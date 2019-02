Rebelové ve stylu Jamese Deana i partneři ČSSD. Piráti mají plán, jak porazit Babiše

Pirátská strana v těchto dnech plně najíždí na strategii, od níž si slibuje, že ji dovede k vítězství nad hnutím ANO premiéra Andreje Babiše v příštích volbách. A to už těch evropských, ale posléze i sněmovních. Na třiadvaceti stranách Pirátské strategie je jasně popsáno, co má kdo za úkol - od místních organizací po jednotlivé poslance. Strategie jde však ještě dál. Součástí taktiky je si už nyní připravit vhodné koaliční partnery - právě proto se piráti například snaží, aby z ČSSD odešli politici, kterým nevěří.

Dokument Pirátská strategie, kterou má Aktuálně.cz k dispozici, sepsal předseda klubu Jakub Michálek. Obecně je taktika podle něj postavená na třech základních krocích.

"Zaprvé odvádět dobrou práci. S tím souvisí krok druhý - udržet si středové liberální voliče a oslovit voliče nové, kteří k nám mají blízko. A za třetí ovlivňovat celý sektor politických stran tak, jako to dělají velké firmy," uvádí Michálek a hned tento bod dovysvětluje: už teď si chtějí formovat případné koaliční partnery. "Chceme, aby v ostatních stranách zůstávaly ve vedení poctivé a liberální osobnosti a šmejdy se nám naopak podařilo eliminovat," říká.

Tvrdí, že jsou už i konkrétní případy, kdy se jim personálie podařilo ovlivnit. Například europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) - když se ucházel o křeslo šéfa diplomacie, napsal Michálek prezidentovi Miloši Zemanovi dopis, ve kterém Pocheho ostře kritizoval. Věří, že i tím přispěl k tomu, že prezident Pocheho odmítl jmenovat.

A druhý příklad - jihomoravský exhejtman Michal Hašek (ČSSD). V tom, že nakonec nebude členem Legislativní rady vlády, mají prý prsty také piráti. Tvrdí, že na personální změnu upozornili a zajistili tak, aby se o ní mluvilo. A to stačilo. Ministr spravedlnosti a šéf Legislativní rady vlády Jan Kněžínek (ANO) po pár dnech v reakci na "argumenty, které se objevily ve veřejném prostoru", rozhodl, že Haška do rady nevezme.

"Myslím si, že když ty strany nejsou samy schopny projít sebereflexí, tak jim holt někdo musí pomoct. Také ale chceme, aby se ČSSD obrodila a aby byla stranou, která bude nějak v budoucnu fungovat," dodává Michálek a naznačuje tak, že sociální demokraty považuje za stranu, s níž by si piráti vládní spolupráci dovedli představit.

Rebelové ve stylu Miley Cyrus či Jamese Deana

Jak totiž po obhájení křesla předsedy strany řekl počátkem ledna Ivan Bartoš, piráti počítají s tím, že příští vládu budou sestavovat oni. K tomu je má dovést právě Pirátská strategie, která obsahuje i jasně danou časovou osu cesty k porážce Babiše.

Výsledky pirátů V podzimních poslaneckých volbách v roce 2017 piráti oslovili 10,8 % hlasů voličů. Strana skončila třetí za ANO a ODS. Podle volebního modelu STEM by piráti v lednu 2019 získali ve volbách 15,7 % hlasů. Před nimi by skončilo hnutí ANO s 31,9 % hlasů a za piráty ODS s 11%. Na žebříčku volebních preferencí Kantar CZ se piráti pro únor 2019 si piráti polepšili na 16,5 %. Před nimi se umístilo hnutí ANO s 32 % a za piráty ODS s výsledkem 13,5 %. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM měřilo podporu politických stran letos v lednu. Podle nich piráti skončili na druhém místě za ANO. ANO mělo 31 procent podpory, piráti 15 % a třetí ODS fandí 13 procent respondentů průzkumu.

První kontrolní bod nastane už v květnu. Cílem je vyhrát evropské volby. V roce 2020 pak chtějí uspět v krajských volbách. "A pak samozřejmě porazit hnutí ANO ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2021," dodává poslední bod Michálek.

Jak toho ale docílit? Jak se v materiálu uvádí, archetypem jejich značky je "rebel". Komu by nebylo jasné, co si pod tím představit, strategie uvádí i konkrétní příklady, jaký by rebel měl být - s trochou nadsázky definují pirátského rebela jako někoho, kdo jezdí na motorce Harley Davidson nebo kdo vidí vzor ve zpěvačce Miley Cyrus či herci Jamesi Deanovi.

Navíc je podle strategie klíčové, aby byli piráti voličům co nejvíce na očích. Mediální sekce má za úkol ukazovat členy strany tak, aby na lidi působili atraktivně a volič jim začal fandit.

A to i nevoliči či voliči jiných stran. "Samozřejmě musíme brát voliče i jiným stranám. Ne tím primitivním způsobem demokratického bloku, který nadává a říká voličům, koho nemají volit. Chce to vždy ukazovat lepší variantu a já si myslím, že to ilustrujeme naší pozicí v konstruktivní opozici," sdělil Bartoš.

"Průzkumy ukazují, že pokud budeme plnit náš program, budeme se díky našemu působení ve sněmovně rozšiřovat i mezi lidi, kteří třeba doposud piráty neznali nebo měli nějaký zkreslený obrázek," dodal šéf pirátů.

Na důchodce zacílí e-maily

Jednou z hlavních otázek nadcházejících sněmovních voleb bude, zda piráti dokážou oslovit i voliče svého hlavního oponenta, kterým je hnutí ANO. Podle průzkumu představují 42 % elektorátu ANO senioři. Byť se věkový průměr voličů pirátů pohybuje mezi 30 až 45 lety, chystá se strana získat oblibu i u starších občanů.

Doposud oslovovali voliče hlavně přes sociální sítě. Důchodce si však piráti chtějí získat prostřednictvím tradičních komunikačních kanálů, jako jsou e-mail a veřejnoprávní televize. Bartoš tvrdí, že většina e-mailů, co mu chodí do schránky, je právě od starších pisatelů. "Nejčastěji mi e-maily píšou lidé nad šedesát let. Ostatní mi píšou přes Facebook. Pro starší voliče je e-mail tradiční komunikační kanál s politikem. Je to tedy jen o tom způsobu, jak se k lidem dostat v komunikaci, protože si myslím, že naše politika není postavená jen pro vysokoškoláky, ale je pro celou republiku," míní Bartoš a věří, že porazit ANO není nereálné.

Úspěch pirátů může být jen bublina

Politologové dlouhodobě říkají, že dosavadní úspěch pirátů může být jen bublina, která podobně jako například kdysi Unie svobody nebo Strana zelených splaskne. Po úspěchu se navíc propadli i piráti v Německu a Švédsku. "Podpora pirátů je velmi křehká − jádro přesvědčených voličů je velmi omezené a mají hodně voličů, kteří u nich stojí jen vlažně," vysvětluje problém pirátů politolog z Fakulty sociálních věd UK Petr Jüptner.

Strana však věří, že právě promyšlená strategie je dovede až k cíli. Dokument úkoluje prakticky všechny - nejmenší stranické buňky i poslance. Když Ivan Bartoš neví, co ho čeká za měsíc, může se podívat právě sem. A kdyby to náhodou zapomněli jeho poslanci, pověsilo vedení strany tuto strategii na zeď místnosti, kde se scházejí. "Je tam, co musíme dělat, abychom byli jako strana silní a byli schopni politiku dělat v nejvyšší možné kvalitě," říká Michálek.

V tuto chvíli největší odpovědnost mají noví starostové a třeba primátor Prahy Zdeněk Hřib. A samozřejmě poslanci. Ti však mají vlastní systém, ve kterém dostávají úkoly a který je kontroluje, kdyby se náhodou zpozdili. V pirátském systému Redmine je dvacet rozpracovaných návrhů nových zákonů nebo novel.

Na rozdíl od jiných stran ve sněmovně si navíc založili asi třicetičlenný analytický tým, který zpracovává podklady. "Když potřebuje někdo pomoct, obrátí se na lidi, kteří tomu rozumí," řekl Bartoš. "Věnují se i kauzám možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše či podnikání ČEZ v zahraničí," dodává Michálek.