Je to Boží řízení. Přeberme si, co to znamená, řekl Duka k nástupu vlády podporované komunisty

Lidé by si měli přebrat, co znamená nástup vlády podporované komunisty v den výročí popravy Milady Horákové, řekl kardinál Dominik Duka.

Praha - V den výročí odsouzení političky a právničky Milady Horákové československými komunisty se v pražských Ďáblicích konal pietní akt na památku obětí komunistického režimu. Na místním hřbitově, na kterém leží nejméně dvě stě obětí komunistického režimu včetně víc než čtyř desítek dětí, zaznělo kromě vzpomínek na oběti i varování před růstem vlivu KSČM.

Prezident Miloš Zeman plánuje ve středu jmenovat novou vládu trestně stíhaného premiéra a podle slovenských soudů také bývalého agenta komunistické StB Andreje Babiše. Vedle dominantního hnutí ANO bude ve vládě ještě ČSSD a několik nominandů blízkých prezidentu Zemanovi.

Vznik kabinetu podpoří KSČM, která tak s nejnižším porevolučním volebním výsledkem dosáhne nejvyššího politického vlivu od roku 1989.

"Řekl bych asi tolik, že to není náhoda ani ničí záměr. Je to Boží řízení, protože Bůh k nám mluví nejen z Bible ve slovech, ale v životě a v událostech," řekl Aktuálně.cz k otázce jmenování vlády v den popravy Milady Horákové pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka.

"Měli bychom si velmi dobře přebrat, co to znamená. To už dávám jako otázku pro všechny. A pak se podle toho chovat," doplnil Duka, sám někdejší politický vězeň komunistů. Nástup komunistů k moci v symbolické výročí kritizovali ve svých proslovech také šéf ODS a místopředseda sněmovny Petr Fiala, místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová i místopředsedkyně Senátu Miluše Horská.

Zklamali jsme, usoudil kardinál a opět kritizoval kontroverzní hru

Ve svém projevu před zástupci občanských sdružení a spolků, politiky, velvyslanci či představiteli vysokých škol kardinál Duka položil otázku, zda dnešní společnost nezaměňuje svobodu za nevázanost a zábavnou volnost.

"Leží zde matky a otcové a my jim chceme říkat rodič A, rodič B, rodič 1, rodič 2. (…) Budeme moci opravdu jednou pohlédnout do očí těm, kteří zde leží, a být skutečně hrdí na to, co jsme dokázali během téměř tří desetiletí v zemi, která znovu získala suverenitu a svobodu? Bojím se, že budu muset říci, že jsme asi trochu zklamali," řekl kardinál.

Před závěrečným otčenášem Duka ještě okomentoval kontroverzní hru "Naše násilí, vaše násilí", která byla nedávno uvedena v Brně. "Chci vyslovit modlitbu toho, který nezabíjel ani neznásilňoval, ale dal svůj život dobrovolně z lásky za druhé," řekl Duka.

Duchovní Starokatolické církve a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinš připomněl, že Ďáblický hřbitov je místem posledního odpočinku i těch, které komunisté chtěli vymazat z historie. "Nepřišli jen o svobodu, důstojnost a nakonec i své životy, ale i o základní životní atribut, tedy své jméno," řekl Vinš.

Komunisté totiž vedli jména popravených na Pankráci v přísně tajném režimu, aby památku nemohli uctít ani jejich příbuzní.

"Zítra si připomeneme památku obětí komunistického režimu. Je to den popravy Milady Horákové, příkladu občanské odvahy tváří v tvář cynické nespravedlnosti. Jaká shoda okolností, že ve stejný den bude jmenována nová vláda, která spoléhá na podporu dnešní komunistické strany. Měli bychom plakat hanbou," řekl Vinš.

Byly oběti zbytečné? ptá se Mašínová

Pietního aktu se zúčastnila i Zdena Mašínová, dcera prvorepublikového důstojníka a slavného protinacistického odbojáře Josefa Mašína. I Mašínovou komunisté perzekvovali a věznili poté, co se její bratři Josef a Ctirad s přítelem Milanem Paumerem prostříleli do Západního Berlína. Matku Zdeny Mašínové komunisté odsoudili a s těžkým onkologickým onemocněním ji rok nechali umírat na holé podlaze ruzyňské věznice. I ona má hrob v Ďáblicích.

"Teď bude jmenována vláda vedená tím spolupracovníkem (komunistické StB, pozn. red.), tak kde to jsme? To byly ty oběti zbytečné? Je to přímo provokace, pro mě je to na konci života opravdu krutý zážitek," řekla Mašínová pro Aktuálně.cz.

Vadí jí, že komunistické zločiny, které se v Československu děly 40 let, nebyly potrestány a komunisté nebyli postaveni mimo zákon. "Je to nepřijatelné a většina společnosti to bere normálně. Obávám se toho kvůli dalším generacím, protože té naší už se to tak nedotkne. Je ale nutné, aby se proti tomu mladší radikálně postavili," dodala Mašínová.

