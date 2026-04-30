30. 4. Blahoslav
Bude-li vláda bránit prezidentovi v účasti na summitu NATO, poradce mu „silně doporučí“ kompetenční žalobu

ČTK

Pokud bude vláda Andreje Babiše (ANO) bránit prezidentovi Petru Pavlovi v cestě na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku, prezidentův poradce Tomáš Lebeda hlavě státu doporučí podání kompetenční žaloby.

Ústavní soud riskuje, v krajním případě nemusí být z krize cesty ven, varuje Lebeda
Foto: Aktuálně.cz /DVTV
Lebeda to řekl serveru Novinky.cz. Podle něj vláda nemůže svým rozhodováním bránit prezidentovi ve výkonu pravomocí, které vycházejí z ústavy, zvyklostí i tradičního rozdělení rolí. Podle prezidentova mluvčího Vojtěcha Šeligy je otázka kompetenční žaloby v tuto chvíli hypotetická. Hrad věří v odpovědnost a v dohodu, řekl ČTK.

O účasti na summitu bude prezident jednat s Babišem 8. května. Hlava státu usiluje o vedení delegace, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.

Lebeda uvedl, že podle ústavy prezident zastupuje zemi navenek a žádná vláda ani žádný jiný ústavní orgán mu nemůže tuto pravomoc odepřít. „Pokud by to vláda chtěla nějakými technickými, organizačními nebo jinými opatřeními obstruovat, nebo se tomu snažit zamezit, pak je nezbytné uvažovat o tom, jak vymoci naplnění ústavy. Tady by pak přicházela v úvahu kompetenční žaloba. Ale pevně věřím, že k tomu vůbec nedojde. Premiér si musí uvědomit, že jeho vláda nemůže blokovat výkon prezidentských pravomocí,“ řekl Lebeda, který je ředitelem odboru vnitřní politiky prezidentské kanceláře.

Dodal, že pokud by se Pavel s Babišem na účasti na summitu nedohodli, podání kompetenční žaloby by prezidentovi „silně doporučil“.

Pavel na začátku dubna v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Proti účasti prezidenta opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Netherlands Four Freedoms Award
Netherlands Four Freedoms Award
Netherlands Four Freedoms Award

ŽIVĚ Jaké příměří dojednal Trump s Putinem? Ukrajinci věří Američanům stále méně

Ukrajina požádá tým amerického prezidenta Trumpa o vyjasnění podrobností ohledně ruského návrhu krátkodobého příměří. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu vyplývá, že po letech války vnímají Ukrajinci příznivěji Evropu než USA, jejich důvěra v EU ale klesá kvůli vnitřním rozkolům bloku.

Sezona splouvání Teplé Vltavy v pátek nezačne, je málo vody

Kvůli nedostatku vody nezačne v pátek sezona splouvání Teplé Vltavy. Výška hladiny řeky, která vede šumavským národním parkem, je na historickém minimu. Ve čtvrtek ráno byla řeka na stanici Soumarský Most na Prachaticku na úrovni 42,5 centimetru. Minimum pro splouvání je stanoveno na 50 centimetrů. ČTK to řekl mluvčí národního parku Šumava Jan Dvořák.

