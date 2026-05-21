Bulovka má další kapacity pro pacienty s ebolou, drží je pro české občany

Fakultní nemocnice Bulovka má další volné kapacity pro izolaci osob s podezřením na ebolu a další nebezpečné nákazy, drží je pro české občany. ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).
Stát podle něj zajistí potřebnou péči i těm Čechům, kteří se v podobné vážné zdravotní situaci ocitnou kdekoliv na světě. Na Bulovce je od dnešní noci hospitalizovaný muž z USA, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, nemoc se u něj ale zatím nepotvrdila.
Nemocnice má podle dřívějších vyjádření lůžka pro pacienty s vysoce infekčními chorobami čtyři, dva boxy jsou menší a jeden větší, kde mohou být pacienti dva, například rodič s dítětem.
„Tyto kapacity si ale držíme především pro naše občany a pro případné mimořádné situace, kdy je potřeba rychle reagovat v zájmu ochrany lidí v České republice. Další pacienty tohoto typu ze zahraničí nyní přijímat neplánujeme,“ uvedl Vojtěch.
Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo a s ní hraničícím regionem Ugandy má podle údajů ze středy přes 130 pravděpodobných obětí a více než 500 lidí, kteří jsou pravděpodobně nakažení.
Vojtěch: „Čechům péči zajistíme“
Ministerstvo zahraničních věcí na webu vyzvalo české občany, kteří v regionu pobývají, k návratu do Česka a varovalo před novými cestami. Informace má o osmi lidech v Ugandě, kteří jsou nahlášení v cestovatelském systému Drozd. V Kongu podle systému žádní Češi nejsou.
„Chci, aby lidé měli jistotu, že pokud by se kterýkoliv český občan ocitl v podobně vážné zdravotní situaci kdekoliv na světě, Česká republika je připravena mu pomoci a zajistit mu potřebnou péči. I proto máme v Nemocnici Na Bulovce vysoce specializované pracoviště,“ dodal Vojtěch.
Muž převezený z Ugandy byl v kontaktu s jedním s nakažených, nemoc se u něj ale neprojevila. Bulovka dosud řešila opačné případy, lidi s příznaky některé z krvácivých horeček, u kterých bylo potřeba nákazu vyšetřeními vyvrátit.
U nikoho z Česka se ebola podle úterního vyjádření primářky Kliniky infekčních nemocí FNB Hany Roháčové v Česku zatím nepotvrdila. „S ebolou to nikdo nebyl, ale byly tam třeba případy kampylobakterie, malárie nebo jiná virová onemocnění,“ sdělila s tím, že dohromady jich byla zhruba desítka.
Poslední případ před rokem
Poslední podobný případ řešila nemocnice téměř přesně před rokem. Američan pobýval několik týdnů v Demokratické republice Kongo. Původně byl hospitalizovaný v Táboře, poté převezený na Bulovku. Testování u něj vyvrátilo ebolu, horečky marburg a dengue, krvácivou horečku lassa, krymsko-konžskou hemoragickou horečku, žlutou zimnici a další krvácivé horečky.
Podle statistik Státního zdravotního ústavu jsou pacientů s hemoragickými neboli krvácivými horečkami v posledních deseti letech řádově desítky až 130 za rok. V jednotkách či nízkých desítkách případů měli nemocní potíže s ledvinami, takzvaný reální syndrom. Jen u dvou lidí za posledních deset let se horečka dengue zhoršila do stavu krvácivé horečky.
Příjezd pacienta s podezřením na ebolu do Nemocnice na Bulovce:
