Brit pomáhal v sutinách ve Venezuele. Záchranářský pes obstál na výbornou

Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ni odletěl s psovodem Davidem Hynkem. Pětiletý ohař je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat v náročném terénu i při vysokých teplotách. Novinářům to ve čtvrtek řekl jeho psovod, který je povoláním hasič a slouží ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku.
"Venezuela sama o sobě není ekonomicky v jednoduché situaci, ale tahle událost ty lidi zasáhla obrovským způsobem. Silně to působilo i na nás jako na záchranáře, když vidíte rozsah té tragédie a utrpení lidí, je to velmi náročné. Zároveň ale bylo obdivuhodné sledovat, že i přes všechno, co se stalo, tamní obyvatelé drželi při sobě a navzájem si pomáhali," řekl Hynek.
Zemětřesení zničilo velké objekty a proměnilo je v obrovské hromady sutin, ve kterých zůstaly nejen části konstrukcí, ale i věci lidí. Mezi troskami byly například zničené automobily, lednice s potravinami, oblečení, nábytek a další předměty, které lidé měli ve svých domácnostech.
"Pracovali jsme převážně na objektech, které měly zhruba deset až 12 pater a po zemětřesení se zřítily. Některé se sesunuly jako sendvič, kdy jednotlivá podlaží spadla na sebe, jiné se zbortily do strany. Pohyb psů v takových sutinách byl proto mimořádně náročný," řekl Hynek.
V sutinách bylo velké množství železa, skla a jiných ostrých předmětů. Brit si první den prořízl tlapku, ale zranění nebylo vážné a mohl dál pracovat. Dalším problémem bylo teplo nahromaděné v troskách budov. Někteří záchranářští psi kvůli tomu měli popálené tlapky. "Mohou se používat pro psy ochranné botičky, ale je to vždy trochu otázka, kdy je psům nasadit a kdy ne. Ve chvíli, kdy jim je dáme, jim totiž zároveň znemožníme využívat jejich přirozené protiskluzové zařízení, což jsou jejich drápky, které jim pomáhají při pohybu v náročném terénu," řekl Hynek.
Hynek s dalšími kolegy pomáhal ve městě La Guaira na severním pobřeží Venezuely. Je tam vysoká vlhkost, teploty kolem 35 stupňů Celsia, což bylo vyčerpávající pro psy i lidi. "Psi byli schopni pracovat na maximální výkon v průměru zhruba deset až 15 minut, někteří jedinci o něco déle," řekl Hynek.
Brit je pětiletý německý krátkosrstý ohař. Je fyzicky zdatný a přátelský k lidem. Cvičit na hledání v sutinách začal už ve třech měsících, trénuje několikrát týdně. Certifikát, díky kterému může vyrážet na mise, má od loňska.
Hynek se svým psem odjížděl na osmidenní misi na přelomu června a července. Účastnilo se jí 69 českých záchranářů a osm vycvičených psů, žádné přeživší nenašli. Podle Hynka psi označili místa, kde se nacházely desítky mrtvých, přímo jeho tým našel asi sedm nebo osm zemřelých. "My jsme dorazili přibližně po čtyřech dnech od události, takže pravděpodobnost nalezení živých osob už byla výrazně nižší," řekl Hynek.
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