Bublan: Zeman dehonestuje BIS, aby zmírnil skutečnost, která existuje už spoustu let

Bývalý ministr vnitra František Bublan je přesvědčený, že prezident Miloš Zeman kritizoval Bezpečnostní zpravodajskou službu, protože psala o špionech z Ruska a Číny. "Má na tyto země vazby. Je absurdní, když prezident země pomlouvá svou vlastní službu, která pracuje pro vládu," uvedl Bublan. K Zemanově kritice dodal, že zpravodajci cizích mocností se nechytají, ale sledují, aby Česko vědělo, jaké informace je zajímají. Bublan v předchůdkyni BIS pracoval v 90. letech jako operativní důstojník a analytik a později manažer. Tři roky byl také ředitelem civilní rozvědky.

Prezident Miloš Zeman poměrně nelichotivě hovořil o Bezpečnostní informační službě. Jsou v BIS - slovy hlavy státu - čučkaři?

Nejsou. Působí tam lidé, kteří mají nějakou úroveň. Služba se vyvíjela možná déle než dvacet let, takže tam ani nemohou být čučkaři, protože by se tam neudrželi. BIS má celkem dobré jméno v zahraničí a její výsledky závisí i na mezinárodní spolupráci. Vláda oceňuje práci této služby.

Proč to tedy prezident říká?

Zřejmě se ho dotklo, že se ve zprávě hovoří o ruských a čínských zpravodajcích, kteří v zemi působí. Má vazby na tyto země. Dehonestuje BIS, aby zmírnil skutečnost, která existuje už spoustu let. Je ale namístě, když to BIS ve zprávě připomíná. Kdyby psala o zpravodajské službě jiných zemí, asi by to prezidentovi tolik nevadilo. To je tak průhledné, že jeho slova nemají váhu a o ničem nesvědčí. Je absurdní, když prezident země pomlouvá svou vlastní službu, která pracuje pro vládu. Miloš Zeman přitom informace od BIS musí dostávat, musí mít přehled, co služba dělá.

Může kritika prezidenta BIS uškodit například v mezinárodní spolupráci?

Kdyby to řekl jiný prezident, možná by je to poškodilo. Když to říká Zeman, tak je to nepoškodí. Český prezident je v zahraničí vnímaný jako člověk, který je citově nebo jinak napojený na Rusko i na Čínu, takže to nevzbudí velký údiv. Pro BIS je důležité, jak se k tomu staví vláda.

Kritické hlasy proti Rusku a Číně se v Česku objevují poměrně často. Proč se Miloš Zeman ozval právě ve chvíli, kdy se BIS vyjadřovala ke zpravodajským službám těchto zemí?

Neříkám, že je koupeným špionem, to určitě není. Má ale přes poradce Martina Nejedlého, Jaroslava Tvrdíka a jiné osoby vazby na tyto země. Zkrátka nedokáže spolknout, když někdo říká skutečnost, která existuje už spoustu let. Kdyby BIS psala jen o pravicových extremistech, možná by je pochválil, když píšou tuto pravdu, vadí mu to.

Říkáte, že poznatky o tuzemských aktivitách zpravodajských služeb Ruska a Číny jsou dlouhodobé? Platí to od sametové revoluce?

Jistě. Je to ve všech výročních zprávách za tu dobu.

Jak se během let mění práce těchto špionů v Česku?

Utajovaná zpráva BIS je podrobnější, tam bývají jmenované subjekty, popsané vazby, kontakty třeba i na českou stranu, na státní správu a podobně. Ve veřejné části vždy byla zmínka o tom, že tu působí ruští zpravodajci, je jich tu hodně, což je vidět i na tom, že ambasáda je hodně obsazená.

Proč by je měla zajímat zrovna Česká republika?

Oni jsou v každé zemi, nejsme výjimka. Ale u nás přetrvává snaha získat do svého zájmového teritoria bývalé satelity Sovětského svazu. A tím, že jsme ve středu Evropy, mají od nás blíž do západních zemí. Nechtějí se této pozice vzdát.

Je to jen polohou nebo i naší účastí v NATO a EU?

Pochopitelně. Na proruských serverech vidíte, jak se zaměřují na soudržnost Evropské unie, kterou se snaží narušit. Zaměřují se i na oblasti, kde mohou zpochybňovat evropská rozhodnutí či směrnice. Oslabená Evropská unie je pro Rusko výhodnější. Rusko nepotřebuje Evropu silnou hospodářsky a politicky jednotnou, potřebuje ji trochu rozdrobit.

Proč se naopak jako riziko nevyhodnocují zpravodajské služby ze zemí demokratického bloku?

Protože s nimi se většinou spolupracuje.

Prezident BIS vytkl, že se službě za posledních šest let nepodařilo chytit ani jednoho špiona. Ale lze to tak jednoduše říci?

Špioni se nechytají.

Protože se sledují, aby Česko vědělo, o co se zpravodajské služby zajímají?

Je to tak.

Kdy je nutné špiony chytit a případně vyměnit?

Když už to přesáhne určitou mez, někdy je dobře dát najevo, že dál to nejde. To se dělá jen občas, pokud by například hrozila nějaká větší škoda. Většinou se to nedělá.