Burácení nad Prahou už v 11:30. Tady budete mít gripeny jako na dlani

Poslední let stíhacího pilota. Generálmajor Jaroslav Míka se rozloučil s kokpitem gripenu. Míka se na začátku srpna oficiálně ujme velení Velitelství pro operace Armády ČR.
Milovníci letectví by dnes měli zvednout oči k obloze. Ve středu v 11:30 přeletí nad Prahou dvojice stíhaček JAS-39 Gripen při slavnostním předání velení Velitelství pro operace Armády ČR.
Nejlepší výhled bude z Národního památníku na Vítkově, kde se uskuteční slavnostní ceremoniál, nebo z Riegrových a Letenských sadů.
Gripeny přiletí od východu přes Běchovice, Dolní Počernice a Žižkov, přeletí nad Pražským hradem a zpět zamíří směrem na Pardubice přes Podolí, Nusle a Hostivař.
Přelet je součástí symbolického předání velení Velitelství pro operace Armády ČR. Generálporučík Václav Vlček předá funkci generálmajorovi Jaroslavu Míkovi, který se jí oficiálně ujme na začátku srpna.
Míka patří mezi nejzkušenější české stíhací piloty, významnou část kariéry strávil v kokpitu gripenu, velel letce i základně taktického letectva a před nástupem do nové funkce absolvoval svůj poslední let jako pilot.