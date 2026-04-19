19. 4. Rostislav
Budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku. Ta hodnotová jen poškodila naše firmy, řekl Babiš

ČTK

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.

Premiér Andrej Babiš
Hodnotová politika víceméně nic nepřinesla, tvrdí premiér Babiš.Foto: HN - Lukáš Bíba
„My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku - já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán - pro naše firmy, aby dělaly byznys, ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy,“ řekl Babiš.

Předseda horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Babiš tuto misi označil za výlet za miliony korun a Vystrčilovi doporučil cestovat komerční linkou. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii, senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizovala.

Politická šikana: Dřív nebo později přijde konec. Zlomí Babišovi vaz to, co Orbánovi?

Politická šikana z 13. dubna 2026. | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál a Radek Bartoníček
Mohlo by vás zajímat
Protest against military action in Iran as the deadline set by U.S. President Trump for Iran to reopen the Strait of Hormuz looms, in Washington

„Jsme pro válku, jestli díky ní padne režim,“ říká íránský medik, který studuje v Česku

„Mám pocit, že žiju dvojí život. Protože můj normální život tady nekončí, všechno se děje dál. A pak se vrátím domů a volám rodině,“ popisuje v rozhovoru pro deník Aktuálně íránský občan, který žije v Česku. Mluví o nynější situaci v Íránu, o svém životě a také o tom, jaké to je, obávat se o rodinu vzdálenou tisíce kilometrů, jež se denně potýká s válkou.

Jídlo v plastu - zatavená zelenina - obaly

Úmysl dobrý, provedení nikoliv. Potravináři a obchodníci tvrdě kritizují nové nařízení EU o obalech

Potravináři i obchodníci kritizují nové evropské nařízení o obalech jako zmatené a nepromyšlené. Potravináři se obávají, že podniky budou muset kvůli nejasným pravidlům několikrát měnit obaly, což je bude stát milionové investice. Také obchodníci se obávají investic spojených s nařízením, které se následně promítnou v cenách výrobků. Žádají proto o odklad účinnosti, která má začít letos 12. srpna.

