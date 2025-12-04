Domácí

"Bude to vyvolávat spory. Ostudné kolo pojede znova," říká expert k Babišově řešení

před 13 minutami
Protikorupční expert David Ondráčka si nemyslí, že Andrej Babiš nově oznámeným řešením svůj střet zájmů vyřešil. V budoucnosti tak nastávajícího premiéra čekají problémy, popisuje pro Aktuálně.cz.
Andrej Babiš.
Andrej Babiš. | Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MFDNES + LN / Profimedia

"Ten fond v českých podmínkách nebude reálně ve vztahu ke střetu zájmů slepý. On - ale i všichni jeho podřízení - přece přesně ví, co do jeho holdingu spadá a kterým firmám a jak má jako premiér přihrát veřejné penězovody, aby z toho jeho rodina profitovala později v budoucnu," říká pro Aktuálně.cz protikorupční expert a bývalý ředitel Transparency International David Ondráčka.

Na podstatě se tak podle něj nic nemění. Nepomůže ani, že bude holding  "zaparkovaný" v blind trustu. "Řešení střetu zájmů to podle mě není. Bude to vyvolávat spory, přijdou další právní přezkumy v Česku i EU a celé to ostudné kolo pojede znova," říká odborník.

Babiš oznámil, že se Agrofertu vzdává, ve čtvrtek večer. S firmou prý nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie holdingu bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.

"Tímto jsem naplnil požadavek, který byl podmínkou prezidenta pro mé jmenování předsedou vlády," uvedl Babiš s narážkou na to, že jej prezident nechtěl jmenovat do funkce, dokud neoznámí, jak plánuje vyřešit svůj střet zájmů.

 
