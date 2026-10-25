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Bradáčová chce snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. Mládež páchá násilnější činy

ČTK
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Kriminalita mládeže se nezvyšuje, mění se však její typ. Děti se přesouvají od krádeží k násilným trestným činům, i k vraždám. V debatě České televize to v neděli řekla nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová. V případě snižování trestní odpovědnosti by byla pro změnu ze současných 15 na 13 let. Změnu zvažuje ministerstvo spravedlnosti.

Lenka Bradáčová
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, archivní foto.Foto: Aktuálně.cz – Vojtěch Marek
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Snížení by se podle něj mohlo týkat například trestných činů, za které je v Česku možné uložit výjimečný trest.

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Děti se podle Bradáčové dopouštějí stále násilnějších trestných činů. "To ukazuje na radikalizaci, na nové formy motivů," řekla nejvyšší státní zástupkyně. Odráží to podle ní radikalizaci celé společnosti, rodin, ale například i nedostatek péče o duševní zdraví.

"Je to multidisciplinární problém," uvedla státní zástupkyně. Podle ní musí změnám ze strany ministerstva spravedlnosti předcházet opatření ze strany ministerstva školství či zdravotnictví. Bradáčová také dříve uvedla, že případné snížení věkové hranice trestní odpovědnosti pod současných 15 let musí jít ruku v ruce se změnou výchovných ústavů, jejich současný systém není funkční.

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K třináctileté hranici se nejvyšší státní zástupkyně přiklání proto, že podle ní se na nejzávažnější trestné činnosti podílí stejným podílem děti ve věku 13 a 14 let. Případy se však vždy budou jednotlivě posuzovat.

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Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) představil plán na snížení hranice trestní odpovědnosti v září. Ministerstvo podle něj vychází z analýzy. Návrh na případné snížení hranice plánuje předložit nejdříve v létě příštího roku.

Děti mladší 15 let nemohou být nyní v Česku trestně stíhány, ale soudy jim mohou ukládat ochranná opatření, nejpřísnější je ochranná výchova. Loni k jejímu uložení soudy přistoupily podle analýzy ve 29 případech. Soudy mohou uložit i ochranné léčení, dohled probačního úředníka či zařazení do výchovného programu.

Z analýzy ministerstva spravedlnosti vyplývá, že jinak trestný čin vraždy justice loni řešila u šesti dětských pachatelů mladších 15 let stejně jako předloni a v roce 2022. Případů ublížení přibylo před soudy v letech 2023 a 2024, loni počet řešených pachatelů klesl, podobně tomu bylo například i u loupeží.

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