Brusel nemá se změnou služebního zákona problém, říká ministryně. Komise to odmítá, má výhrady

Evropská komise má podle zdrojů Aktuálně.cz zevnitř instituce k novele o služebním zákonu výhrady. Oficiální stanovisko však vydá až po jejím detailním prostudování.

Praha - Přestože hromadným vyhazovům úředníků na ministerstvech měl zabránit služební zákon, vláda Andreje Babiše se po svém nástupu zbavila v rámci takzvané systemizace hned 23 odborných náměstků. Navíc připravuje novelu, která podle kritiků povede k politizaci státní správy. Vláda se jí bude znovu zabývat ve středu.

Návrh minulý pátek v Bruselu představovala kabinetu evropské komisařky Marianne Thyssenové ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta po jednání prohlásila, že komise nemá ke změně služebního zákona námitky a že podle obou stran jsou chystané změny jen technického rázu.

Další krok k efektivnější státní správě. @DostalovaK vysvětlila naši navrhovanou novelu služebního zákona Evropské komisi. Nemají námitky, takže novela nebude mít dopad na čerpání evropských fondů. Náměstek nebude víc než ministr, otevřeme výběrka všem kvalitním uchazečům. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 9, 2018

Takovou interpretaci schůzky však Komise odmítla. "Evropská komise novelu českého služebního zákona ještě zkoumá a žádné finální hodnocení ještě nemá," říká mluvčí českého zastoupení Evropské komise Magdaléna Frouzová s tím, že komise bude předkládanou novelu hodnotit až po jejím detailním prostudování.

Podle zdroje z Evropské komise, který je detailně obeznámen s pátečním jednáním, však v instituci převažuje spíše negativní stanovisko k novele. "Máme pochybnosti o tom, zda novela nezpůsobí větší politizaci státní správy vzhledem k různým personálním výměnám, ke kterým docházelo," řekl Aktuálně.cz zdroj.

Na schůzce si zástupci Evropské komise vyslechli ministryni s tím, že budou návrh dále studovat, připomínky chtějí české straně poslat až v horizontu několika týdnů.

Ministryně Dostálová si však na svém vyjádření trvá. "Komise to nedementovala. Komise řekla, že se může vyjádřit až k finálnímu návrhu," řekla Aktuálně.cz.

Evropská komise podle ní byla seznámena se starou předlohou, která se bude měnit. V Bruselu tak podle svých slov vyvracela mýty, které kolem služebního zákona kolují v médiích. "Představili jsme jim to a komise řekla, že to jsou spíše technické návrhy a že pro ně je zásadní, že je to v souladu s dohodou o partnerství," dodala ministryně.

I to ale evropská instituce popírá. "Že by obě strany dospěly k závěru, že jsou změny technického rázu, tak to nebylo. Komise byla ráda za poskytnutí informací, ale že by byla ráda, že ministryně vyvrátila nějaké mýty, k tomu taky nedošlo," říká zdroj z komise.

Zákon o státní službě, který má za cíl odpolitizovat a profesionalizovat státní správu, schválilo Česko až v roce 2014 po mnohaletém nátlaku EU. Již tehdy s ním pomáhala Evropská komise. Současná vláda se na ni obrátila i s připravovanou novelou, neboť podle kritiků hrozí, že by komise kvůli ní pozastavila čerpání z evropských fondů.

Novou verzí novely služebního zákona se bude ve středu zabývat vláda. U té předchozí Rekonstrukce státu kritizovala změnu systému služebních hodnocení či jmenování pouze na dobu určitou. Tyto a další změny mohou podle iniciativy umožnit účelové vyhazovy a politicky ovlivňovat státní správu. Aktualizovaná podoba návrhu zatím nebyla zveřejněna.