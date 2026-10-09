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Zahraničí

Brusel schválil český plán na snížení schodků. Rozpočtová rada pochybuje o jeho splnění

ČTK
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Rada EU v pátek schválila doporučení ke střednědobému fiskálně-strukturálnímu plánu České republiky na roky 2027 až 2030, uvedla po jednání v Lucemburku ministryně financí Alena Schillerová. Schválení plánu doporučila členským zemím Evropská komise už v červenci. Plán je podle Schillerové ambiciózní, vláda premiéra Babiše si je však jeho náročností vědoma a je připravena jej dodržet, uvedla.

Schůze Poslanecké sněmovny, Alena Schillerová, Andrej Babiš
„Ten schodek se nelíbí nikomu z nás, mohu vás ubezpečit, že mně také ne,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.Foto: HN - Lukáš Bíba
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Česko komisi plán předložilo letos v červnu. Počítá s postupným snižováním schodku veřejných financí z 2,8 procenta HDP v roce 2027 na dvě procenta v roce 2028, 1,6 procenta v roce 2029 a 1,2 procenta v roce 2030. Praha chce využít evropskou únikovou doložku pro zvýšené obranné výdaje, v jejímž rámci hodlá podle návrhu rozpočtu na rok 2027 uplatnit zhruba 70 miliard korun.

Vláda chce konsolidace dosáhnout především omezením růstu výdajů, zvýšením příjmů, lepším výběrem daní a omezením šedé ekonomiky, mimo jiné prostřednictvím EET 2.0.

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Národní rozpočtová rada však plánovanou trajektorii snižování deficitu považuje za nedůvěryhodnou. Podle jejích propočtů by bez započtení flexibility umožněné evropskou únikovou doložkou pro obranné výdaje dosáhl deficit veřejných financí v roce 2027 více než 3,5 procenta HDP. Už v roce 2028 by tak podle rady bylo nutné schodek snížit o zhruba 1,5 procentního bodu, tedy o 130 až 140 miliard korun v dnešních cenách.

„Myslím, že Národní rozpočtové radě nepřísluší kritizovat politická rozhodnutí, ale ta věcná, odborná. Na ta ať si počká a potom nechť kritizuje, je to její právo jako nezávislé instituce,“ reagovala Schillerová. Jistotu, že vláda dokáže plánovanou trajektorii dodržet, prý opírá o dohodu uvnitř vládní koalice. „Byla to velmi složitá debata, i když konstruktivní a věcná, nad rozpočtem pro rok 2027,“ řekla ministryně českým novinářkám v Lucemburku.

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„Ten schodek se nelíbí nikomu z nás, mohu vás ubezpečit, že mně také ne,“ dodala. Vláda podle ní musí začít s vyšším schodkem kvůli rozsáhlým investičním potřebám, například v infrastruktuře, zdravotnictví a školství. Jednání s komisí byla podle ministryně velmi tvrdá a intenzivní debaty se vedly téměř o každém čísle makroekonomické prognózy ministerstva financí.

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