Brutálně zbil tříletého chlapce s handicapem. Za vraždu ho čeká 18 let vězení

Krajský soud v Ostravě ve středu poslal do vězení na 18 let muže, který počátkem roku 2025 v Bruntále zavraždil tříletého syna své přítelkyně. Chlapce surově zbil. Důvodem byl mentální a tělesný handicap dítěte. Obžalovaný se před hlavním líčením přiznal.
Se státním zástupcem Vítem Legerských uzavřel dohodu o vině a trestu, kterou senát krajského soudu schválil. Rozsudek je pravomocný. Žalobce i odsouzený se vzdali práva na odvolání.
Soud ve středu uložil souhrnný trest, který zahrnuje i rozsudek soudu v Děčíně, kde byl odsouzený uznán vinným z týrání osoby žijící ve společném obydlí. "Je mi líto, co se stalo. Mám Matyáška v srdíčku. Budu ho tam mít navždy," uvedl.
Odsouzený muž žil v Bruntále v bytě společně se svou družkou a jejím tříletým, vývojově handicapovaným synem asi měsíc. Z počátku bylo jejich soužití bezproblémové. Po přibližně deseti dnech se ale začala projevovat komplikovaná osobnost obžalovaného, uvedl žalobce Legerský. Dodal, že podle znaleckých posudků jedná impulzivně, nedokáže pracovat s hněvem a korigovat svou agresivitu.
Chlapce vážícího 13 kilogramů asi deset dní po nastěhování začal napadat proto, že nesplňoval jeho nároky na to, jak by se měl chovat. Bil jej pěstmi, šlapal na jeho trup i hlavu. Útočil na chlapce i dřevěnou vařečkou či dřevěnou tyčí. Dítě se nemohlo bránit a odsouzený podle Legerského musel vědět, že útokem na vnitřní orgány mu může způsobit smrt.
V noci z 26. na 27. února násilí vyvrcholilo. Když se dítě pomočilo a pokálelo, napadl jej tak, že upadlo do bezvědomí. Odsouzený se mu pokusil poskytnout první pomoc tím, že jej dvakrát silně udeřil do zad. O něco později zavolal záchranáře. Na místo dorazili během několika minut. Chlapci už ale nedokázali pomoci. Zemřel na následky rozsáhlých poranění mozku a vnitřních orgánů.
Soudkyně Natálie Tognerová uvedla, že nic nebránilo tomu dohodu schválit. "Sjednaný trest je přiměřený okolnostem. Zohlednili jsme osobu obžalovaného i okolnosti činu. Obžalovaný si musel být vědom, jaký následek může způsobit. Čin byl mimořádně brutální," uvedla soudkyně.
