Britská policie zadržela Čecha podezřelého z brutální loupeže v Dobřanech. Hrozí mu 18 let vězení

před 1 hodinou

Loupež v Dobřanech na Plzeňsku se stala loni v září, útok skupiny mladíků cizinec nepřežil.

Plzeň - Dvacetiletý muž, po kterém od loňského září pátrala policie v souvislosti s brutální loupeží v Dobřanech na Plzeňsku, byl zadržen v anglickém Doveru. Je podezřelý z podílu na útoku na osmadvacetiletého cizince loni v Dobřanech. Cizinec útok skupiny mladíků nepřežil.

Policie zadržela některé podezřelé hned v září a obvinila je z loupeže s následkem smrti. Mladík, co se skrýval v Británii, byl tento týden převezen do Čech, policie ho obvinila a soud poslal do vazby, informovala dnes mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.

K zadržení přispěl styčný policejní důstojník. Britská policie pak muže zadržela. "I když se muž v době zadržení prokázal cizími doklady, k jeho ztotožnění pomohly fotografie a detailní popis tetování," doplnila mluvčí.

Za loupež s následkem smrti muži hrozí až 18 let vězení. V souvislosti s případem policie loni v září začala stíhat za loupež dva sedmnáctileté mladíky. Oba soud poslal do vazby a policie loni navrhla podat obžalobu.

"Z útoku je podezřelý ještě jeden, loni čtrnáctiletý chlapec. Jeho stíhání ale policie vzhledem k jeho nízkému věku odloží," řekla bez podrobností plzeňská policejní mluvčí Martina Korandová. Ani v takových případech se ale podezřelí nevyhnou postihu, o opatření rozhoduje soud.

Událost se stala v Dobřanech loni 10. září kolem 22:00. Skupinka mladíků podle dřívějšího vyjádření policie vylákala osmadvacetiletého cizince do ulice Loudů, kde ho napadli. Chtěli mu prý sebrat věci, které měl. Mladíci jsou podezřelí, že muže bili a kopali do horní části těla. Muž na způsobená zranění zemřel. Jeho tělo objevili svědci další den.