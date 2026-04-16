Brněnský soud ponechal Jiřikovského z bitcoinové kauzy ve vazbě

Městský soud v Brně dnes opět ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, je v ní souvislosti s bitcoinovou kauzou. Novinářům to po skončení vazebního zasedání, které trvalo necelou hodinu, řekl žalobce Petr Šereda.

Tomáš JiřikovskýFoto: ČTK
Ponechání muže ve vazbě žalobce navrhoval. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna, obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení.

Soud ponechal Jiřikovského ve vazbě z obou důvodů, které navrhoval žalobce. Jde o důvod útěkový a pokračování v trestné činnosti. „Současně rozhodne o tom, že se zamítají veškeré návrhy obhajoby na propuštění z vazby různými náhradami,“ uvedl Šereda. Šlo například o peněžitou záruku.

Žalobce uvedl, že zejména nebezpečí útěkové vazby je zesilováno významným způsobem tím, že policisté rozšířili trestní stíhání Jiřikovského pro podezření z drogových trestných činů. Uvedl, že pokud žalobce bude podávat obžalobu, navrhovat bude ukládání dvou trestů, kdy muži v prvním případě hrozí až 20 let vězení, a ve druhé části až deset let vězení. V souhrnu tak Jiřikovskému hrozí až 30 let vězení.

Městský soud poslal Jiřikovského do vazby loni 17. srpna a v polovině prosince ji prodloužil. O vazební zasedání dnes měla média stejně jako v prosinci značný zájem, do jednací síně ale novináři vstoupit nemohli, standardně se konalo jako neveřejné. Zasedání navíc stejně jako v prosinci provázela zvýšená bezpečnostní opatření.

Neveřejné jednání

Oproti jiným vazebním zasedáním se veřejnost nemohla dostat ani před jednací síň, justiční stráž prostor vymezila. Hlídali ji i policisté v kuklách s dlouhými zbraněmi. Jiřikovského ani nešlo zahlédnout, obvinění, u kterých se jedná o vazbě, do jednacích síní soudu vstupují s eskortou zadním vchodem.

Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ale letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní je stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.

Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.

Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.

Za loňskou brutální vraždu seniora v pražské Krči čelí obžalobě invalidní důchodce, který si ke svému známému přišel do jeho bytu půjčit další peníze. Pohádali se kvůli tomu a mladší muž napadl svého hostitele údery do obličeje i dalších částí těla takzvaným boxerem. Poté mu prořezal krk v době, kdy jeho oběť ještě žila. Tvrdí to obžaloba, kterou začne koncem dubna projednávat pražský soud.

