Budoucí český astronaut Svoboda skončil základní výcvik pro misi ve vesmíru, čeká ho další krok

Základní výcvik budoucího českého astronauta Aleše Svobody pro misi na mezinárodní vesmírné stanici (ISS) skončil. Armádní pilot a člen záložního týmu astronautů získal přehled o systémech ISS, vědeckém kontextu mise i praktické dovednosti nezbytné pro pobyt ve vesmíru. Informovalo o tom v pondělí ministerstvo obrany.
Svoboda od podzimu 2024 postupně absolvoval tři bloky základního výcviku. První se zaměřil na biologii a fyziologii v mikrogravitaci, trénink přežití v extrémních podmínkách, ale také na mediální přípravu. Druhý přinesl výuku orbitální mechaniky, seznámení se systémy ISS a lety simulující beztížný stav. Dvouměsíční třetí a závěrečná fáze o rozsahu 187 hodin, kterou absolvoval v Evropském středisku astronautů v Kolíně nad Rýnem, byla zaměřená na praktické dovednosti potřebné pro práci na oběžné dráze.
„Základní výcvik mi dal solidní přehled nejen o kontextu orbitálních misí, ale i o tom, jak funguje ISS. Od systémů stanice, přes robotiku, základy výstupů do otevřeného vesmíru, po orbitální mechaniku a manévrování na oběžné dráze,“ uvedl Svoboda. „Je to důležitý základ pro další fázi výcviku, která bude zaměřená už na konkrétní misi na ISS, o jejíž realizaci ČR aktuálně jedná, a která musí být nejprve potvrzena,“ doplnil.
Astronauta nyní čeká specializovaný trénink zaměřený na konkrétní úkoly spojené s jeho působením na misi, včetně práce s experimenty vznikajícími ve spolupráci výzkumných institucí, univerzit a firem. Let českého pilota by se měl uskutečnit v druhé polovině roku 2027.
Svoboda je stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). Při výběru astronautů uspěl v konkurenci téměř 22 600 lidí. Nový tým pro vesmírný program představila ESA před dvěma lety. V hlavním týmu jsou dvě ženy a tři muži, kteří jsou zaměstnanci agentury. Dalších 12 osob je v rezervním týmu, mezi nimi i Svoboda. Misi astronauta s náklady dvě miliardy korun schválila loni v květnu předchozí česká vláda s odůvodněním, že mise povede k posílení české ekonomiky, vědy a vzdělávání. Od letošního roku převzalo financování mise ministerstvo obrany od ministerstva dopravy.
Mohlo by vás také zajímat: Astronauti na ISS natočili polární záři nad Zemí.
Vláda schválila návrat EET. Obnoví i část slev zrušených za Fialy
Elektronická evidence tržeb (EET) se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovuzavedení dnes schválila vláda, řekla novinářům ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Návrh, který nyní projedná Parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun ročně.
ŽIVĚ Kallasovou zaskočilo načasování. Trump plánuje snížit počty amerických vojáků v Evropě
O stažení amerických vojáků z Evropy se mluví už dlouho, načasování nedávného oznámení Washingtonu o snížení jejich počtu však bylo překvapením, řekla v pondělí šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu. Znamená to, že je potřeba posílit evropský pilíř NATO, uvedla.
Děsivý výlet lodí po Atlantiku. Nákaza vzácným hantavirem má na svědomí již tři životy
Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, z nichž zatím u jednoho odborníci zjistili hantavirus. U dalších dvou mrtvých mají lékaři na nákazu podezření. V pondělí to podle agentury AFP oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců.
Kauza Čapí hnízdo: Soud uložil Nagyové tříletou podmínku a půlmilionovou pokutu
Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU dnes Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500.000 korun. Soudce Jan Šott ještě před vynesením rozsudku oznámil,, že jeho senát je vázán závěry odvolacího soudu.
ŽIVĚ Írán hrozí protiútokem, pokud se americké lodě přiblíží k Hormuzskému průlivu
Íránská armáda varovala, že zaútočí na americké lodě, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, informuje agentura AFP. Íránské vojenské velení tak reagovalo na nedělní oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že plavidla USA budou doprovázet Hormuzským průlivem lodě, které v oblasti uvázly v předchozích týdnech kvůli konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.