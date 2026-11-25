Nemístná poznámka na konto expremiéra Mirka Topolánka vyvolala bouři na sociálních sítích. Již bývalá letitá členka Zelených a lesní inženýrka Daricha Moravčíková napsala, že se „bude smát, až se za břicho popadat,“ až bude mít někdejší předseda vlády pohřeb. Topolánek bojuje s rakovinou slinivky břišní. Redakci Aktuálně.cz pak řekla, že šlo o kanadský žertík, ale expremiéra považuje za zlo.
Krátká slovní přestřelka se odehrála minulý měsíc, na sociálních sítích ale vybuchla až nyní. Topolánek ve svém příspěvku na síti X sdílel rozhovor na portálu Moravec.cz pro své sledující.
„Bylo to jako za starých časů. Topol u Moravce. Jasně, že je to placené. Není to ale raketa. Zdálo se mi to autentické a otevřené,“ pochválil výstup na relativně novém médiu.
Právě pod tento post pak napsala Moravčíková. „Ano, víme, že ještě nemáte funus,“ vzkázala s odkazem na Topolánkův zdravotní stav, kdy expremiér bojuje s rakovinou slinivky břišní. „To je tak vtipné,“ odpověděl sarkasticky někdejší předseda ODS.
„Ano, až se to stane, budu se smát, až se za břicho popadat. Taky máte rád kanadské žertíky,“ pokračovala Moravčíková, která působila v řadách Zelených od roku 2014 až do letošního roku. Uživatelé sítě X si její poznámky všimli o měsíc později a bývalou členku Zelených zasypali ostrou kritikou.
„Největší zlo, které ČR potkalo“
„No ano, kanadský žertík. On to má rád. Přece sám prohlásil, že nechce žádné utěšování... Měla jsem manžela z Valašska, žila jsem s ním 30 let, prostě to znám. Chápu to a prostě jsem reagovala patřičně,“ vyjádřila se ke své poznámce Moravčíková na dotaz redakce Aktuálně.cz, zda je takový komentář vhodný.
Topolánka posléze označila za „největší zlo, které Českou republiku potkalo“.
„Tak mě pozvete na nějaký rozhovor nebo k diskusi k tomuhle, nemám problém, protože si nemyslím, že pan Topolánek prospěl českému lidu. Můžu doložit spoustu přátel, kteří za jeho vládnutí a za vládnutí ministra financí Miroslava Kalouska úplně museli položit své podnikání, obětovat se, aby zachránili rodinu,“ pokračovala exčlenka Zelených.
Svou poznámku, kterou si mnozí vyložili jako přání smrti, tak nepovažuje za problém. „Vidím, že trpí, ale pořád nemá pokoru. Pořád není schopen se omluvit před lidmi, před těmi vdovami, před těmi sirotky.“
Politika Zelených? Nyní nepřijatelná
Zároveň odmítla, že by kvůli této přestřelce byla vyhozena od Zelených. Podle svých slov odešla letos sama.
„Jsem na ně moc zelená a moc pacifista. Mám názor. A jestli chtějí hájit Topolánka, ať ho hájí. Ať hájí zájmy ODS. Zelené ale mám stále ráda, přeji jim hodně štěstí. Nicméně máme každý jinou představu o směřování,“ upřesnila Moravčíková svůj rozchod se stranou, třebaže je na stránkách středočeské buňky Zelených nadále vedena jako členka rady.
„Politika pod Gabrielou Svárovskou je pro mě nepřijatelná,“ zmínila také současnou poslankyni v poslaneckém klubu Pirátů.
V říjnu 2025 bývalý šéf ODS veřejně oznámil, že bojuje s rakovinou slinivky břišní. Podle svých slov měl štěstí, že mu nádor zachytili včas, proto se stal také ambasadorem nadace Štěstí nestačí. Rakovinu slinivky přežije jen desetina lidí, proto se v současnosti snaží veřejně mluvit o potřebě prevence a včasného záchytu.
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