seriózně s ním něco vyjednávat," řekl. Prezident Zeman podle něj současnou situaci na Ukrajině prožívá dost osobně. Podle Jindráka se ale podobně jako český prezident mýlilo v Putinovi 90 procent světových politiků. Zmínil například bývalou německou kancléřku Angelu Merkelovou, francouzského prezidenta Emanuela Macrona, představitele Finska nebo Itálie. Jindrák již dříve tento týden v Mladé frontě Dnes řekl, že se Zeman cítí z Putina zklamaný a podvedený. Podle Jindráka roli zřejmě hraje také to, že Zeman pamatuje invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Video: Zeman někde v hlavě Rusko obdivuje, měl dokonce i ruskou přítelkyni, říká Kopeček 26:54 Zemanův obrat je momentální. V roce 2014 byl v reakci na anexi Krymu také velmi tvrdý a za několik týdnů se to obrátilo, připomíná politolog. | Video: Michael Rozsypal