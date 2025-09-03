Brutálně zanedbané. Potřebujeme zásoby všeho, tvrdí po konci na obraně klíčový muž

Pět procent hrubého domácího produktu, které má nyní Česká republika do obrany investovat, je obrovský balík peněz. "My ale přesně víme, co potřebujeme a do čeho v těch příštích letech a desetiletích budeme investovat," ujišťuje host Matyáše Zrna.
Jde například o nová nadzvuková letadla nebo bojová vozidla pěchoty, vyjmenovává. "Zároveň je potřeba vždycky důsledně zdůrazňovat, že naše celková obranná schopnost není jen o velkých projektech, které dělají titulky v novinách, ale že ta obrana stojí na milionu dalších věcí."
Jireš vypíchl dvě konkrétní: "Jednak jsou to zásoby všeho možného - to je zrovna typicky věc, která se v uplynulých desetiletích brutálně zanedbala, protože jsme si řekli, že to k ničemu nepotřebujeme. A druhá důležitá věc je samozřejmě personál."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-04:11 Jak se za posledních dvanáct let změnila bezpečnostní situace a česká armáda? Jak nejefektivněji utratit 5 % HDP na obranu?
04:11-09:12 Jaký je rozdíl mezi výdaji na obranu a souvisejícími výdaji? Kdo nese za nákupy odpovědnost a riziko?
09:12-17:30 Co nejvíc brzdí akvizice? Dostanou dnes vojáci, o co si řeknou? Jak reálně nákupy pro resort obrany fungují?
17:30-23:48 Byl by efektivnější příspěvek na drobné vybavení místo centrálních nákupů? Existuje v Evropě stát, který dělá akvizice rychleji a méně regulovaně než Česká republika?
23:48-27:42 Jak navýšit profesionální stav a aktivní zálohy v podmínkách nízké nezaměstnanosti? Jak zlepšit ubytování a výcvikovou infrastrukturu? Budou se stavět nová kasárna?
27:42-33:56 Co si vzít z německé debaty o doplnění stavů? Může letní dobrovolný výcvik středoškoláků nahradit zavedení povinné služby? Jak konkrétně vypadá varianta mezi dobrovolností a povinnou službou?
33:56-39:38 Změnil se od začátku války na Ukrajině přístup bank a investorů k obrannému průmyslu? Co je v tomto ohledu největší překážkou?