Brusel schválil český plán na snížení schodků. Rozpočtová rada pochybuje o jeho splnění

Rada EU v pátek schválila doporučení ke střednědobému fiskálně-strukturálnímu plánu České republiky na roky 2027 až 2030, uvedla po jednání v Lucemburku ministryně financí Alena Schillerová. Schválení plánu doporučila členským zemím Evropská komise už v červenci. Plán je podle Schillerové ambiciózní, vláda premiéra Babiše si je však jeho náročností vědoma a je připravena jej dodržet, uvedla.
Česko komisi plán předložilo letos v červnu. Počítá s postupným snižováním schodku veřejných financí z 2,8 procenta HDP v roce 2027 na dvě procenta v roce 2028, 1,6 procenta v roce 2029 a 1,2 procenta v roce 2030. Praha chce využít evropskou únikovou doložku pro zvýšené obranné výdaje, v jejímž rámci hodlá podle návrhu rozpočtu na rok 2027 uplatnit zhruba 70 miliard korun.
Vláda chce konsolidace dosáhnout především omezením růstu výdajů, zvýšením příjmů, lepším výběrem daní a omezením šedé ekonomiky, mimo jiné prostřednictvím EET 2.0.
Národní rozpočtová rada však plánovanou trajektorii snižování deficitu považuje za nedůvěryhodnou. Podle jejích propočtů by bez započtení flexibility umožněné evropskou únikovou doložkou pro obranné výdaje dosáhl deficit veřejných financí v roce 2027 více než 3,5 procenta HDP. Už v roce 2028 by tak podle rady bylo nutné schodek snížit o zhruba 1,5 procentního bodu, tedy o 130 až 140 miliard korun v dnešních cenách.
„Myslím, že Národní rozpočtové radě nepřísluší kritizovat politická rozhodnutí, ale ta věcná, odborná. Na ta ať si počká a potom nechť kritizuje, je to její právo jako nezávislé instituce,“ reagovala Schillerová. Jistotu, že vláda dokáže plánovanou trajektorii dodržet, prý opírá o dohodu uvnitř vládní koalice. „Byla to velmi složitá debata, i když konstruktivní a věcná, nad rozpočtem pro rok 2027,“ řekla ministryně českým novinářkám v Lucemburku.
„Ten schodek se nelíbí nikomu z nás, mohu vás ubezpečit, že mně také ne,“ dodala. Vláda podle ní musí začít s vyšším schodkem kvůli rozsáhlým investičním potřebám, například v infrastruktuře, zdravotnictví a školství. Jednání s komisí byla podle ministryně velmi tvrdá a intenzivní debaty se vedly téměř o každém čísle makroekonomické prognózy ministerstva financí.
Mohlo by vás zajímat: Tečka: Kdo je solí této země. Není to Babiš ani David. A jak moc nám chybí Havel
Přehledně: Pavel se na volby vrátil. Pochyby kolem jeho dovolené ale zůstaly
Dovolená v marocké poušti prezidenta Petra Pavla vyvolává kritiku i otázky. Kritika mířila hlavně na to, že by kvůli ní hlava státu vynechala komunální volby. To se nakonec nestalo a prezident v Černoučku odvolil. Některé další otázky kolem prezidentské dovolené v Maroku ale zůstávají.
„Odstřihneme ho od zdrojů a ochromíme.“ USA uvalily sankce na Mezinárodní trestní soud
Spojené státy v pátek uvalily na Mezinárodní trestní soud (ICC) sankce, které zakazují finanční transakce s touto institucí, oznámil americký ministr zahraničí Marco Rubio. Agentura Reuters připomíná, že krok přichází několik hodin poté, co jihoafrická právnička a bývalá soudkyně ICC Navanethem „Navi“ Pillayová získala Nobelovu cenu míru. ICC v reakci uvedl, že sankce jsou útokem na vládu práva.
ŽIVĚ Zlín - Slavia 0:1. Sešívaní začínají zostra, do vedení je poslal Ayaosi
Sledujte online přenos z utkání desátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Zlínem a Slavií Praha.
ŽIVĚ Česko volí. K urnám dorazil Babiš i prezident Pavel
Hlasovat lidé mohou tradičně od pátečních 14 do 22 hodin a v sobotu od osmi do 14 hodin. V komunálních volbách si vybírají své zástupce do obecních a městských zastupitelstev, v některých městech také do zastupitelstev městských částí či obvodů. Senátní volby probíhají letos v celkem 27 obvodech.
„Znám pravdu.“ Matka mrtvé laborantky nevěří teorii o úniku moru. Vysvětlila, co nesedí
Matka ruské laborantky ze sibiřského výzkumného ústavu pro boj s morem, která zemřela za nejasných okolností, odmítá tvrzení, že se její dcera nakazila po rozbití zkumavky s nebezpečným patogenem. Podle Světlany Šipilovové je tato verze nesmyslná a neodpovídá bezpečnostním opatřením v laboratoři. Pochybnosti vyjádřili i bývalí kolegové.