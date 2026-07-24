Cesty za mořem a exotikou mimo hranice Evropské unie by se mohly Čechům v budoucnu pěkně prodražit. Evropská komise minulý pátek předložila návrh systému emisních povolenek, který počítá s tím, že letečtí dopravci budou nově platit za zplodiny vyprodukované při letech směřujících i mimo území EU.
Nové opatření se má od roku 2029 týkat všech letů startujících z letiště uvnitř Evropského hospodářského prostoru do destinace ve třetích zemích, které se nacházejí v okruhu do pěti tisíc kilometrů od nejcentrálnějšího evropského uzlu ve Frankfurtu nad Mohanem.
V praxi tak povolenky dopadnou i na velmi oblíbené dovolenkové cíle Čechů v severní Africe, především na Egypt, Tunisko či Maroko, ale také na velké letecké uzly na Blízkém východě a v Turecku.
„Určitě se to do ceny promítne, ale nebude to mít tak fatální dopad, aby to extrémně ovlivnilo cenu zájezdu,“ řekl v reakci na chystané opatření Aktuálně.cz Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
Zároveň vysvětlil, jak funguje výpočet celkové ceny zájezdu včetně procesu domlouvání cen letenek.
„Letecká společnost cestovní kanceláři nabídne celkovou cenu. Ta s ní buď bude souhlasit, nebo nebude a začne vyjednávat s jinou leteckou společností. Je to vždy o hledání ceny, která vyhovuje všem,“ uvádí zástupce asociace. „Určitě to ale nevnímáme pozitivně,” dodává.
Cestující, respektive cestovní kanceláře, tak zaplatí v ceně letenky povolenku pouze za odlet z letiště na území Evropské unie, zatímco zpáteční let například ze severní Afriky zpět do Česka již zpoplatněn nebude, vysvětlily například Hospodářské noviny.
Cena letu se rozloží
Zvýšení ceny zájezdu mimo EU se podle Papeže nicméně „rozdělí“ rovnoměrně. „Cestovní kanceláře odebírají to letadlo na cestu tam a zpátky dohromady. To znamená, že to bude vytvářet cenu, která se rozloží do předpokládaného obsazení sedaček, počtu letů a tak dále. Je to opravdu jenom jedna z položek, o kterých se jedná,“ vysvětluje pohled cestovních kanceláří jejich zástupce.
Zcela bez poplatků navíc zůstanou lety do vzdálenějších destinací nad pět tisíc kilometrů, jako jsou přímé spoje do Spojených států nebo Číny. Turistický ruch v oblíbeném Egyptě či Tunisku ale podle cestovních kanceláří zásadní ránu neutrpí.
„Pro trh zájezdů by podle nás nemusel znamenat zásadní pokles poptávky. Egypt a Tunisko dlouhodobě patří mezi velmi žádané destinace s atraktivním poměrem ceny a kvality, proto předpokládáme, že si svou silnou pozici u českých klientů udrží i nadále,“ říká mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
Specifická situace nicméně nastane u cest s přestupem. Pokud si český turista koupí letenku do Asie s přestupem v Dubaji nebo Abú Dhabí, povolenka prodraží první část cesty, protože blízkovýchodní letiště leží uvnitř stanoveného okruhu. Pokud ale zvolí trasu s přestupem až v čínském Pekingu, novému poplatku se zcela vyhne.
Výjimku z poplatků zároveň ztratí provozovatelé soukromých tryskáčů, kteří dosud pod systém povolenek nespadali.
Představená revize povolenek je pokusem Bruselu vybalancovat snahu o snižování emisí s obavami o konkurenceschopnost evropských aerolinek. I tak se ale návrh okamžitě dočkal ostré kritiky ze všech stran. Mezinárodní asociace leteckých dopravců IATA varuje před chybou, za kterou zaplatí evropští cestující i firmy.
„Naší prioritou bude i nadále hledat cesty, jak případné dopady na klienty co nejvíce zmírnit a zachovat dovolené v těchto destinacích cenově dostupné,“ dodává Fischerová z Blue Style.
Zatímco dálkové dopravy se povolenky dosud netýkaly, emise produkované v rámci vnitroevropských letů jsou zpoplatněny už od roku 2012.
Jednání v Bruselu pokračují
Návrh Evropské komise nyní čekají rozhovory s členskými státy a Evropským parlamentem, kde lze očekávat značný odpor a těsná vyjednávání mezi zastánci vyšších klimatických ambicí a těmi, kdo žádají větší flexibilitu pro průmysl, uvedl server Euronews.
Hlavním vyjednavačem revize ETS byl za Evropský parlament jmenován veterán mezi europoslanci, Peter Liese z Evropské lidové strany (EPP). Ten ve svém komentáři ještě před představením revize uvedl, že není možné tolerovat situaci, kdy již v roce 2039 nebudou k dispozici žádné další povolenky.
Německý europoslanec také poznamenal, že na revizi nesmí být zároveň biti ani ti, co už začali se změnami. "Myslím, že je to naprosto nezbytné, protože investice do dekarbonizace již probíhají,“ dodal europoslanec.
V rámci plánu "Jedna Evropa, jeden trh" vyzvali vedoucí představitelé EU, Evropského parlamentu a Evropské komise k tomu, aby byla revize ETS plně dokončena do prvního čtvrtletí roku 2027. Irské předsednictví tak musí postupovat rychle, napsala ČTK.
Mohlo by vás také zajímat: Složil se na ni celý národ, pak ji ukradli Sověti. Příběh nesmrtelného stroje, který psal dějiny
Prezidentovo veto nasvítilo paradoxy. Babiš chce investovat, dokument svědčí o opaku
Spory prezidenta a vlády pokračují. Jen čtyři dny poté, co Petr Pavel pohrozil vetováním zákonů, zarazil legislativu, která by umožnila vládě nezřízeně utrácet. Přestože poslanci hradní veto zřejmě přehlasují, prezident podle expertů alespoň upozornil na potenciální hrozbu zákona. A ti odhalili také další paradox - zatímco premiér „šermuje“ investicemi, ministerstvo financí s nimi vůbec nepočítá.
Ukrajinci přelstili ruské radary. Na Krymu napálili Rusy technikou z 18. století
Nejprve tuto taktiku otestovali ukrajinští inženýři, nyní ji už používají i vojáci na frontě. Pomocí obyčejného levného meteorologického balonu vynesli útočný dron do výšky deseti kilometrů, odkud ho vypustili hluboko v týlu nepřítele na okupovaném Krymu. Stroje pak padají na cíle klouzavým letem bez zapnutých motorů, což je neviditelné pro radary.
Jak se za jediný týden rozmluvit anglicky? Intenzivní kurzy v Česku boří bariéry
Hodina angličtiny týdně na reálný pokrok nestačí. Pobytové kurzy s rodilými mluvčími nabízejí přes 70 hodin konverzace za šest dní – a účastníci se vracejí s jazykovou sebedůvěrou, kterou hned uplatní v praxi.