"Uslyšíte o nás," avizuje Babiš, který svolává první zasedání své stínové vlády

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš zasedne ve čtvrtek opět do čela vlády. Na rozdíl od té jeho dřívější, skutečné, která nesla odpovědnost za vývoj v zemi, je ta nynější takzvaně stínová. Sestavil ji sám Babiš a mimo jiné do ní posadil několik exministrů ze své dřívější vlády. Zbývající místa obsadí poslanci ANO, nově vznikne křeslo člena stínové vlády pro ochranu spotřebitele.

Byl 17. prosinec loňského roku, předseda ANO Andrej Babiš sešel z pódia, kde na tiskové konferenci po zasedání vlády naposledy promluvil jako český premiér. Vydal se k přítomným novinářům a neformálně pronesl větu: "Budeme mít stínovou vládu." Na otázku redaktora Aktuálně.cz, kdy se tato vláda poprvé sejde, odpověděl: "Určitě se chceme setkat. My jsme si určili nějakou stínovou vládu, určitě do toho musíme zavést nějaké pravidlo, že budeme mít zasedání. A potom vás pozveme na tiskovku," popisoval končící předseda vlády.

A podivil se, že novináři ještě o jeho stínové vládě nevědí, protože seznam jejích členů už podle jeho slov existoval. "Její seznam je už známý," tvrdil Babiš. Ve skutečnosti tehdy ještě ani někteří její členové o své nové roli nevěděli. Nyní, po měsíci, je zjevné, že Babišův stínový kabinet bude poprvé jednat ve čtvrtek.

"Nebude to jenom taková formální vláda. To bude vláda, které bude zasedat, která bude dělat závěry, mít tiskové konference," oznámil Babiš v pondělí 17. ledna ve svém pravidelném pořadu Čau lidi. Zároveň posluchače ujišťoval, že to bude "skutečný" kabinet, který by podle něj byl připraven i vládnout. "Jelikož jsme volby sice vyhráli individuálně, ale celkově jsme je prohráli, tak budeme stínová vláda. A budete o nás slyšet," sliboval.

V Babišově pořadu ani nikde jinde nicméně nezazněla konkrétní jména členů. Podle informací z hnutí ANO chce Andrej Babiš tyto informace oznámit až přímo po zasedání stínové vlády. Přitom o jménech se začalo mluvit už v prosinci, kdy různé zdroje z ANO potvrzovaly, že půjde vesměs o velmi známá jména.

Jako místopředsedové stínové vlády by měli vystupovat bývalí členové reálného vládnoucího kabinetu, Karel Havlíček a Alena Schillerová. S nimi by měli zasednout další jejich někdejší vládní kolegové a nyní poslanci, exministr životního prostředí Richard Brabec a exministr obrany Lubomír Metnar. Resort spravedlnosti má mít na starosti bývalý předseda sněmovny a nynější šéf ústavně právního výboru Radek Vondráček, dopravu zase dopravní expert ANO, poslanec Martin Kolovratník.

Pokud jde o další posty stínové vlády, nejčastěji padají tři jména poslanců ANO. Jedním z nich je Patrik Nacher, který má k Babišovi blíž než kdykoliv dříve. Zatímco v roce 2018 Babiš zvrátil rozhodnutí pražského ANO, které chtělo Nachera nominovat na primátora, kvůli obavám, že by nebyl nejlepším kandidátem, v posledních letech naopak pražského politika hnutí několikrát vyzdvihl. O Nacherově silnější pozici svědčí také to, že je místopředsedou poslaneckého klubu.

Dalším výrazným poslancem a adeptem na funkci ve stínové vládě je Jaroslav Bžoch, který velmi často vystupuje k tématům zahraniční politiky. A třetím členem stínového kabinetu z řad poslanců bude Aleš Juchelka, který se už v minulém volebním období věnoval sociální oblasti.

"Můžu potvrdit, že jsem se stal členem takové vlády. Jsem přesvědčený, že stínová vláda má smysl, obzvláště v dnešní době, kdy jdou nahoru ceny energií a klesá životní úroveň. Tak jako scenárista potřebuje u svého díla nějakého dramaturga, tak i vládní politici potřebují nějakého hlídače," sdělil Aktuálně.cz Juchelka, podle něhož bude nejlepším možným hlídačem právě Babišova stínová vláda.

Ve vládě bude nově ochrana spotřebitele

"Opoziční kabinet hnutí ANO" bude ve většině kopírovat jednotlivá ministerstva vlády Petra Fialy. Výjimkou jsou tři křesla ministrů pro evropské záležitosti, legislativu a vědu a výzkum. Babiš považuje tato křesla za nadbytečná. Naopak novým samostatným resortem ve stínové vládě bude ochrana spotřebitele, ztělesněná zmiňovaným Patrikem Nacherem, který se tématu dlouhodobě věnuje.

"Taková ochrana jde přes několik resortů, což není pro spotřebitele dobré. Například exekuce a insolvence se řeší přes ministerstvo spravedlnosti, stejně jako hromadné žaloby, energošmejdi přes ministerstvo průmyslu a obchodu, zákon o spotřebitelském úvěru přes ministerstvo financí. Mnohem lepší to bude, když my to nyní sjednotíme," sdělil Nacher, podle něhož bude stínová vláda prospěšná i samotným opozičním poslancům ANO.

"Pokud má nějaká opoziční strana stínovou vládu, potom se musí sami poslanci této strany chovat mnohem zodpovědněji. Budeme si dávat jasné úkoly a konkrétní termíny, jako bychom byli skutečná vláda, takže nároky na každého budou velké," míní Nacher.