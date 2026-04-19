Budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku. Ta hodnotová jen poškodila naše firmy, řekl Babiš

Vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, řekl v neděli premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl to na sociální síti k rozhodnutí kabinetu neposkytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) vládní letoun k cestě s podnikateli na Tchaj-wan. Babiše za toto odmítnutí kritizovali zástupci opozičních stran, Vystrčil přislíbil vyjádření příští týden.
„My budeme dělat pragmatickou zahraniční politiku - já navštívím Ázerbájdžán, Kazachstán, Uzbekistán - pro naše firmy, aby dělaly byznys, ne tu hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla, jenom poškodila naše firmy,“ řekl Babiš.
Předseda horní parlamentní komory má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června. Babiš tuto misi označil za výlet za miliony korun a Vystrčilovi doporučil cestovat komerční linkou. Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii, senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizovala.
