Brněnská divadla se nemusejí omlouvat Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her

Brněnská divadla se nemusejí omlouvat kardinálovi Dominiku Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, chtěli omluvu po Centru experimentálního divadla a Národním divadle Brno, a to za zásah do svých osobnostních práv. Zamítavý rozsudek městského soudu je pravomocný, potvrdil ho Krajský soud v Brně.

"Chceme společnost, kde jsou tolerovány urážky? Já ji nechci a pan kardinál také ne. A proto tady jsme," uvedl u soudu Ronald Němec. Žalobci podle něj nemají problém s tím, aby se v demokratické společnosti slušně vyjadřovaly názory, nechtějí však tolerovat samoúčelné urážky. Související Byla to alegorie, to dá zdravý rozum, napsal soud Dukovi o hře, v níž znásilňují ženu Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět loni v květnu. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání. Inscenace loni vyvolaly vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila jejich údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů. Městský soud v brně letos v březnu žalobu zamítl. Podle vyjádření soudce Ondřeje Sekvarda šlo v dramatech o alegorii, nikoliv o konkrétní postavu Ježíše či dalších osob. Zástupci divadel namítali, že žaloba stojí na pocitech a úvahách, se kterými lze obtížně polemizovat. Duka s Němcem kriticky poukazovali hlavně na scénu, v níž herec předstírá znásilnění ženy. Podle žaloby je zobrazen Ježíš páchající násilí na muslimce. Náznak, že Ježíš, v něhož věří a od něhož se odvíjí jejich život, spáchal tak odporný čin, je podle Duky a Němce silným zásahem do jejich práv na svobodu vyznání a svědomí. Související Aktivisté přerušili premiéru hry, v níž Ježíš znásilní muslimku. Policie je vyvedla ze sálu 0:55