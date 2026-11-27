Působí to trochu jako argumentační příprava na to, že vláda nakonec nebude tak tvrdě šetřit, jak nyní slibuje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) varuje před „mimořádnou tržní situací“. A mluví o tom, že stát bude muset sáhnout ke kompenzacím. Premiér Andrej Babiš přitom tento týden znovu slíbil, že příští rok začne vláda podle plánu masivně škrtat.
V úterý 24. listopadu premiér Andrej Babiš (ANO) na Frekvenci 1 prohlásil, že v roce 2028 chce vláda snížit deficit o 60 miliard korun. Už dřív přitom jeho ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že si dovede představit konsolidaci v objemu asi sto miliard.
To by znamenalo, že vláda bude nejen škrtat, ale i zvyšovat příjmy. A do toho se budou zvyšovat výdaje. Zejména ty mandatorní. Už nyní se zvažuje zavedení či zvýšení některých daní. Konkrétní plán zatím není.
Ještě než vláda vůbec zahájila jednání o úsporném plánu pro rok 2028, ukázalo se, že finalizace příprav rozpočtu pro rok 2027 přináší další výdaje. Ty mají přitom vzrůst nejen v příštím roce, ale také pro rok 2028, ve kterém už se ale koalice zavázala šetřit. Tím si svou startovní pozici pro tvorbu slíbeného konsolidačního balíčku významně ztěžuje.
Havlíček: Česko míří do krize
Vicepremiér Karel Havlíček navíc ve velkém rozhovoru, který poskytl Seznam Zprávám, varoval, že Česko míří do krize. A pokud jde o rozpočet na rok 2028, plánovaný deficit se podle něj sice musí snížit, zároveň je ale třeba držet se „při zemi“.
„Osobně ale jsem při zemi, protože vidím, co se na nás řítí v roce 2027,“ reagoval Havlíček na otázku moderátorky, jestli je reálné závazek konsolidace v objemu 100 miliard dodržet.
„Energetická krize, která zatím ještě není patrná v peněženkách občanů ani firem, se nám v roce 2027 nevyhne,“ řekl Havlíček. Připomněl, že ceny energií jsou na burzách na trojnásobku toho, co bylo v lednu.
„To se projeví nepochybně v příštích měsících na cenách elektřiny a budeme muset podobně jako v ostatních evropských zemích velmi bojovat s tím, abychom nějakým způsobem zregulovali ceny,“ pokračoval.
„Proto jsem obezřetný v tom, jaký by měl být schodek v roce 2028, protože bude naprosto mimořádná tržní situace v roce 2027 a dokonce možná i v roce 2028,“ varoval v rozhovoru Havlíček.
„Já jenom se snažím vysvětlit, jaké jsou okolnosti, jaké jsou mimořádné okolnosti. Neříkám, jaký bude schodek v roce 2028. Jsou zde nějaké závazky, na těch závazcích samozřejmě pracujeme,“ doplnil vicepremiér na otázku moderátorky, na co se nás těmito slovy snaží připravit.
Vyhýbavé odpovědi
Havlíček ve zmíněném rozhovoru nechtěl reagovat na to, když se moderátorka několikrát dotazovala, zda vláda sníží daň z příjmu právnických osob, jak slíbila.
„Jsme v prvním roce, kdy se vypořádáme s naprosto mimořádnou tržní situací,“ kličkoval vicepremiér ve své odpovědi.
Nechtěl také upřesnit jaké daně se budou zvyšovat, případně zavádět s tím, že až bude shoda v koalici, tak se vše zveřejní. Potvrdí, že v příštím roce plánuje vláda ušetřit 20 miliard a o rozpočtu na rok 2028 začne jednat na jaře 2028.
„Je to potvrzení našich slov“
Šéf národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl deníku Aktuálně.cz řekl, že vicepremiérova slova potvrzují to, co rada říkala už dřív. Tedy že vláda se s velkou pravděpodobnosti odkáže na mimořádnou tržní situaci a nebude škrtat tak, jak slibuje.
„Je to potvrzení našich slov. Když přišel ten fiskálně-strukturální plán (závazek vlády, že v roce 2028 přijdou velké úspory, pozn. red.), říkal jsem to ve sněmovně i veřejně, že spíš očekáváme, že vláda přijde s tím, že je nestandardní situace a že fiskální konsolidaci není možné provést,“ tvrdí Hampl.
„Tak je to jenom potvrzení našeho dojmu, který jsme měli od začátku. Pro nás se tedy nejedná o žádné překvapení,“ dodal.
Právě šéf NRR varuje, že vláda si už nyní svazuje pro slíbené úspory tím, že vytváří další mandatorní výdaje, jako slevy na jízdné. Ty dřív stály i pět miliard ročně, nyní by to sice mělo být méně, ale jde o další výdaj, který se s vysokou pravděpodobností vládě za rok nebude chtít rušit.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Německý SAP chystá velké škrty, kvůli AI má zrušit nejméně 10 tisíc pracovních míst
Německá softwarová společnost SAP připravuje plán na zrušení nejméně 10 tisíc pracovních míst v rámci reorganizace, která má její aktivity uzpůsobit pro éru umělé inteligence (AI). S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informovala agentura Bloomberg. Restrukturalizace se podle zdrojů dotkne nejméně devíti procent celosvětové pracovní síly podniku.
ŽIVĚ Novou finanční pomoc Ukrajině podpořilo 24 členských států EU
Novou půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 45 miliard eur podpořilo na summitu EU 24 zemí, oznámil po skončení jednání v Bruselu předseda Evropské rady António Costa. Bulharsko podle něj souhlasilo s podporou úvěru s tím, že jeho finance budou směřovat pouze do nevojenské části půjčky, na podporu bulharské menšiny na Ukrajině.
Kdo bude letošním Českým slavíkem? Objevem roku se může stát skupina Gufrau nebo Charlotte Gott
V pražském sále Forum Karlín v pátek večer organizátoři vyhlásí výsledky hudební ankety Český slavík. Lidé mohli zasílat hlasy svým favoritům do 15. listopadu na webu ankety. Stejně jako v předchozích ročnících mohli vybírat v kategoriích Zpěvačka, Zpěvák, Hudební skupina a Hip Hop & Rap.
ŽIVĚ Sněžení dělá problémy po celém Česku, nevyhnou se ani pražskému letišti
Sněžení ve čtvrtek večer a v noci na dnešek komplikovalo na mnohých místech Česka dopravu. Policie i záchranáři zasahují u desítek nehod, ošetřují i chodce po úrazech na kluzkých či zledovatělých chodnících.
Zasáhne NATO na ukrajinském nebi? Je to blíž než kdykoliv předtím. Jeden stát je v čele
Ruské rakety směřující k území Severoatlantické aliance by mohly stíhačky NATO sestřelovat ještě před překročením hranic. S takovým návrhem přišli zástupci Polska poté, co v pátek 20. listopadu dopadly na jeho území tři ruské střely s plochou dráhou letu Ch-101. Varšava se nyní snaží přesvědčit své spojence, aby rozšířili obranné operace i na část ukrajinského vzdušného prostoru.