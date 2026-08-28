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Domácí

Bouřky zasáhnou větší část Česka. Budou silnější, než se čekalo

ČTK
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Nárazy větru o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, kroupy o velikosti přes dva centimetry a přívalový déšť zasáhnou dnes odpoledne a večer část Čech.

Bouřka ilustrační blesk
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock – Shutterstock.com
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V dalších regionech na většině území Česka se dnes a v noci na sobotu také objeví silné bouřky s přívalovým deštěm, ale s menšími kroupami a větrem o rychlosti maximálně 70 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Před bouřkami ústav varoval už ve čtvrtek. Dnes výstrahu rozšířil a doplnil, že v některých regionech budou bouřky silnější, než původně předpovídal. Nejsilnější bouře očekávají meteorologové v téměř celém Jihočeském kraji a na jihu Plzeňského kraje. Varují, že se v těchto oblastech mohou objevit četné škody na majetku, komplikace v dopravě a výpadky elektřiny.

Celkově se silné bouře mohou objevit postupně na celém území Čech a také na západě Jihomoravského kraje, severu Olomouckého kraje a severozápadě Moravskoslezského kraje. Nejprve - už od dnešních 13:00 - se mohou bouřky vyskytnout na západě Čech.

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Poté budou postupovat na východ. Od 17:00 už budou zřejmě na většině území Čech a od 20:00 i na severovýchodě Čech a na Moravě a ve Slezsku, kde výstraha platí až do sobotních 04:00. „Během noci budou bouřky od západu slábnout a postupovat k východu až severovýchodu,“ uvedli pracovníci ČHMÚ.

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Kvůli bouřkám hrozí v daných oblastech rozvodnění menších toků, zatopení sklepů, podchodů a podjezdů či pády větví a stromů. V přívalových deštích spadne až 30 milimetrů srážek, tedy 30 litrů na každý metr čtvereční. Lidé by se také podle meteorologů měli během bouřek chránit před možným zásahem blesku.

„Pokud možno vyhledat úkryt v budově opatřené hromosvodem. V přírodě se schovat v hustém lese nebo nižším porostu, nezůstávat ve vodě, na kopcích, v blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy,“ uvedl ČHMÚ.

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