Je to vítězství, hájí Motoristy ministr Šťastný. Babiše ale neuhlídali

Oznámení ministryně financí za ANO Aleny Schillerové o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb ukázalo, jak dominantní pozici má toto hnutí ve vládní koalici s SPD a Motoristy sobě. Zejména Motoristé, jejichž hlavním slibem bylo "pohlídáme Babiše", ani v případě EET Babiše "nepohlídali". Ministr za Motoristy Boris Šťastný hájí sebe a své kolegy tím, že přinutili ANO udělat ústupky.
„Není třeba křičet do médií, na ulicích nebo na půdě Poslanecké sněmovny,“ tvrdil ministr za Motoristy sobě Boris Šťastný, když se ho Aktuálně.cz v těchto dnech zeptalo, jak je možné, že nikde nejsou slyšet námitky jeho strany proti plánu ANO na zavedení elektronické evidence tržeb (EET) či proti vysokému schodku právě schvalovaného státního rozpočtu.
Motoristé přitom postavili svou kampaň na tom, že budou představovat protiváhu hnutí ANO. Jejich nejznámější předvolební heslo vyznívalo ve smyslu: Zastavíme Fialu, pohlídáme Babiše.
Jinými slovy slibovali, že napomůžou ukončit vládu Petra Fialy a v následné vládě s Andrejem Babišem a hnutím ANO budou mimo jiné bojovat proti vysokým schodkům rozpočtu či byrokracii vůči podnikatelům.
Ministr Šťastný se hájí tím, že Motoristé jsou prý hodně slyšet při jednáních vládní trojice s ANO a SPD za zavřenými dveřmi. Tam podle Šťastného bojují mimo jiné za co nejmenší schodek nebo za různé úlevy pro menší podnikatele při zavádění evidence tržeb.
„My jsme velmi intenzivně jednali o rozpočtu se svými koaličními partnery. První návrh rozpočtu vypadal dramaticky, schodek přesahoval 400 miliard korun. Nám se ho podařilo snížit na nějakou úroveň,“ tvrdil ministr o nynějším schodku 310 miliard, který ho netěší.
„Byl bych samozřejmě spokojený, kdyby ta úroveň byla nižší a budu se do budoucna zasazovat o to, aby deficity státního rozpočtu klesaly,“ sliboval.
Realita je ale taková, že v tomto bodě skutečně Babiše a ANO „nepohlídají“. Poslanci Motoristů hlasovali s ANO a SPD ve sněmovně pro nynější návrh rozpočtu v prvním čtení a učiní tak i v závěrečném schvalování.
Nic navíc nenasvědčuje tomu, že by se ANO chystalo v budoucnosti schodek snižovat. Předseda hnutí a premiér Andrej Babiš několikrát opakoval, že z jeho pohledu není Česko nijak moc zadluženo a může si dovolit i vyšší zadlužování. „Hlavní jsou investice, ne schodek rozpočtu,“ míní.
Výjimky pro drobné podnikatele
Pokud jde o elektronickou evidence tržeb, Šťastný poukazuje na to, že při jednání s ANO prosadili výjimku pro velké množství živnostníků s ročním příjmem do jednoho milionu korun.
„Vždycky jsme říkali, že budeme bojovat za výjimky pro drobné podnikatele. A jsme rádi, že se nám to ve složitých jednáních s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) podařilo. Vybojovali jsme pro drobné podnikatele výjimku s tím, že se zařadí do zvlášť k tomu připravené nové paušální daně, aby se mohli EET vyhnout,“ vysvětluje Šťastný.
Za úspěch podle svých slov považuje i prosazení toho, že k EET nebude potřeba si nic přikupovat. Ten, kdo bude systém využívat, bude mít k dispozici zdarma aplikaci v mobilním telefonu.
„Uživatelé nemusí mít registrační pokladnu, nemusí se zabývat EET. Jako Motoristé pokládáme jednání za vítězství, navíc placení paušální daně je velice jednoduchým nástrojem,“ argumentuje Šťastný.
Co ale prohlašoval před volbami? „Pokud by se v budoucnu téma elektronické evidence tržeb opět otevřelo, budeme jednoznačně trvat na výjimkách pro všechny malé podnikatele a drobné živnostníky. A to s ročním obratem do 5 milionů korun,“ uvedl například loni v červenci na sněmu strany v Olomouci Boris Šťastný. Dodával, že nepodpoří jakékoliv další zdaňování podnikatelů a živnostníků.
Źádný obrat do 5 milionů korun v nynější výjimce pro EET není. K tomu bude třeba platit zmiňovanou paušální daň. Plus povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění.
Předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš už upozorňoval, že tato částka není pro nejmenší živnostníky nijak malá, on osobně je proti jakýmkoliv výjimkám. Někteří odborníci k tomu všemu tvrdí, že zmiňovaná výjimka, prosazená Motoristy, živnostníkům nepomůže. „Ve skutečnosti pro ně vůbec není,“ tvrdí v podrobné analýze na webu Podnikatel.cz zástupce šéfredaktora Daniel Morávek.
Kolikrát už jste si řekli, že teď už se anglicky vážně naučíte?
Kolikrát už jste si řekli, že teď už se anglicky vážně naučíte?
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
Dny nejmocnějšího muže českého zdravotnictví jsou sečteny. Kabátek v čele VZP končí
Dny Zdeňka Kabátka v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou sečteny. Podle zjištění Aktuálně.cz se členové správní rady na pondělním jednání usnesli, že si po třinácti letech vyberou jiného ředitele. Kdo jím bude, prozatím není jasné.
"Dostaňte je odtud." V mexickém chaosu po zabití drogového bosse jsou i čeští tenisté
Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a Marie Bouzková.
Záhadně zmizela, doma má malého syna. Policie marně pátrá po ženě, neviděli jste ji?
V Praze se náhle ztratila šestatřicetiletá Michaela Stehlíková. Policie po ní pátrá už několik měsíců, ovšem neúspěšně. Proto se nyní obrací na širokou veřejnost s prosbou o pomoc při hledání, v databázi se objevily i její fotografie. Doma na ženu čeká desetiletý syn, uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.