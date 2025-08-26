Domácí

Bratr zastřeleného muže promluvil. Chystá sbírku pro pozůstalé syny, zvažuje i soud

Viet Tran Viet Tran
před 1 hodinou
Tragédie v pražských Ďáblicích může mít právní dohru. Bratr muže, kterého minulou středu zastřelila policie, zvažuje právní kroky. Informaci potvrdil redakci Aktuálně.cz. On i blízcí přátelé rodiny věří, že policie postupovala nepřiměřeně. Plánuje také založit sbírku pro své synovce, kteří po nečekané smrti svého otce přišli o zdroj rodinných příjmů. „Zjišťujeme možnosti,“ řekl redakci.
Vše začalo hádkou na ulici. O chvíli později vstoupila na scénu policejní zásahovka, pak zazněly dva výstřely z útočné pušky. Tak skončil život Otakara z Ďáblic - otce dvou dětí, který měl vyhrožovat své partnerce s nožem v ruce a následně tvrdit, že spáchá sebevraždu.

O tom, že už není mezi živými, se dozvěděl jeho bratr s iniciály PK až ve čtvrtek ráno. Požádal redakci Aktuálně.cz o anonymitu, jelikož nechce, aby se před jeho bydlištěm objevili reportéři s kamerami.

"První informace se ke mně dostala od jeho partnerky. Pak jsem volal na linku 158. Nevěděl jsem, kam jinam volat. Nejdříve si ověřili, kdo jsem, o půl hodiny později jsem měl před barákem kriminalisty. Ti mi řekli, že bratr zemřel po převozu do nemocnice na Vinohradech," řekl redaktorovi příbuzný zastřeleného.

V důsledku středeční tragédie zbyli po 47letém muži dva synové. Ten starší z prvního manželství byl zrovna v zahraničí, o otcově smrti se dozvěděl ze sociálních sítí. Mladší syn se pak narodil partnerce, s níž zastřelený muž vedl hádku v osudný den a které, jak popsali svědci, měl na ulici vyhrožovat nožem.

Obavy z toho, že by se chlapci mohli v budoucnu dostat do finanční tísně, dovedly jeho blízké k tomu, aby uspořádalo sbírku pro oba dva pozůstalé syny.

"Jakmile by dovršili 18 let, mohli by z daného účtu čerpat, do té doby by byl zamčený. Bude záležet na každém, zda chce přispět jednorázově nebo pravidelněji. Já se rozhodl dát každý měsíc třeba pár stovek - člověka to nepálí a časem to nabobtná. Chlapci budou mít základ do života," popsal rodinný kamarád Josef Kučera pro Aktuálně.cz.

Ve hře jsou právní kroky

A to není jediný plán, který mají blízcí zastřeleného. Rodina zvažuje rovněž, že se kvůli policejnímu zásahu obrátí na soud. "Nechceme to nechat být. Přišel jsem o bratra. Pro mě je to nefinanční újma. Pro mé synovce je to už ale i újma finanční. Své bývalé manželce platil alimenty," řekl redakci Aktuálně.cz bratr Otakara, kterého policejní zásah stál život.

Do složité finanční situace se může dostat i současná partnerka se svým dítětem, protože domácnost přišla o živitele. Peníze z případného soudního odškodnění by podle PK šly také do sbírky pro pozůstalé syny. "Snažíme se zjistit, jaké jsou naše možnosti," dodal.

K fatální střelbě promluvil i Rakušan

Podle policejního zdroje, který je s případem seznámený, padly výstřely z útočné pušky G36 a muže vyhrožujícího sebevraždou trefily. Zásah ze zbraně nepřežil. "Je to průšvih. Stát se to mělo v momentě, kdy vyskakoval z okna dolů, spíš chtěl utíkat než se na kluky vrhnout. Navíc nestřílela zásahovka, ale příslušník PMJ (Pohotovostní motorizované jednotky, pozn. red.)," řekl krátce policejní zdroj.

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) potvrdila, že o incidentu ví. "Dotazovaným případem se zabýváme. Bližší informace nebudeme poskytovat," sdělila redakci Aktuálně.cz mluvčí inspekce Andrea Štorchová. Inspekce si chce ověřit, zda policisté postupovali správně a adekvátně.

Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová podotkla, že muž měl trestní minulost a během zásahu se u něj našly zbraně, a to včetně jedné střelné. Sociálními sítěmi však začalo kolovat video, na němž je vidět, že se muž snažil utéct oknem s holýma rukama, ještě před pádem ovšem vystřelil příslušník Pohotovostní motorizované jednotky.

K fatálnímu incidentu se vyjádřil také ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "O tragické události v Ďáblicích mě informoval policejní prezident a osobně je mi jí velmi líto. Pozůstalým byla poskytnuta psychologická krizová intervence a zásah teď prověřuje GIBS. Ta bude po důkladném prošetření informovat o výsledcích řízení," napsal na síti X.

 
Další zprávy