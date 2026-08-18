Brutálně týral družku, dítě i zvířata. Odhalily ho kamery nainstalované v bytě

Policisté obvinili muže z Prahy z dlouhodobého týrání partnerky, nezletilého syna i několika psů a koček. Hrozí mu až osmileté vězení, soud ho poslal do vazby. Podezření na závažné násilí v rodině nahlásila sociální pracovnice, mužovo jednání zaznamenaly kamery nainstalované v bytě. Na policejním webu o tom v úterý informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.
Muž podle kriminalistů působil svým blízkým fyzické i psychické útrapy několik let, přičemž jeho počínání postupně nabývalo na intenzitě. „V důsledku jeho jednání utrpěli poškození újmu na zdraví a byli vystaveni dlouhodobému strachu,“ popsal situaci mluvčí. Obviněný muž byl přitom už dříve za obdobnou trestnou činnost odsouzen k podmíněnému trestu, a jeho rodina proto podléhala soudnímu dohledu.
Svého syna muž podle vyšetřovatelů trestal údery pěstí do hlavy i bitím po celém těle. Dělal mu modřiny, zalamoval mu prsty na rukou a opakovaně mu odpíral jídlo. V některých případech ho držel ve vzduchu za krk nebo proti němu vyšel s nožem či sekáčkem v ruce. Partnerku mimo jiné rdousil.
S trojicí psů a pěti kočkami pak muž podle kriminalistů zacházel mimořádně surově. S kočkami smýkal, psy mlátil pěstmi, házel s nimi o zeď či o nábytek, bil je železnou tyčí, dostatečně je nekrmil nebo jim odpíral pití. Zvířata byla vyhladovělá a výrazně pohublá.
„Případy domácího násilí a týrání dětí často zůstávají dlouhou dobu skryté. Klíčovou roli při jejich odhalování hraje všímavost blízkého okolí, školských zařízení, zdravotníků i pracovníků sociálních služeb,“ doplnil Daněk. Vyzval oběti podobných jednání, aby se nebály svou situaci oznámit a vyhledat pomoc. Tuto trestnou činnost řeší speciálně školení policisté, případně je možné obrátit se na organizace pomáhající obětem.
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