Budova 34 ve Zlíně stále doutná, zásah hasičů potrvá i přes víkend

Hasiči devátým dnem likvidují rozsáhlý požár výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Zásah potrvá i celý nadcházející víkend, řekla v pátek mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Dron s termokamerou stále nachází v sutinách ohniska hoření.
Dron s termokamerou stále nachází v sutinách ohniska hoření. Hasiči trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, dál prolévají vodou. Není jasné, jak dlouho ještě hasební práce potrvají.
„Hasiči se střídají po 12 hodinách, ale máme tady i kolegy ze záchranného útvaru Hlučín a ti se střídají po 24 hodinách,“ řekla Javoříková.
Požár budovy číslo 34 s jedenácti nadzemními podlažími likviduje šest jednotek hasičů. Čerpají vodu z řeky Dřevnice a prolévají sutiny. V případě potřeby ochlazují vodou i torzo budovy. Dovnitř staticky narušené budovy nesmějí. Podle mluvčí je neustále nasazeno přibližně 30 profesionálních a dobrovolných hasičů z celého kraje.
Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Podle odhadu hasičů to může trvat i několik měsíců. Známá zatím není ani výše škody. Vzhledem k tomu, že zásah hasičů stále trvá, nemohli ještě vyšetřovatelé začít s přímým ohledáváním požářiště. Bezprostřední okolí budovy zůstává zavřené. Kouř už z požářiště většinou nestoupá, kdyby se objevil, lidé v okolí by neměli větrat.
Viníkovi hrozí pět let vězení
V roce 2011 hasiči bojovali s požárem firmy na recyklaci plastů v Chropyni. Tehdejší mluvčí krajských hasičů tehdy řekl, že to byl možná nejzávažnější požár, s jakým se hasiči v kraji potýkali. Jeho likvidace trvala čtyři dny.
Policie událost prověřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi hrozí až pětileté vězení. Požár vznikl ve čtvrtek 9. července ráno, nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil do dalších pater a na střechu. Postupně se budova vlastněná firmou Cream na dvou místech zřítila, stát zůstává zhruba polovina.
Majitel a zakladatel Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun. Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun.
Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9 tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila. Požár poškodil také firmu Equator Cycling, která se zabývá výrobou a servisem jízdních kol. Podle jejího majitele Milana Šimka vznikla podniku škoda mezi pěti až deseti miliony korun. Požár se dotkl i prodejce sportovního vybavení Sportisimo.
Záběry z požáru zlínské budovy 34
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