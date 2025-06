Decroix dokumenty Marvanové stále neposkytla. "Nemohu to udělat," brání se kritice

Spor mezi ministryní spravedlnosti Evou Dexroix a senátorkou Hanou Kordovou Marvanovou ohledně kauzy bitcoin nadále trvá. Senátorka už několik dní žádá Decroix, aby senátorům poskytla veškeré písemnosti, které na ministerstvu k této kauze existují. "Nemám k tomu souhlas orgánů činných v trestním řízení," sdělila Decroix ve středu Aktuálně.cz.

Obě jsou v politice pod značkou ODS, obě mají také právní vzdělání, ale v této chvíli stojí proti sobě. Jak napsala před pěti dny na sociální síť X senátorka Hana Kordová Marvanová, marně čeká od ministryně spravedlnosti Evy Decroix na materiály ke kauze bitcoin.

"Ministryně nám senátorům zřejmě nechce umožnit seznámit se s dokumenty z ministerstva spravedlnosti k bitcoinové kauze. Proč? Takže úředníci i koordinátor je mají k dispozici, ale ostatní, včetně zákonodárců, nikoli? To je nepřijatelné a netransparentní," stěžovala si senátorka. Podobně si posteskl i předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.

Středa měla být dnem, kdy se mohla teoreticky tato trojice sejít přímo v Senátu, protože jednal jak Fischerův výbor, tak ústavně-právní výbor, na který přišla Decroix. Nakonec se ale jen velmi krátce potkaly Marvanová s Decroix, ale jinak byl každý jinde. Marvanová a Fischer byli na Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Decroix pro změnu na ústavně-právním. Aktuálně.cz se proto ministryně Decroix zeptalo, zda Marvanové a Fischerovi vyhověla, nebo proč jim případně nechce dokumenty poslat.

Ministryně @eva_decroix nám senátorům zřejmě nechce umožnit seznámit se s dokumenty z @SpravedlnostCZ k bitcoinové kauze. Proč? Takže úředníci i koordinátor je mají k dispozici, ale ostatní, včetně zákonodárců nikoli? To je nepřijatelné a netransparentní‼️https://t.co/0sRJ1rLTob — Hana Kordová Marvanová (@HanaMarvanova) June 20, 2025

"Hovořila jsem s předsedou bezpečnostního výboru a vysvětlila jsem mu situaci. Domluvili jsme se, pokud to bude možné, účastním se příštího jednání bezpečnostního výboru, abychom si vyjasnili, jaké dokumenty může ministerstvo poskytnout s ohledem na běžící trestní řízení," řekla Decroix.

Na dotaz, zda tedy dokumenty neposkytne, odkázala se na stanovisko Vrchního státního zastupitelství. "My máme od něj jednoznačný přípis, že dokumenty nemáme poskytovat kromě těch veřejně dostupných," odpověděla s tím, že se na toto zastupitelství znovu obrátila, abych si vyjasnila, zda toto omezení platí i pro utajené jednání Fischerova výboru Senátu. "Jsem velmi otevřená tomu veškeré dokumenty poskytnout, ale velmi nerada bych učinila jakýkoliv krok, který by mohl být posuzován jako poškozování trestního řízení," řekla.

Na doplňující dotaz, zda si ale nebude část veřejnosti myslet, že v kauze bitcoinů něco tají, odpověděla, že především musí ctít zákon. "Veřejnost by se měla spíš obávat, kdyby kterýkoliv politik činil takové kroky, které by mohly poškodit trestní řízení. To bych očekávala, že mi může občanská společnost i veřejnost vytknout. Jestli by měl být někdo schopný respektovat nezávislost a běžící trestní řízení, je to právě ministryně. Kdybych tak nepostupovala, mohlo by mi to být vyčítáno mnohem více," tvrdila a ujišťovala, že pokud to bude možné, vše zveřejní.

"Budu ta první, která velmi ráda poskytne veškeré dokumenty, protože potom je diskuse mnohem jednodušší. Pro mě by to bylo mnohem jednodušší, ale potřebuji k tomu souhlas orgánů činných v trestním řízení," hájí se.

Senátorka Marvanová ale trvá na tom, že Decroix jim měla dokumenty poskytnout, protože podle ní nechtějí žádné utajované skutečnosti, ale například korespondenci mezi úředníky. "Nesouhlasím s jejím postupem," sdělila Aktuálně.cz v Senátu těsně poté, co se s Decroix potkala. Šlo ale o náhodné a velmi rychlé setkání, kdy mezi sebou prohodily jen několik slov. Decroix odcházela z jednání ústavně-právního výboru, zatímco senátorka na něj přicházela.

Marvanová je dlouhodobě přesvědčena, že vládní politici neposkytují dostatek informací ke kauze bitcoin, zatímco oni její kritiku odmítají jako nedůvodnou. Dokumenty a písemnosti, které Marvanová požaduje, by mohly vnést ještě více světla do toho, kdo a co v kauze udělal a neudělal.

Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny v miliardové hodnotě od Tomáše Jiřikovského, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Kvůli přijetí daru skončil v ministerské funkci Pavel Blažek. Jeho nástupkyně Decroix se rozhodla pro externí audit v objasňování kauzy. Opozice kvůli případu vyvolala ve sněmovně hlasování o nedůvěře vládě, které ovšem kabinet Petra Fialy (ODS) přestál i přes pochybnosti o roli ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) v celé věci. Stanjura uvedl, že postupoval v zákonných mezích a vyšetřování se neobává.