Bude to Babišovi stačit? Tlak na Tykače nevyšel, stát ke stovkám milionů nepustí

V panelovém mosteckém sídle těžební firmy Sev.en před několika dny proběhlo jednání se starosty obcí sousedících s povrchovým velkolomem ČSA. Společnost uhlobarona Pavla Tykače tak bez přítomnosti zástupců ministerstva životního prostředí spustila vyplácení části peněz ušetřených z odpuštěných rekultivací. A byť měl původně celý proces řídit stát, teď má daleko marginálnější pozici.
Nejdřív to zní jako benzinová pila, ale čím blíž člověk postupuje k hraně lomu, je zřejmější, že jde o motocykl. Nevelká motokrosová trať u Vysoké Pece, kousek od skládky, v žáru poledního slunce patří jedinému stroji.
Mladý jezdec to skrz hledí přilby zřejmě nevnímá, ale jde o místo s jedním z nejlepších výhledů do desítky kilometrů velké a dnes už vytěžené hnědouhelné pánve. Dobře jsou odtud vidět i jizvy na svahu pod zámkem Jezeří. Památka na obří sesuvy půdy.
Podle desítky let platných strategií měl v současnosti lom ČSA patřící firmám miliardáře Pavla Tykače procházet sanací a rekultivací. Minulá česká vláda Petra Fialy (ODS) ale zvolila jiný směr. Poprvé má v Česku na tak velké ploše proběhnout takzvaná přirozená sukcese. Tedy místo nákladné a řízené rekultivace se velká porce práce nechá na přírodě.
Jak to na okraji lomu ČSA vypadá nyní:
Český báňský úřad už dříve spočítal, že Pavel Tykač ušetří 1,04 miliardy oproti původním plánům. Část této úspory měl uhlobaron poslat na účet Státního fondu životního prostředí, který pak měl stovky milionů převést na obce poblíž lomu ČSA jako kompenzaci ze desetiletí hnědouhelné devastace krajiny.
Stát však tuhle „pojistku“ neaktivoval včas a uhlobaronův podnik Sev.en před několika týdny oznámil - k překvapení vlády Andreje Babiše -, že si sám určí, komu, jak a kolik milionů vyplatí: „Ušetřené peníze náleží těžební společnosti a je jen na jejím rozhodnutí, jak s těmito penězi naloží.“
A tyto rozhovory se starosty z okolí lomu ČSA už se rozběhly. Před několika dny si je firma pozvala do svého sídla v Mostě. Jedním z těch, kdo tam dorazil, byl i Milan Čapek (BEZPP) z Vysoké Pece. „Nejednají s každým separé, vždycky jsme u toho jednání všechny obce,“ přibližuje Čapek.
Před budovou obecního úřadu ještě reportérovi deníku Aktuálně.cz sdělí, že Sev.en dosud neoznámil přesnou částku, již Vysoké Peci a dalším poskytne. „My jsme si požádali o dar na dofinancování základní a mateřské školy, které máme v přípravě. To jsme si vyčíslili na 80 milionů,“ pokračuje starosta Milan Čapek.
A do desítek milionů jdou i žádosti dalších obcí. V případě Vrskmaně se mluví třeba o rekonstrukci bytového domu, Horní Jiřetín zase uvažuje o edukačním centru či nové sportovní hale.
„Jestli to dostaneme, nebo ne, záleží na nich, ty peníze jsou doopravdy firmy Sev.en, my si nemůžeme diktovat,“ odpovídá ještě Čapek na otázku, jaká jsou jeho očekávání. „Prostě stát jako majitel území lomu ČSA rozhodnul, že se půjde cestou přirozené sukcese. Kdyby nerozhodnul a nechal to tak, jak to bylo, rekultivace jedou dál a nikdo se dneska nebaví o penězích,“ doplňuje starosta.
„Nejpozději do listopadu“
Už teď je ale nereálné, že by společnost Pavla Tykače bezezbytku splnila požadavky všech obcí. Celková suma, jíž chce regionu darovat, činí 213 milionů korun. „První smlouvy jsou připravené. Smlouvy chceme uzavřít a peníze odeslat nejpozději do listopadu letošního roku,“ tvrdí Eva Maříková, mluvčí Sev.en.
Oproti původním vizím nebude mít stát pravděpodobně vliv na ověření celkové částky ani na jejím rozdělování. I když ještě letos 4. srpna ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) tvrdil, že bude usilovat o to, aby „připravený program mohl být prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR realizován v souladu s dohodami, které byly v uplynulých měsících společně přijaty,“ nepovedlo se mu to.
V úterý 18. srpna se sice ještě Červený s Tykačovými lidmi setkal, dle značně vágní tiskové zprávy ovšem situaci nezměnil. Podle ministerstva mají být „všechny prostředky ušetřené díky přirozené rekultivaci využity dotčenými obcemi pro financování projektů v regionu,“ informoval tehdy resort.
Jeho mluvčí Jana Schillerová nyní ještě na dotaz reportéra deníku Aktuálně.cz sdělila, že ministerstvo by prý mělo vyplácení peněz koordinovat a dohlédnout na to, aby se k obcím dostaly. Nicméně podle starosty Milana Čapka na poslední mostecký mítink, kterého se zúčastnili zástupci radnic a těžební společnosti, nikdo z ministerstva životního prostředí nedorazil.
Na otázku, jestli státní úředníci budou moct do procesu zasahovat, nebo jim firma Sev.en svěřila pouze pozorovatelskou funkci, mluvčí Eva Maříková odpovídá vyhýbavě: „S ministerstvem životního prostředí jsme v kontaktu, další schůzka je plánována v řádech týdnů.“
„Smlouvu jednoduše neuzavřeme“
I když tedy báňský úřad už dříve společnosti Pavla Tykače povolil zrušit rezervy na rekultivace a sanace ve výši 1,04 miliardy korun, Maříková říká, že výše úspory díky přechodu na přirozenou sukcesi vytěženého velkolomu je „pouze“ 470 milionů.
„Ze kterých zaplatíme daň a odečteme cenu pozemků, které předáváme Agentuře ochrany přírody a krajiny (AOPK),“ doplňuje Maříková. A tak se dostanou na 213 milionů.
Avšak i hodnota pozemků o rozloze 77,5 hektaru předávaných státu vzbuzuje kritiku. Když před rokem Deník N upozornil, že půda je naceněna nezvykle vysoko, tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) reagoval jasně. K převodu prý nakonec nemusí dojít.
„AOPK bude přebírat pozemky od těžařské společnosti formou daru na základě darovací smlouvy. Pokud ale nenajdeme se společností Sev.en shodu na reálné výši pozemků, smlouvu jednoduše neuzavřeme a pozemky nadále zůstanou v majetku těžaře,“ prohlásil tehdy Hladík.
Jeho nástupce Igor Červený zatím neprozradil, jak věc rozsekne on. Podle dostupných informací je zřejmé, že právě cena pozemků je jedním ze zásadních bodů nynějších rozhovorů mezi resortem a firmou Sev.en. Původním plánem totiž bylo zřízení společné pracovní skupiny, jež měla nezávislé ověřit hodnotu předávané půdy.
Jenže společnost Pavla Tykače na začátku letošního srpna oznámila, že od dohod se státem ustupuje a vše udělá ve vlastní režii. Což prý dopálilo i samotného Andreje Babiše (ANO). „Premiér zuřil. Řešil to na dovolené celý den, takže lítaly hromy blesky,“ citoval web Neovlivni.cz svůj zdroj.
Jestli je Babiš spokojený s tím, jak se situace vyvinula do konce prázdnin, není zřejmé. Novinářský dotaz nechal bez odpovědi.
Navíc je třeba připomenout, že Tykačův lom ČSA je pouze prvním z řady. Stát si na něm vyzkouší, jestli je odklonění od kompletních rekultivací skutečně výhodné. O levnější přirozené sukcesi se mluví i v souvislosti s povrchovým dolem Vršany, druhým miliardářovým dobývacím prostorem na Mostecku. Zelenou tomu však bude muset dát Babišova vláda.
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