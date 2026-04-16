Brněnský soud ponechal Jiřikovského z bitcoinové kauzy ve vazbě

Městský soud v Brně dnes opět ponechal Tomáše Jiřikovského ve vazbě, je v ní souvislosti s bitcoinovou kauzou. Novinářům to po skončení vazebního zasedání, které trvalo necelou hodinu, řekl žalobce Petr Šereda.
Ponechání muže ve vazbě žalobce navrhoval. Soud musí vazbu projednávat každé tři měsíce. Jiřikovský je ve vazbě od loňského srpna, obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let vězení.
Soud ponechal Jiřikovského ve vazbě z obou důvodů, které navrhoval žalobce. Jde o důvod útěkový a pokračování v trestné činnosti. „Současně rozhodne o tom, že se zamítají veškeré návrhy obhajoby na propuštění z vazby různými náhradami,“ uvedl Šereda. Šlo například o peněžitou záruku.
Žalobce uvedl, že zejména nebezpečí útěkové vazby je zesilováno významným způsobem tím, že policisté rozšířili trestní stíhání Jiřikovského pro podezření z drogových trestných činů. Uvedl, že pokud žalobce bude podávat obžalobu, navrhovat bude ukládání dvou trestů, kdy muži v prvním případě hrozí až 20 let vězení, a ve druhé části až deset let vězení. V souhrnu tak Jiřikovskému hrozí až 30 let vězení.
Městský soud poslal Jiřikovského do vazby loni 17. srpna a v polovině prosince ji prodloužil. O vazební zasedání dnes měla média stejně jako v prosinci značný zájem, do jednací síně ale novináři vstoupit nemohli, standardně se konalo jako neveřejné. Zasedání navíc stejně jako v prosinci provázela zvýšená bezpečnostní opatření.
Neveřejné jednání
Oproti jiným vazebním zasedáním se veřejnost nemohla dostat ani před jednací síň, justiční stráž prostor vymezila. Hlídali ji i policisté v kuklách s dlouhými zbraněmi. Jiřikovského ani nešlo zahlédnout, obvinění, u kterých se jedná o vazbě, do jednacích síní soudu vstupují s eskortou zadním vchodem.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi loni 14. srpna. O dva dny později ho obvinila ze dvou skutků legalizace výnosů z trestné činnosti, kterých se podle kriminalistů dopustil v roce 2015 a loni. Podle policie Jiřikovský zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Loňský skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování ale letos obvinění Jiřikovského rozšířili. Nyní je stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Jeho jednání posoudili mimo jiné jako zločin neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami.
Kauza je spjata s loňským přijetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti od Jiřikovského, který byl už dříve odsouzený za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) kvůli tomu rezignoval, i když tvrdí, že se přijetím daru ničeho nezákonného nedopustil.
Podle auditu, který zadala Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS), ministerstvo neprovedlo povinnou předběžnou kontrolu původu kryptoměny podle zákona o finanční kontrole a v rozporu s interními předpisy si nevyžádalo a nezpracovalo komplexní právní stanovisko ke smlouvě.
Chcete být hvězdou ve vlastním filmu? Nová česká VR hra vás vezme přímo na plac
Jaké je to stát před kamerou, zvládnout roli a obstát před režisérem? Český projekt Actors převádí hereckou práci do virtuální reality a nabízí zážitek, který nemá být o skóre, ale o výkonu. Ve video pořadu Krotitelé bossů o něm mluví jeho autor Jindřich Skeldal.
Z vraždy muže v Krči viní obžaloba invalidního důchodce, přišel si půjčit peníze
Za loňskou brutální vraždu seniora v pražské Krči čelí obžalobě invalidní důchodce, který si ke svému známému přišel do jeho bytu půjčit další peníze. Pohádali se kvůli tomu a mladší muž napadl svého hostitele údery do obličeje i dalších částí těla takzvaným boxerem. Poté mu prořezal krk v době, kdy jeho oběť ještě žila. Tvrdí to obžaloba, kterou začne koncem dubna projednávat pražský soud.
Ital se ztrapňoval scénami, Kopřiva mu ještě přidal. Pak dokázal něco exkluzivního
Vít Kopřiva znovu ukázal, jak nebezpečným hráčem umí být, zejména na antuce. Český tenista se na prestižní "pětistovce" v Mnichově po dvou vydařených bitvách dostal mezi osm nejlepších hráčů a je jasné, že si výrazně polepší ve světovém žebříčku. Ve středu přitom Kopřivovi výrazně pomohl psychický kolaps italského favorita.
Evropská komise začne jednat o odblokování peněz z fondů pro Maďarsko
Evropská komise vyšle tento pátek své úředníky do Budapešti, aby zahájili jednání s nastupujícím maďarským premiérem Péterem Magyarem. Delegace by měla řešit zejména odblokování zmrazených unijních fondů pro Budapešť, napsal bruselský server Politico.
Pirátsky nejstahovanější seriál. Před 15 lety se vysílal první díl Hry o trůny
Americký seriál televize HBO Hra o trůny si získal velkou přízeň diváků i kritiků. Jeho tvůrci David Benioff a D. B. Weiss využili jako předlohu populární ságu Píseň ledu a ohně spisovatele George R. R. Martina, který se na seriálu rovněž podílel. Úvodní díl dostal název podle první knihy v sérii Zima se blíží a HBO ho odvysílala 17. dubna 2011.