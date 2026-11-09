Bradáčová vrací do hry „chirurgy z dovozu“. Kontroverzní plakáty SPD rozetne Nejvyšší soud

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala dovolání v trestní kauze kontroverzních plakátů vládního hnutí SPD. Rozdílnými právními názory v této věci by se měl podle ní zabývat Nejvyšší soud a vyjádřit se tak k limitům politického projevu v předvolební kampani.
V pondělí to sdělil mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. SPD čelilo obžalobě z podněcování k nenávisti. Zatímco prvostupňový soud uznal hnutí vinným a uložil mu třímilionový peněžitý trest, odvolací pražský městský soud SPD pravomocně osvobodil. SPD v prohlášení pro ČTK uvedla, že dovolání respektuje, je ale přesvědčená o správnosti zprošťujícího rozsudku.
„Autoritativní rozhodnutí Nejvyššího soudu bude mít potenciál přispět i do budoucna k vytyčení hranic mezi vedením přípustné, byť kontroverzní předvolební kampaně, a pácháním verbálních trestných činů z nenávisti,“ vzkázala Bradáčová.
„Skutečnost, že oba soudy dospěly k rozdílným závěrům, jednoznačně ukazuje, že se jedná o hraniční případ, který by měla posoudit nejvyšší soudní instance, a ukončit tak polemiku protichůdných právních názorů,“ podotkla.
Kauza se týká dvou plakátů z kampaně před krajskými a senátními volbami v roce 2024.
Jeden zobrazoval muže tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili spolu se sloganem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu“ a „Stop Migračnímu paktu EU“. Druhý plakát zobrazující romské děti s cigaretami spojoval téma školní docházky se sociálními dávkami.
SPD uvedla, že rozhodnutí Bradáčové respektuje. „Jsme však přesvědčeni, že pravomocný zprošťující rozsudek Městského soudu v Praze je správný a odpovídá ústavním principům svobody projevu,“ uvedlo hnutí v prohlášení, které ČTK zaslal předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura.
Dovolání podle SPD nic nemění na tom, že hnutí bylo pravomocně zproštěné obžaloby. „Věříme, že právní závěry odvolacího soudu obstojí i před Nejvyšším soudem,“ uvedlo hnutí. Více se chce k dovolání vyjádřit po jeho doručení.
Svoboda projevu je podle SPD jedním ze základních pilířů demokratické společnosti. „A její ochrana má mimořádný význam právě v politické soutěži. Ta musí poskytovat prostor i pro názory, které vyvolávají nesouhlas či pobouření části veřejnosti. Samotná případná kontroverznost politického projevu nemůže být důvodem k jeho trestnímu postihu, zvláště pak ne v situaci, když vyjadřuje většinový názor společnosti - tedy odpor proti migračnímu paktu a nesouhlas s vyplácením dávek rodičům, kteří neposílají své děti do školy,“ uvedla SPD.
Bradáčová se domnívá, že k podání dovolání existuje závažný veřejný zájem. „Nejvyšší soud jím získá příležitost vyjádřit se k velmi složité otázce, kde leží limity politického projevu v předvolební kampani při představování palčivých a třaskavých společenských témat, které se dotýkají základní lidské důstojnosti zranitelných menšin,“ míní.
Státní zastupitelství zastává od podání obžaloby názor, že oba plakáty podněcují k nenávisti vůči zranitelným menšinám, kterým jako celkům připisují negativní vlastnosti, a to paušálně a obecně.
To podle něj nevyplývá jen z obsahu plakátů, ale i z doprovodných jednostranně zaměřených vyjádření představitelů hnutí, která spojovala všechny migranty přicházející do Evropy s nebezpečím násilných útoků a Romům jako skupině bez rozlišení přisuzovala asociální styl života a nezájem o řádné vzdělání dětí.
Odvolací soud však oba plakáty a způsob jejich prezentace vyhodnotil jako přípustný způsob komunikace celospolečenských problémů v rámci předvolebního boje. Bradáčová označila problematiku za závažnou a citlivou.
V případu se podle ní střetávají dva zásadní chráněné zájmy: na jedné straně právo na svobodu projevu a vyjádření politického názoru na straně druhé ochrana ohrožených skupin, které mohou být terčem předsudečné nenávisti. Uvedla, že chápe argumenty obou soudů.
„Jakkoliv nikomu nelze upřít právo na názor ani právo upozorňovat na společenské problémy, které považuje za naléhavé, volba způsobu, formy a kontextu politických projevů by neměla vést k rozdmýchávání nenávistných nálad vůči zranitelným skupinám osob jako celkům bez zohlednění, že každý člověk si zaslouží individuální přístup a měl by být hodnocen na základě svých činů a chování, nikoli jen na základě příslušnosti k určité skupině,“ napsala šéfka žalobců.
Místo učitele AI avatar? Ještě dlouho ne. Učitel je do budoucna jedno z nejjistějších povolání
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.
Problémový Ševčík jde na „kobereček“. V dobré náladě si užívá svého „druhého života“
Přestože poslanec SPD Miroslav Ševčík předstoupí před mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny až v úterý dopoledne, už teď lze s jistotou říct, jaká bude jeho reakce. Stížnost, která ho dovedla do tohoto výboru, označí za nepravdivou, a ještě se u toho bude usmívat. Ševčík se tak chová často, vyplácí se mu to a přináší mu to popularitu mezi jeho příznivci.