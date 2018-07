Za zřícení budov může nejčastěji lidský faktor, odfláknutá práce nebo chyba v projektu, říká statik

V úterý dopoledne se v centru Prahy zřítil strop v jedné z budov, kde pracovali dělníci. Zřícení staveb, která vedou až ke smrtelným úrazům, však nebývají častá, říká statik Pavel Košatka v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Aktuálně.cz: Jak ke zřícení stropu v budově mohlo dojít?

Pavel Košatka: Buď to je chyba stavby, nebo chyba projektu. Pak to ale mohou být i další okolnosti, například počasí - mráz nebo nadměrné teplo. Ale to jsou extrémy, které se nevyskytují tak často. Spíš je to chyba lidské činnosti. Buď, že někdo odflákne práci na stavbě, nebo udělá chybu v projektu.

Setkáváte se často s tím, že se na stavbách propadne strop?

Zřícení staveb, která vedou až ke smrtelným úrazům, nebývají častá. Je to spíše výjimka, ale statistiku si v tomto směru nevedu.

Dá se propadnutí stropu nějak předcházet?

V některých případech tomu lze předcházet, protože na konstrukci budovy se mohou objevit trhliny. Nejdříve se objeví v klenbách, které jsou viditelné, a pak probíhá včasný zásah opatření proti pádu. V některých případech to ale nejde, prostě se neobjeví žádné takové příznaky a spadne to bez varování. To může být případ i dřevěných konstrukcí, které jsou porušeny dřevomorkou. To se objeví nanejvýš vlasové trhliny, které ani nejsou poznatelné, a najednou strop spadne.

Jak se bude se stavbou postupovat nyní?

Tento konkrétní případ neznám, ale většinou je přivolána policie, pak tedy statik, který s policií spolupracuje - v Praze to je hlavní statik. Někdy se pád stropu nebo střechy dá opravit, jako v případě, kdy spadla střecha sportovní haly v České Třebové. Ale někdy to zřícení stropu vyvolá poruchy dalších konstrukcí, takže se to musí zbořit celé.

V České Třebové spadla celá střecha sportovní haly: