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Domácí

Buď se přihlásí sám, nebo uděláme plošné testy DNA, hrozí policie útočníkovi z Klánovic

ČTK
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Pražská policie zvažuje, že v případu zářijového napadení běžce v Klánovickém lese udělá plošný odběr vzorků DNA v okolí místa incidentu. Po muži, který údajně běžce napadl, policisté stále pátrají.

Policie ČR, policistka
ilustrační foto,Foto: HN – Lukáš Bíba
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Podle získaných poznatků ale případ nemusí být tak jednoznačný, jak se mohlo na první pohled zdát, uvedla policie na webu.

Podle dříve zveřejněných informací se konflikt mezi dvěma muži údajně odehrál 17. září večer. Muže, který byl běhat, oslovil a později napadl neznámý muž. Napadený utrpěl tržné poranění hlavy, zranění levého zápěstí vyžadující chirurgický zákrok a další pohmožděniny, podlitiny a oděrky na trupu, zádech i končetinách.

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Policie na konci září uvedla, že případ prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví.

Kriminalisté po zveřejnění případu získali poznatky, na základě kterých se zabývají dalšími vyšetřovacími verzemi. K tomu potřebují vyslechnout muže, který údajně běžce napadl.

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Už dříve policisté zveřejnili jeho možnou podobiznu. Nyní jej žádají, aby se sám přihlásil na kterékoliv služebně nebo kontaktoval vyšetřujícího komisaře na telefonním čísle 776 046 357.

Podobizna podezřelého z útoku v Klánovickém lese.
Podobizna podezřelého z útoku v Klánovickém lese.Foto: Policie ČR

„Kriminalisté zároveň z místa činu zajistili biologickou stopu, ze které se podařilo získat jednoznačný genetický profil. Nyní zvažují také možnost provedení plošného odběru vzorků DNA v okolí místa incidentu,“ uvedla policie.

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