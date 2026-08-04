Bouřky v Libereckém kraji vyvracely stromy, hasiči mají přes 140 výjezdů

Bouřky navečer v Libereckém kraji vyvracely stromy a v Novém Boru na Českolipsku silný vítr poškodil několik střech domů. Hasiči měli do 20:00 kvůli bouřkám okolo 140 výjezdů. Nejde o konečné číslo. Lidé ještě nějaké popadané stromy nahlašují, sdělila ČTK zastupující krajská mluvčí hasičů Petra Knížková.
Problémy byly zejména na Českolipsku, zásahů tam měli hasiči do 20:00 skoro 120. „Nejvíce nás zaměstnávají technické pomoci, odstraňujeme popadané stromy. V Novém Boru v Arnultovicích zasahujeme u několika objektů, kde došlo k poškození střech,“ uvedla Knížková na síti X.
Právě v okolí Nového Boru podle údajů z meteorologických stanic napršelo v Libereckém kraji nejvíce, při dvou bouřkách skoro 120 milimetrů. Druhý nejvyšší údaj z kraje je zatím zhruba 20 milimetrů ze stanice v Horní Polici na Českolipsku.
Popadané stromy zablokovaly v podvečer provoz v kraji nejen na některých místních silnicích, ale i železničních tratích. Konkrétně v úsecích Rynoltice - Křižany , Stružnice - Horní Police a Jeřmanice - Rychnov u Jablonce nad Nisou.
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