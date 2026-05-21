Přeskočit na obsah
Benative
21. 5. Monika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Bulovka má další kapacity pro pacienty s ebolou, drží je pro české občany

ČTK

Fakultní nemocnice Bulovka má další volné kapacity pro izolaci osob s podezřením na ebolu a další nebezpečné nákazy, drží je pro české občany. ČTK to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

ČR-USA-Uganda-Kongo-zdraví-správa-ebola-FASTPIX
Sanitka převážející amerického lékaře, který byl po kontaktu s pacientem nakaženým ebolou transportován z Ugandy do Fakultní nemocnice Bulovka, přijíždí k nemocnici v Praze.Foto: ČTK
Reklama

Stát podle něj zajistí potřebnou péči i těm Čechům, kteří se v podobné vážné zdravotní situaci ocitnou kdekoliv na světě. Na Bulovce je od dnešní noci hospitalizovaný muž z USA, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou, nemoc se u něj ale zatím nepotvrdila.

Nemocnice má podle dřívějších vyjádření lůžka pro pacienty s vysoce infekčními chorobami čtyři, dva boxy jsou menší a jeden větší, kde mohou být pacienti dva, například rodič s dítětem.

Související

„Tyto kapacity si ale držíme především pro naše občany a pro případné mimořádné situace, kdy je potřeba rychle reagovat v zájmu ochrany lidí v České republice. Další pacienty tohoto typu ze zahraničí nyní přijímat neplánujeme,“ uvedl Vojtěch.

Současná epidemie eboly v Demokratické republice Kongo a s ní hraničícím regionem Ugandy má podle údajů ze středy přes 130 pravděpodobných obětí a více než 500 lidí, kteří jsou pravděpodobně nakažení.

Reklama
Reklama

Vojtěch: „Čechům péči zajistíme“

Ministerstvo zahraničních věcí na webu vyzvalo české občany, kteří v regionu pobývají, k návratu do Česka a varovalo před novými cestami. Informace má o osmi lidech v Ugandě, kteří jsou nahlášení v cestovatelském systému Drozd. V Kongu podle systému žádní Češi nejsou.

„Chci, aby lidé měli jistotu, že pokud by se kterýkoliv český občan ocitl v podobně vážné zdravotní situaci kdekoliv na světě, Česká republika je připravena mu pomoci a zajistit mu potřebnou péči. I proto máme v Nemocnici Na Bulovce vysoce specializované pracoviště,“ dodal Vojtěch.

Související

Muž převezený z Ugandy byl v kontaktu s jedním s nakažených, nemoc se u něj ale neprojevila. Bulovka dosud řešila opačné případy, lidi s příznaky některé z krvácivých horeček, u kterých bylo potřeba nákazu vyšetřeními vyvrátit.

U nikoho z Česka se ebola podle úterního vyjádření primářky Kliniky infekčních nemocí FNB Hany Roháčové v Česku zatím nepotvrdila. „S ebolou to nikdo nebyl, ale byly tam třeba případy kampylobakterie, malárie nebo jiná virová onemocnění,“ sdělila s tím, že dohromady jich byla zhruba desítka.

Reklama
Reklama

Poslední případ před rokem

Poslední podobný případ řešila nemocnice téměř přesně před rokem. Američan pobýval několik týdnů v Demokratické republice Kongo. Původně byl hospitalizovaný v Táboře, poté převezený na Bulovku. Testování u něj vyvrátilo ebolu, horečky marburg a dengue, krvácivou horečku lassa, krymsko-konžskou hemoragickou horečku, žlutou zimnici a další krvácivé horečky.

Podle statistik Státního zdravotního ústavu jsou pacientů s hemoragickými neboli krvácivými horečkami v posledních deseti letech řádově desítky až 130 za rok. V jednotkách či nízkých desítkách případů měli nemocní potíže s ledvinami, takzvaný reální syndrom. Jen u dvou lidí za posledních deset let se horečka dengue zhoršila do stavu krvácivé horečky.

Příjezd pacienta s podezřením na ebolu do Nemocnice na Bulovce:

Fakultní nemocnice Bulovka přijala občana USA převáženého z Ugandy, který přišel do kontaktu s pacientem nakaženým virem ebola. Video: FNB | Video: FNB
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Beautiful,,Young,Girl,Posing,In,Front,Of,A,Web,Camera,
Beautiful,,Young,Girl,Posing,In,Front,Of,A,Web,Camera,
Beautiful,,Young,Girl,Posing,In,Front,Of,A,Web,Camera,

Kufry plné dolarů a azyl před frontou. Ukrajinou hýbe aféra pornokanceláří

Zatčení policejní šéfové ve 3 oblastech, zadržené luxusní automobily a švýcarské hodinky a v přepočtu miliony korun v hotovosti. Ukrajinská tajná služba SBU udeřila na policisty, kteří kryli nelegální podvodná call centra a OnlyFans a sex chatovací studia (na Ukrajině nelegální). I proto dostala aféra jméno „Pornokancelář“. Figuruje v ní i řidič náměstka ministra vnitra a mobilizační komisaři.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama