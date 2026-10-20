Brno už má jasno o nové koalici. Strany si rozdělily funkce, ANO skončí v opozici

Na koalici v Brně se dohodli vítězní Lidovci a STAN, koalice ODS, TOP 09 a nezávislých, Zelené Brno, Piráti a hnutí Za Lužánky. Primátorem má být lídr koalice pěti uskupení Jakub Hruška. Zástupci stran to v úterý řekli novinářům. Koaliční smlouvu chtějí podepsat v pátek.
V zastupitelstvu, které má 55 členů, by měli mít 44 hlasů. Hnutí ANO skončí s 11 mandáty v opozici. Ustavující zastupitelstvo má být podle Hrušky v úterý 3. listopadu.
Strany avizovaly, že spolu budou jednat ihned po oznámení výsledků voleb. Zástupci stran dosavadní jednání označovali za konstruktivní.
„Můžu konstatovat, že jsme se společně dohodli na tom, že chceme utvořit koalici v těch stranách, jak jsme jednali. Co se týče programu, tak je naprostá stoprocentní shoda. Co se týče personálií, tak je také shoda,“ řekl v úterý Hruška.
Strany zatím nechtějí komentovat konkrétní jména, Hruška však uvedl, že lidovci budou mít kromě primátora také třetího náměstka pro školství, mládež a participaci, čtvrtého náměstka primátora pro zdravotnictví, sociální péči, strategii a pronájmy městských bytů, člena rady pro investice a evropské fondy a člena rady pro územní plánování a rozvoj, veřejný prostor a městskou energetiku.
ODS, TOP 09 a nezávislí budou mít pozici prvního náměstka primátora a dva radní. První náměstek primátora by měl mít v gesci sport a mezinárodní vztahy.
Dále ODS v radě dostane na starosti informační technologie a strategický rozvoj a majetek a bytovou výstavbu.
„Zelení si vybojovali, co pro ně bylo nejpodstatnější, a to je životní prostředí. Takže jsme rádi, že budeme moct ovlivňovat to, co se bude dít v rámci výsadby a ochrany zeleně, ale hlavně i adaptace města na změnu klimatu,“ řekla volební lídryně Zeleného Brna Natálie Vencovská. Doprava připadne Pirátům a Fakt Brno TU!
Hnutí Za Lužánky bude mít na starosti kulturu, památkovou péči, marketing a cestovní ruch, připadlo mu také řízení projektu výstavby fotbalového stadionu za Lužánkami.
„Myslím si, že ta koalice bude dobrým signálem městu Brnu a celé České republice o změně, která bude jednak v té odvaze a schopnosti měnit to město Brno ve vztahu k těm výzvám, které ho čekají.“
Opozice má mít podle Hrušky kontrolní výbor. „Kolegové se s ANO setkali a ty věci projednávali a my jsme jim toto nabídli. A stejně tak jsme jim nabídli i věc, která možná není úplně samozřejmá. Chceme, aby měli v každé městské firmě svého zástupce v dozorčí radě,“ řekl Hruška.
Předsednictví bytové komise pak připadne zástupci ODS, TOP 09 a nezávislých, post předsedy výboru pro národnostní menšiny budou mít Zelení, předseda finančního výboru vzejde z řad Pirátů a Fakt Brno TU!, doplnil Hruška.
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