Dvojí metr u strážníků. Jednoho za facku vyhodili, druhý, odsouzený za násilí, zůstal

Strážník pražské městské policie Jan Bůžek by měl v nejbližší době odložit uniformu. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, byl pravomocně potrestán za těžké násilí při služebním zákroku. Jednomu člověku zlomil obuškem ruku. Přestože už je pravomocně odsouzený tři týdny, vedení městské policie s dalším postupem vůči němu vyčkává. Bůžek je kvůli zákroku skoro rok a půl mimo službu.

Bylo 5. dubna 2019 krátce před osmou hodinou večer, když vyrazila tříčlenná hlídka městské policie v čele s Bůžkem do objektu bývalé mateřské školy v ulici Nad Ondřejovem v pražském Podolí. Do opuštěné budovy se opakovaně stahují bezdomovci či squateři. Právě kvůli nim přijel na místo i strážník Bůžek. Když místo s kolegy vyklízel, dostal se do konfliktu se dvěma lidmi. Ženě mířil obuškem na hlavu, muži přerazil ruku.

Letos v červnu si kvůli tomu u soudu prvního stupně vyslechl verdikt. Za těžké ublížení na zdraví, ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a zneužití pravomoci úřední osoby dostal podmíněný trest tří let se zkušební lhůtou dvou let. Strážník se odvolal. Podle zjištění Aktuálně.cz odvolací Městský soud v Praze 9. září nejen Bůžkovu vinu potvrdil, ale při vyměření trestu byl ještě přísnější.

"Odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, výkon tohoto trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání čtyř let. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí instance Markéta Puci. Bůžek tedy bude muset absolvovat o rok delší podmínku.

Vedení městské policie vyčkává

Vedení městské policie zatím s postupem vůči odsouzenému strážníkovi vyčkává. Zdrženlivost vysvětluje tím, že od soudu nemá oficiální vyrozumění o výsledku Bůžkovy kauzy. "Městská policie ale zaslala žádost na příslušný soud s dotazem na výsledek šetření v dané kauze. Do doby, než jej budeme znát, se nemůžeme k dané věci vyjádřit," řekla Aktuálně.cz mluvčí sboru Irena Seifertová.

Minimálně podle zákona o obecní policii plyne pro Bůžka z pravomocného trestu jediný důsledek - dostane výpověď. Legislativa v souvislosti s výkonem funkce strážníka výslovně zmiňuje požadavek na bezúhonnost. O ni Bůžek výrokem soudu přišel. Že by měl coby strážník skončit, potvrzuje i místopředseda odborové organizace Unie bezpečnostních sborů Jindřich Krbek.

"Musí ho propustit, protože se jedná o úmyslný trestný čin. Navíc když je to spojené přímo s výkonem služby, dotyčný strážník nemůže dál sloužit," sdělil Aktuálně.cz Krbek. Právě úmyslná rovina skutku odsouzenému strážníkovi přitěžuje. Podle zákona o obecní policii by bezúhonnosti dostál, kdyby šlo o nedbalostní trestný čin.

0:39 Pražský strážník udeřil dívku, která byla s kamarády u rybníku (3. 5. 2020) | Video: Facebook / Tereza Smažinková

Vyčkávání vedení městské policie kontrastuje s tím, jak razantně se postavilo k incidentu jiného strážníka, Jiřího Laštovky. Laštovka v dubnu během nouzového stavu dal facku dívce, když jí a skupině jejích přátel rozmlouval popíjení u rybníka na hranici pražských Řep. Byl tehdy zákaz srocování, mládež na sobě navíc neměla roušky. Facku natočil jeden z přítomných, po zveřejnění záznamu vedení Laštovku ihned propustilo.

Nerovný přístup, říká odborář

Bůžek je kvůli těžkému ublížení na zdraví stíhaný od loňského jara, letos v červnu zazněl nepravomocný rozsudek. Před třemi týdny padl pravomocný. Strážník je stále ve službě. Vedení městské policie dosud vůči němu podniklo jediné opatření. Po obvinění ho stáhlo z ulice, Bůžek podle informací Aktuálně.cz hlídá šatny v budově útvaru vzdělávání městské policie v Praze 8 v ulici Kundratka.

"Je to velký problém, nemělo by se to dít. V podstatě jde o nerovný přístup k zaměstnancům, což je v rozporu se zákoníkem práce," poznamenal k tomu odborář Krbek.

Samotný incident při vyklízení squatu se odehrál následovně. Šestatřicetiletý muž už jednu z místností objektu opouštěl, když do něj strážník Bůžek strčil. Druha se slovně zastala čtyřiačtyřicetiletá žena, která v tu chvíli seděla na matraci. Bůžek se na ni z výšky rozmáchl teleskopickým obuškem. Žena úder vykryla rukou. Kdyby to však neudělala, podle znalce by utrpěla vážné zranění hlavy.

Na obranu družky vystoupil muž. Bůžek reagoval stejně, obuškem mířil na hlavu. Po úderu mu tam zůstaly pohmožděniny, navíc mu strážník zlomil ruku. "Údery částečně vykryl svou levou rukou, kdy následkem úderů došlo u poškozeného k pohmoždění měkkých pokrývek lebních v levé spánkové krajině (…), zlomenině v levé loketní kosti," popisovala obžaloba, jež se u soudu potvrdila. Oba napadení skončili v nemocnici.